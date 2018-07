Egyre boldogabbak vagyunk

Pozsony | Évről évre boldogabbak vagyunk Szlovákiában – derül ki a Boldogság jelentésből, mely a Gallup közvélemény-kutató intézet felmérésének eredményeit összegzi. A visegrádi négyek közül a csehek a legboldogabbak, de Magyarország az első ötven legboldogabb ország közé sem került be.

A kutatást 2015 és 2017 között végezték, 156 országban vizsgálták, mennyire boldogok az emberek. A visegrádi országok közül Csehország bizonyult a legboldogabbnak, a 21. helyen végzett, Szlovákia a 39. helyre zárkózott fel, 6 helyet javítva ezzel a korábbi eredményén. Magyarországnak most sem sikerült az első ötvenbe kerülni, a kutatás alapján csak a 69. legboldogabb országnak bizonyult. A 2012-es eredményekhez képest azonban jelentős javulást ért el, akkor a 110. helyen állt.

A jelentés szerzői szerint a boldogságot nehéz számokban mérni, mivel szubjektív érzés, éppen ezért fókuszáltak az életminőség szintjére. A rangsoroláshoz 6 különböző tényezőt alkalmaztak, melyek meghatározzák a jólét szintjét. Mrva Marianna szociológus, a Fórum Kisebbségkutató Intézet munkatársa hangsúlyozta, hogy a boldogságmutató olyan tényezőkkel is összefügg, mint például az egy főre eső bruttó hazai össztermék, a várható egészségben eltöltött élettartam, és annak a megítélése, hogy van-e valaki, akire számíthatunk a bajban. „Fontos, hogy szabadon dönthetünk-e az életünket érintő kérdésekben. Ez azt jelenti, hogy például az anyagi helyzetünk, az egészségünk, a szociális hálónk, s az, hogy milyen társadalomban élünk, jelentős mértékben meghatározza a boldogságérzetünket” – állítja Mrva Marianna.

A szlovákok és magyarok közti különbség a boldogság terén nem állapítható meg a jelentés adataiból, de regionális különbségek vannak. „Más kutatásokból következtethetünk arra, hogy a boldogságmutatóban is jelentős regionális különbségek vannak. A boldogsággal összefügg az anyagi helyzet és az egészségi állapot is, s ezek azok a mutatók, amelyek alapján Dél-Szlovákia egyes járásai jelentősen és tartósan elmaradnak az országos átlagtól” – folytatta Mrva.

Zuzana Kusá, a Szlovák Tudományos Akadémia (SAV) Szociológiai Intézetének munkatársa szerint Szlovákiában a legfontosabb tényezők az egészség, a társadalmi összetartás érzése és a biztonságérzet. „Az egészséges kor átlaga 64,9 évről 68,1 évre emelkedett, ami fontos szerepet játszik az emberek közérzetében” – nyilatkozta lapunknak Kusá. A világon Finnországban élnek a legboldogabb emberek.

A boldogság ranglistája 1. Finnország 2. Norvégia 3. Dánia 21. Csehország 39. Szlovákia 42. Lengyelország 69. Magyarország 156. Burundi

Először mérték fel a menekültek boldogságát

Azt, hogy mennyire boldog egy társadalom, befolyásolja az is, mennyire számíthat a család, a barátok támogatására, ez kelti az emberben a hovatar- tozást, ami fontos szerepet tölt be a szlovák társadalom- ban.

Zuzana Kusá szociológus, a Gallup intézet boldogságindexet figyelő jelentése kapcsán elmondta azt is, hogy a biztonságérzet nemcsak a bűnözés hiányában nyilvánul meg, hanem abban is, hogyan viszonyulunk az államhoz, és milyen lehetőségeink vannak, ha pénzügyi gondokkal küzdünk. „A pénz nem minden, de nem szabad alábecsülni annak szerepét sem, hiszen cserébe olyan szolgáltatásokat vásárolhatunk, melyek jelentősen javítják egészségünket, nem kell bizonytalanság miatt stresszes életmódot folytatnunk, és szabadon hozhatunk döntéseket” – magyarázta Kusá.

Az állam szerepe

Milyen változásokra lenne szükség, hogy boldogabb legyen a hazai társadalom? Kusá szerint fontos az állami támogatások szerepe, mint például az elérhető lakhatás, minőségi gyerekellátás és magasabb színvonalú oktatás. Ilyen erős államot azonban nem kívánnak a választók sem, mivel nem értenek egyet a magasabb adókkal (melyek a boldogabb lakossággal rendelkező, nyugati államokban működnek), nem bíznak abban, hogy a politikusok igazságosan használják fel a befolyt összeget – folytatta a szociológus.

A legboldogabb finnek

A felmérés abszolút győztese Finnország, amely elnyerte a világ legboldogabb országa címet. Az élmezőnybe ismét észak-európai országok tartoznak, mint például Norvégia, Dánia és Izland.

A boldogságskála másik végén Burundi látható, ahol a polgárháborúk és etnikai konfliktusok következtében annyira leromlott a helyzet, hogy helyezésben még a háborús Szíria is megelőzi. Más afrikai országok, mint például Ruanda és Tanzánia is a lista végén helyezkednek el.

Idén először a menekültek (országon belüli és nemzetközi migrációt egyaránt beleértve) hangulatára is külön hangsúlyt fektetve, 117 országban mérték fel a menekültek boldogságszintjét. Finnországban a menekültek is egyenlően boldogok. Ez azt is bizonyítja, hogy a boldogság nem veleszületett tulajdonság és nem feltétlenül egy bizonyos nemzet pszichéjéhez köthető, így pár éven belül akár Szlovákia is a legboldogabb országok közé tartozhat.