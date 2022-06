Elemzők szerint 2 eurónál is többet fizethetünk hamarosan a benzinért

Az autósok már manapság is hajmeresztő árakkal találkozhatnak a töltőállomásokon, elemzők szerint azonban az elkövetkező hónapokban tovább súlyosbodhat a drágulás mértéke.

Az autósok már manapság is hajmeresztő árakkal találkozhatnak a töltőállomásokon, elemzők szerint azonban az elkövetkező hónapokban tovább súlyosbodhat a drágulás mértéke.

Analatikusok úgy gondolják, a benzin literenkénti átlagára hamarosan két euró fölé emelkedhet.

Hiába lett volna szándék a benzinkutak részéről a kiegyezésre, a kormány nem mutatott olyan kompenzációs intézkedéseket, amelyek valamelyest enyhíthettek volna a helyzeten.

Az olajárak, és velük együtt az üzemanyagárak egyébként azért emelkednek, mivel az országok világszerte attól tartanak, hogy nem marad elég kőolaj a piacokon.

Az EU által az orosz kőolajra elrendelt embargó miatt a pozsonyi Slovnaft komoly problémákkal fog szembesülni. A vállalatnak a következő 18 hónapban át kell állnia nem oroszországi eredetű nyersolajra, bár a mentességnek köszönhetően továbbra is importálhat olajat Szlovákiába.

A problémát azonban a Slovnaft szerint az orosz kőolajból készült termékek exportja jelenti, amely bevételük jelentős részét teszi ki. A szomszédos országok nem kérték a mentességet, így a vállalat elveszíti a szerződéseket.

„Mind a benzin, mind a gázolaj ára emelkedik a világpiaci olajárak emelkedése miatt. Az orosz olajjal szembeni embargó már ebben a szegmensben is beágyazódott. Hacsak nem következik be hirtelen fordulat, mint például az ukrajnai béke, a benzin és a gázolaj ára is nagy valószínűséggel meghaladja majd a 2 eurót” – magyarázta Ján Pišta energetikai elemző.

(cas.sk)