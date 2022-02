Eldőlt, a parlament jóváhagyta az USA és Szlovákia közti védelmi megállapodást!

A szavazást hatalmas káosz előzte meg. Ahogy arról lapunk is beszámolt, kedden a szélsőjobboldali képviselők folyamatosan akadályozták a tárgyalás menetét, bekiabálással és sípszóval zavarták meg Jaroslav Naď (OĽaNO) védelmi miniszter felszólalását. A helyzet odáig fajult, hogy Andrej Medvecký (ĽSNS) leöntötte Miroslav Žiakot (SaS), sőt, még a maszkját is letépték. Az ülést többször is meg kellett szakítani, csak estére nyugodtak meg a kedélyek.

A parlament falain kívül viszont éppen az esti órákban éleződött ki a helyzet. Az ĽSNS képviselői ugyanis tüntetést szerveztek, ahol kezdetben csak néhány tucat demonstráló jelent meg, de estére a tömeg több ezresre duzzadt. A Denník N becslései szerint körülbelül kétezren tüntettek a szerződés aláírása ellen. Sajtóhírek szerint este a tüntetők egy része megpróbált benyomulni a parlamentbe, de a rendőrség visszaverte őket.

A védelmi megállapodás leegyszerűsítve arról szól, hogy az amerikai hadsereg szükség esetén használhatná az ország katonai repülőtereit és egyéb katonai létesítményeket is. Cserébe az állam százmillió dollárt kapna az említett objektumok modernizációjára.

A szerződésről bővebben az alábbi hivatkozásra kattintva olvashatnak: