Egyre többen üdülnek Szlovákiában

Az üdülési utalványok meghozták a gyümölcsüket: Szlovákiában még soha nem üdültek olyan sokan, mint tavaly. Az előző évhez képest csaknem 15 százalékkal nőtt a turisták száma, akiknek a többsége ugyan hazai, egyre többen jönnek azonban a szomszédos országokból is.

A szlovákiai szállodákban és egyéb vendéglátóhelyeken tavaly több mint 6,4 millió turista szállt meg, 14,9 százalékkal több, mint egy évvel korábban – derül ki a Statisztikai Hivatal legfrissebb jelentéséből. Hogy a javulás hátterében elsősorban a tavaly januárban bevezetett üdülési utalványok állnak, azt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a hazai turisták száma az egy évvel korábbihoz képest 18,5 százalékkal nőtt, és csaknem elérte a 4 milliót.

„A javulás részben annak köszönhető, hogy intenzívebben foglalkozunk Szlovákia népszerűsítésével, és egyre több pénzt szánunk a turizmussal kapcsolatos szolgáltatások minőségének a javítására is. Az üdülési utalványok bevezetése is sokat segített, főként a Tátrában és a fürdőhelyeken”

– nyilatkozta Érsek Árpád közlekedési miniszter.

Tavaly nagyjából a tizedével nőtt a külföldi turisták száma is. Közöttük a szomszédos országokból érkezők dominálnak, miközben ez utóbbiak körében tavaly még nőtt is az érdeklődés Szlovákia iránt. Ukrajnából 33, Magyarországról és Csehországból 11, Lengyelországból pedig 6 százalékkal többen látogattak el Szlovákiába, mint egy évvel korábban. Látványos különbség van az egyes régiók között is. A Pozsonyban megszálló turisták kétharmada például külföldi, míg a hazai turisták többsége Zsolna és Eperjes megyét választja, vagyis a legvonzóbb úti céljuknak a Magas- és az Alacsony-Tátra számít.

Eperjes megyében a hazai turisták száma például az egy évvel korábbihoz képest csaknem 40 százalékkal nőtt, bővülést mértek azonban az összes többi megyében is. A növekvő érdeklődésre a szállásadók is egyre jobban reagálnak: az elmúlt időszakban így a szálláshelyek száma is nőtt. December végén ezekből 4487 volt az országban, 12 százalékkal több, mint egy évvel korábban.