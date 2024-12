Egyre népszerűbb a 13. fizetés és a karácsonyi bónusz, de csak bizonyos ágazatokban

Ahogy arra a Grafton felmérése is rámutatott, nem a béremelés az egyetlen hatékony eszköz, amivel a cégek ösztökélhetik a munkavállalóikat. Bár az alkalmazottak által fontosnak tartott, bizonyos időközönként folyósított pénzügyi juttatások jóval költséghatékonyabb motivációs eszközök lennének, mint az állandó bérnövelés, a cégek egyelőre elvétve élnek ezzel a lehetőséggel. A gyakorlatban ez annyit jelent, hogy azok, akik az elmúlt években nem kaptak 13. és 14. fizetést, esetleg karácsonyi bónuszt, idén sem számíthatnak erre a gesztusra.

Mostanra pedig azok sem bizonyulnak bőkezűnek, akik egyébként próbálják extra anyagi juttatással értékelni dolgozóik munkáját. Mindössze a megkérdezettek 31 százaléka jelezte, hogy idén több pénzt szán az alkalmazottai jutalmazására, az emelés azonban egyik esetben sem lesz nagyobb 5 százaléknál. 13. és 14. fizetésnek elsősorban a termelésben dolgozók, a raktárosok és az összeszerelők örülhetnek. Érdemes azonban megjegyezni, hogy nem minden érintett kapja kézhez decemberben a neki járó juttatást. Vannak ugyanis vállalatok, ahol a kifizetés időpontja eltér a többség által preferált dátumtól.

Kifizetődő bőkezűség

Grafton érdeklődésére a cégek kétharmada elismerte, hogy napjainkban igencsak megnövekedett a fluktuáció a munkaerőpiacon, az emberek a korábbi évek tapasztaltaival ellentétben nem félnek felmondani. Ez egyebek mellett annak tudható be, hogy folyamatosan nő a munkaerő iránti kereslet, így az érdeklődők mondhatni tobzódnak az ajánlatokban. Az álláskeresők pedig élnek is a kínálkozó lehetőséggel.

A Professia statisztikái szerint soha nem érdeklődtek még ilyen nagy számban a náluk közzétett felhívások irányt, mint 2024-ben. Az idei év első 10 hónapjában összesen 3,8 millió válasz érkezett a Professián hirdető munkaadókhoz, ami 120 ezerrel több, mint 2023-ban. Az egy állásajánlatra jutó válaszok száma ugyancsak növekvő érdeklődésről tanúskodik. Napjainkban átlagosan húszan válaszolnak egy-egy hirdetésre. Ezt a küszöböt csak áprilisban és májusban nem sikerült elérni, amiért a bőség zavara a felelős, mivel ilyenkor teszik közzé a legtöbb ajánlatot. Azonban szeptemberben, ami rekordhónapként értékelhető, ez a szám 23-ra emelkedett. A legnagyobb kereslet a távmunka iránt mutatkozik. Ezen állások esetében a reakciók száma a 280-at is meghaladja. Kifejezetten vonzónak számítanak még az adminisztratív állások, a marketing, de az újságírás is.

A munkahelyváltás hátterében egyébként általában a kedvezőbb fizetési feltételek állnak. Martin Malo azonban megjegyezte, éppen a különböző juttatások jelenthetik azt a kompromisszumos megoldást, amellyel a munkáltatók megakadályozhatják a tapasztalt munkaerő távozását, hiszen ezzel az alternatívával mindkét fél jól jár.

A meglévő, betanított alkalmazottba fektetni mindig jó döntés, hiszen az új jelentkező megtalálása sokkal idő- és pénzigényesebb, mint a jelenlegi megtartása

– hangsúlyozta Malo, aki szerint egy új ember átlagos költségei a próbaideje végére akár a 10 ezer eurót is elérhetik. A jól megválasztott jutalmazási rendszer tehát nem csak az alkalmazott felvételében segíthet, a megtartása szempontjából is kulcsfontosságú. Ezt pedig lassacskán a vállalatok is tudatosítják.

A változás ideje

A Profesia álláskereső portál elemzése szerint idén már 40 ezer ajánlat tartalmazott legalább egy extra pénzügyi juttatást. A vállalatok leggyakrabban, csaknem 29 ezer esetben, 13. fizetést ígértek. Ez elsősorban az autóiparra, valamint az olyan ágazatokra, mint a gépészet és a kiskereskedelem volt jellemző.

A 14. fizetés, amire ugyancsak az ipar valamelyik szegmenségben tevékenykedők számíthatnak, közel 15 ezer hirdetésben jelent meg. A legkevésbé népszerűnek a karácsonyi, esetleg év végi bónusz bizonyult. Mindössze 9 300 alkalommal ajánlották, főként eladóknak, pénztárosok és árukezelőknek.