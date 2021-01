Egyre több pénzt kérnek az üzemanyagokért

Míg egy hónappal ezelőtt a 95-ös benzin literjét átlagosan 1,20 euróért tankolhattuk a szlovákiai kutakon, a benzin.sk szakportál elemzése szerint mára ez 1,24 euróra nőtt. A drágulás miatt egy 60 literes üzemanyagtartály teletöltéséért így most átlagosan 2,40 euróval fizetünk többet, mint szilveszter táján. És az áremelkedésnek ezzel még nincs vége. „A kőolajpiac aktuális ármozgásaiból ítélve arra számítunk, hogy az elkövetkező napokban további drágulás várható” – nyilatkozta Jana Glasová, a Postabank elemzője. A gázolaj ára szerinte ugyan lassabban nőtt, azonban már ezért is átlagosan 1,08 eurót kérnek.

Az üzemanyagok drágulása mögött ezúttal is a kőolaj világpiaci árának a növekedése áll. Míg a koronavírus-járvány tavaly márciusi megjelenését követően a Szlovákia számára is mérvadó északi-tengeri Brent típusú olaj hordónkénti (159 liter) ára 20 dollár körüli szintre esett vissza, júniusra már újra elérte a 38 dollárt, és ezt a szintet kisebb-nagyobb kilengésekkel egészen október végéig megtartotta. Azóta azonban – elsősorban a tömeges oltás által kiváltott piaci optimizmusnak köszönhetően – csaknem folyamatos a drágulás. Szerdán így már 56 dollár felett mozgott a Brent hordónkénti ára. „A piaci szereplők szerint a tömeges oltásnak köszönhetően a gazdaság fokozatosan visszatérhet az eredeti kerékvágásba, így nőhet az üzemanyagok iránti kereslet, ami természetesen az árakra is hatással van. Az árakat felfelé hajtja azonban az új amerikai elnök, Joe Biden hivatalba lépése is, a piac ugyanis olyan intézkedéseket remél tőle, amelyeknek köszönhetően az USA gazdasága is gyorsabb növekedésbe kezdhet” – nyilatkozta Glasová.

A drágulás azonban nem csupán a szlovákiai autósokat sújtja. A holtankoljak. hu elemzése szerint Magyarországon is két és fél hónapja folyamatos az áremelkedés. Míg november elején a benzin átlagára a magyarországi töltőállomásokon még 348, a gázolajé pedig 363 forint volt, ehhez képest most az átlagárak 386, illetve 401 forintnál járnak.