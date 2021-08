Elindult az oltási lottó

A nyereményjátékra a www.bytzdravyjevyhra.sk honlapon lehet regisztrálni, amely azonban augusztus elsején reggel, az oltásra motiváló intézkedés beharangozott kezdetekor, még nem működött. Az oltási lottóért felelős Igor Matovič (OĽaNO) vezette pénzügyminisztérium azt közölte vasárnap délben, hogy csak este nyolckor tervezik indítani a rendszert, végül a tervezettnél kicsit korábban élesedett az oldal.

A nyereményjátékba bekapcsolódhat minden, koronavírus ellen beoltott nagykorú személy, akinek állandó lakhelye van Szlovákiában és a vakcinát az ország területén kapta meg. Mindezt függetlenül attól, hogy mikor kapta az oltást. Akiket a Nemzeti Egészségügyi Információs Központ (NCZI) ilyen módon nyilvántart, már az első adag vakcina után részt vehetnek a lottóban. A második adag után a sorsolásba regisztrált érintettek megkétszerezik az esélyüket a nyereményre. Aki az egydózisú Johnson & Johnson beadása után kapcsolódik be, az automatikusan kétszeres eséllyel vesz részt a sorsolásban.

Az oltási lottóban az is részt vehet, aki az EU-ban nem regisztrált Szputnyik-V-vakcinát adatta be magának. Aki egyszer bejelentkezett a rendszerbe, az automatikusan minden héten részt vesz a sorsolásban. Aki még nem oltatta be magát, de részt akar venni a lottóban, az úgy növelheti az esélyeit a nyereményre, ha minél hamarabb kéri a vakcinát. A nyereményjátékra csak október 15-ig lehet regisztrálni.

Hetente 855 000 eurót sorsolnak majd ki, ez százöt 1000 eurós, huszonöt 10 000 eurós és öt 100 000 eurós nyereményt jelent. A lottó utolsó napján a főnyeremény 505 000 euró lesz. Az első sorsolásra augusztus harmadik hetében kerül sor, majd azt követő 11 héten is lesz sorsolás.

A kisebb összegű nyeremények sorsolását hétfőnkét tartják és hétköznap este a köztelevízióban sugározzák. Vasárnap este pedig a nagyobb összegű nyereményeket sorsolják ki. A nyereményjátékhoz tartozik, hogy a televíziós műsorból felhívnak egy kisorsolt beoltottat, aki nagyobb összegre tehet szert, ha tud válaszolni a műsorvezető kérdésére.

Aki az oltás után regisztrál, az egy visszaigazoló SMS-t és egy egyedi azonosítót kap. Ez utóbbi alapján ellenőrizhetik az említett honlapon, hogy nyertek-e. A nyerteseket nevét a köztévében is nyilvánosságra hozzák, de e-mailben és SMS-ben is értesítik az érintetteket. A pénzt, 19 százalék adó levonása után, az érintett bankszámlájára utalják. A nyereményjátékra összesen közel 10 milliót különítenek el.

Közvetítői bónusz

Az oltásra motiváló intézkedéscsomagnak ugyancsak része a 30, 60 vagy 90 eurós ún. közvetítői bónusz. Erre akkor tarthat igényt valaki, ha rábeszél egy eddig oltatlan személyt arra, adassa be magának a vakcinát. Ehhez az oltatlan illetőnek regisztrálnia kell a www.bytzdravyjevyhra.sk honlap erre vonatkozó részén. Az oltatlan illető ekkor egy egyedi kódot kap, amelyet átadhat a közvetítőnek. Ezzel együtt a közvetítőnek is regisztrálnia kell a honlapon, ahol a pénzjutalom igényléséhez meg kell adnia az előbb említett egyedi kódot. Ha az újonnan beoltott személy 50 év alatti, akkor 30, ha 50 és 60 év közötti, akkor 60, ha 60 év feletti, akkor 90 euró jár a közvetítőnek. A pénz a közvetítőnek csak akkor jár, ha az eddig oltatlan személy mind a két adag vakcinát megkapta. Johnson & John-son-oltóanyagnál az első oltás után jár a jutalom. Mindehhez azonban az kell, hogy az eddig oltatlan személy legkésőbb október 31-ig adassa be magának a vakcinát. A közvetítői bónuszt azokra is lehet igényelni, akik júliusban oltatták be magukat, viszont az érintetteknek még ezen a héten be kell jelentkezniük a rendszerbe.

A közvetítői bónuszra jelentkezhet minden nagykorú szlovák állampolgár, akinek állandó lakhelye van az országban. A közvetítő legfeljebb 50 személyért kérheti a bónuszt, ez azt jelenti, hogy egy személy maximum 4500 euró jutalmat kaphat. Szlovákiában a lakosság koronavírus elleni átoltottsága 37 százalék. A járvány újabb hullámától védelmet nyújtó kollektív immunitás csak jóval magasabb, egyes információk szerint 80 százalékos beoltottságnál alakul ki. Az oltási lottóról elmondhatja véleményét lapunk Facebook-oldalán.