Elvben a kisebbségek is részei Szlovákia lelkének

A napokban napvilágra került információk szerint a Folklór – Duša Slovenska (Folklór – Szlovákia lelke) nevű kétmillió eurós támogatási alapról a kulturális miniszter szóvivője, Pavol Čorba (Smer) úgy nyilatkozott, csak akkor pályázhatnak a kisebbségek képviselői, „ha az ilyen folklóregyüttes az előadásait államnyelven készíti el”. A szóvivő válaszát a Magyar7 közölte.

Rigó Konrád (Híd) kulturális államtitkár hétfőn közleményben reagált Čorba állítására. „Ez a kijelentés alaptalan, értelmetlen és ami a legfontosabb: nem igaz” – fogalmaz Rigó. Hozzáteszi, a szóvivő kijelentése Čorba hozzá nem értését tükrözi, mivel ilyen kizárólagosság nem része a pályázati kiírásnak. Az államtitkár kiemeli, tavaly a folklórt a Művészeti Alap támogatta, és akkor is hasonló feltételekhez kötötték a pályáztatást. A támogatás kedvezményezettjei között pedig olyan csoportok is voltak, amelyek elsősorban a magyar népi kultúrára összpontosítanak. Az egyértelműen magyar kötődésű projektek össztámogatása meghaladta a 80 ezer eurót.

Rigó hangsúlyozta, hogy a szerdai nappal záruló kiírásra pályázhat mindenki, nemzetiségére való tekintet nélkül. Az államtitkár azt is megjegyzi, nem tartja jó ötletnek Ľubica Laššáková (Smer) kulturális miniszter azon döntését, mely szerint a folklórt külön támogatási programban kezeljék. „Ez egyenetlenséghez, feszültséghez vezet a kulturális élet különböző területei között” – írja Rigó.

Čorba a mi megkeresésünkre írásban válaszolt. Ebben már úgy fogalmaz, egyelőre még nem tudni, hogy a kisebbségi folklórprodukciók kapnak-e támogatást, hiszen a pályázatok leadásának határideje szerdán jár le. Hogy ki kap támogatást, azt a bírálóbizottság dönti majd el.

Az ellenzéki SaS kisebbségi programjának kidolgozója, Milan Pilip az üggyel kapcsolatban elmondta, mindenképpen problémásnak látnák, ha a támogatás odaítélésében kizáró okot jelentene, hogy egy produkció kisebbségi nyelvű elemeket is tartalmaz. Ellenpéldaként a Kisebbségi Kulturális Alapot (KKA) hozta fel, amely célja elsősorban a nemzetiségi pályázatok támogatása, de néha az egyes eseményeken a szlovák nyelvet is használják. „Konkrét példa a Ruszin és Sárosi Folklór Szemléje Bártfafürdőn” – magyarázta Pilip, ahol a ruszin mellett szlovák nyelvű produkciókat is előadnak.