Egymásnak esett a kormány és az ellenzék az amerikaiak miatt

Jaroslav Naď (OĽaNO) védelmi miniszter a Markíza televízió hétvégi vitaműsorában arról beszélt, hogy már 23 állam, köztük Magyarország is aláírta az Egyesült Államokkal az együttműködési szerződést. „Ezzel veszélyeztették volna szuverenitásukat?” – tette fel a kérdést a tárcavezető azzal, hogy csak egy keretmegállapodásról van szó, amely összhangban van az alkotmánnyal. A két állam közti konkrét lépések megtételéről további szerződések megkötése szükséges. Naď szerint nincs arról szó, hogy mostani megállapodás lehetővé tenné, hogy külföldi hadseregek használják a szlovákiai támaszpontokat, erre ugyanis már most is van lehetőség. Arról is beszélt, olyan információi vannak, hogy a dokumentumot a parlamentben egyes ellenzéki képviselők is szívesen támogatnák.

Ivan Korčok (SaS-jelölt) külügyminiszter a közmédia vitaműsorában pedig azt mondta, a megállapodás alapján egyetlen idegen katona sem teszi be a lábát az ország területére. A szerződés ugyanis nem korlátozza a parlament azon jogkörét, amely értelmében a külföldi hadseregek szlovákiai jelenlétéről dönthet. A tárcavezető rámutatott, az ellenzék csak azokat az elemeket emeli ki, amelyek a politikai érdekeiket szolgálják és az Egyesült Államokkal szembeni negatív hozzáállást népszerűsítik. Élesen kritizálta Robert Ficót, a Smer elnökét, aki szerinte félrevezető módon nyilatkozik az egyezményről és félelmet kelt.

Richard Sulík (SaS) gazdasági miniszter jó dolognak tartja, hogy párbeszéd indult el Szlovákia és az Egyesült Államok között kötendő védelmi szerződéséről. Úgy véli, fontos, hogy figyelembe vegyék az emberek aggályait, és tisztázzák azokat. Mint mondta, ő maga az Alkotmánybíróságra bízná a szerződés megítélését, de ez Zuzana Čaputová államfő kompetenciájába tartozik. „Az államfőnek van erre lehetősége, az ő döntése” – fűzte hozzá a TA3 politikai vitaműsorában.

Az ellenzékből Fico élesen bírálta a megállapodástervezetet. Azt állítja, hogy szerződés lényegében átadja a szlovákiai repülőtereket és légteret az amerikaiaknak. Szerinte a dokumentum felesleges és nem megfelelő, mert hiányzik belőle a reciprocitás elve, illetve Szlovákia önállóságát is sérti. Úgy látja, hogy a szerződés geopolitikai célokat szolgál, mégpedig azt, hogy az Egyesült Államok fegyveres erői közelebb legyenek az orosz határhoz. Sérelmezte, hogy a kormány abban a formában fogadta el a megállapodást, ahogy azt az amerikaiak megküldték. Bízik benne hogy a parlament végül nem hagyja azt jóvá.

Juraj Blanár (Smer) a Markíza politikai vitaműsorában szintén azt hangsúlyozta, hogy a dokumentum elsősorban Oroszország ellen szól, és pártja ellenzi, hogy Moszkvát ellenségként kezeljék. A Smer képviselői már korábban arról beszéltek, hogy népszavazást szeretnének arról, hogy „lehet-e amerikai támaszpontokat létesíteni Szlovákia területén”.

Az ugyancsak ellenzéki Hlas párt hazugságnak tartja Naď azon állítását, hogy a Peter Pellegrini vezette párt tagai is részt vettek a szerződés szövegének kitárgyalásában. Peter Kmec (Hlas) szerint a megállapodástervezet hátrányos Szlovákia számára. Maga Pellegrini egy levelet írt az államfőnek, hogy utalja a szerződést az Alkotmánybíróság elé.