Első olvasatban rábólintottak az RTVS megszüntetésére

A kormánykoalíció az előző naphoz hasonlóan ismét egységesen lépett fel a kulcsfontosságúnak tartott tervezet kapcsán, a Szlovák Rádió és Televízió (RTVS) megszűnését és a Szlovák Televízió és Rádió (STVR) létrehozását is tartalmazó javaslatot 77 szavazattal fogadták el 53 ellenszavazat mellett.

Az RTVS átalakítása kapcsán összehívott rendkívüli ülést múlt hét csütörtökön, a kormányfő megtámadásának hírére szakították meg, a tegnapi ülésen sor került arra a harminc képviselőre is, akik korábban írásban jelentkeztek be a vitára. A sok ellenkezést kiváltó tervezet tárgyalásárát lerövidítették. A büntető törvénykönyv módosításának megvitatásához hasonlóan a parlamenti frakcióknak arányos, de korlátozott idő állt rendelkezésére a megszólalásokhoz – ezért a parlamenti felszólalások már kora délután véget értek.

Martina Šimkovičová kulturális miniszter csak a vita zárórészében szólalt fel, bekapcsolódásának hiányát néhányszor kifogásolták is az ellenkező ellenzékiek. A miniszter szerint az új törvény minőségi törvényi hátteret biztosít majd az átalakított médiának, amely a változások után valóban közszolgálati módon, kiegyensúlyozottan működik majd.

Az ellenzéki pártok következetesen elutasítják a kormánykoalíció tervezetét és úgy látják, hogy a törvényváltoztatást célja valójában a politikai irányítás átvétele a közmédia felett. Amennyiben az RTVS helyett létrejön az STVR, megszűnik a korábbi igazgató és a tévétanács tagjainak mandátuma is, az új tisztviselőket pedig a parlament és a kulturális tárca nevezheti majd ki. A javaslat kritikusai – beleértve az RTVS alkalmazottjait – attól tartanak, hogy a vezetés átalakítását egy elbocsátási hullám és a programba való aktívabb beavatkozás is követheti.

Zora Jaurová (PS) szerint az új törvény több ponton is ellentétes a média szabadságára vonatkozó európai uniós szabályozással és arra szólította fel a koalíciót, hogy vonja vissza a tervezetet, helyette indítson egy széleskörű párbeszédet a közmédia reformjáról. Állítása szerint a PS nyitott egy hasonló folyamatra. Az SaS vezetője, Branislav Gröhling szintén értelmetlennek nevezte az RTVS megszüntetését, véleménye szerint az új intézmény a régi közmédia vagyonát, alkalmazottait, költségvetését és szerződéseit is megörökli, tehát semmi nem változik a tévé és rádió gazdálkodásával kapcsolatban. A Slovensko és a Za ľudí képviselői is a törvény elutasítására szólították fel a kormánykoalíciót és kilátásba helyezték, hogy a második olvasat tárgyalása idején is módosító javaslatok tömkelegét nyújtják be, hogy elhúzzák a törvény érvénybe lépésének folyamatát.

Kérdéses, hogy a jövőben az ellenzék milyen nyomásgyakorlási eszközökkel próbálja meg befolyásolni a döntéshozatalt. A Fico elleni merénylet napjára tervezett pozsonyi tüntetést – amelynek a szervezésébe a PS mellett más ellenzéki pártok is bekapcsolódtak – a rendkívüli helyzetre való tekintettel lefújták és továbbra is kockázatosnak tartják az utcán való gyülekezést. Jaurová szerint jelenleg sem tervezik a demonstrációk újraindítását, de a jövőben minden demokratikus lehetőséget kihasználnak a nyomásgyakorlásra.