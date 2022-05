Egyesek tapsoltak, mások meg sem hallgatták Zelenszkij beszédét

Zelenszkij videóhíváson keresztül vette fel a kapcsolatot az itteni képviselőkkel. Beszéde előtt Boris Kollár (Sme rodina), a parlament elnöke szólalt fel, aki üdvözölte az ukrán államfőt. Mint mondta, tudja, milyen nehéz helyzetben van az ország és maga Zelenszkij is, ezért még inkább értékeli, hogy beszédet mond a szlovákiai képviselők előtt. Kollár hangsúlyozta, attól a pillanattól kezdve, hogy Oroszország Ukrajnára támadt, Szlovákia elítélte ezt a megbocsáthatatlan cselekedetet. A politikai állásfoglalások mellett az ország humanitárius és katonai segítséget is küldött az ukrán félnek. A házelnök kiemelte, Szlovákia emberségességből is jelesen teljesített, hiszen már több százezer ukrán menekült számára nyújtott menedéket.

„Bízom benne, hogy önnek és az országának minél hamarabb sikerül kiharcolnia a békét”

– mondta Kollár.

„ Egész Európa a tét”

Zelenszkij a beszéde elején megköszönte a szlovák kormány által nyújtott segítséget, valamint azt is, hogy Zuzana Čaputová köztársasági elnök támogatja Ukrajna európai irányultságát. Továbbá hangsúlyozta, az orosz agresszió nemcsak Ukrajna, hanem a teljes európai demokratikus berendezkedés ellen irányul.

„Ha nem állítjuk meg Oroszországot, addig fog terjeszkedni, ameddig csak tud. Ez Szlovákia területét is érintheti”

– állította Zelenszkij. Megjegyezte, az ukránok sosem fogják elfelejteni azt a segítséget, amit Szlovákiától kaptak. Az ukrán államfő megemlékezett arról is, hogy Eduard Heger (OĽaNO) miniszterelnök az elsők között tekintette meg a helyszínen zajló pusztítást.

Ezt követően kitért azokra a bűncselekményekre, amelyeket az orosz megszállók az ukrajnai civilek ellen követtek el, például Bucsában.

„Lopások, erőszakolások. Mindent el akarnak pusztítani, ami az ukrán nemzeti eszmével és kultúrával kapcsolatos. Erről árulkodnak a szétbombázott iskoláink is”

– mondta Zelenszkij.

A szankciók ereje

Az ukrán államfő hangsúlyozta, az egyik legfontosabb segítség, amit Szlovákiától kaptak, a katonai támogatás volt. Ugyanakkor rendkívül fontosnak tartja az Európai Unió szankciós politikáját is. Zelenszkij az energetikai szankciók bevezetését sürgette, bár hozzátette, megérti, milyen fontos Szlovákia számára az orosz olaj és a gáz. Ennek ellenére mégis azt kérte, az ország utasítsa el az orosz üzemanyagot.

„Ez a szabadság ára”

– jelentette ki az ukrán elnök, hozzátéve, hogy Oroszország jelenleg ezzel próbálja zsarolni az Európai Uniót, amelynek erre egy még szorosabb integrációval kellene válaszolnia.

Ukrajna jövőjét Zelenszkij továbbra is az EU-ban képzeli el, a csatlakozásra szerinte mihamarabb szükség van, a gazdaság újraindítása miatt is.

„Oroszország mindent megtesz azért, hogy szétverje az ukrán gazdaságot”

– jelentette ki az államfő, hozzátéve, hogy az orosz rakéták gyakran stratégiai fontosságú intézményeket és épületeket bombáztak.

A beszéde végén Zelenszkij arra kérte a szlovák képviselőket, legyenek Ukrajna hangja az Európai Unióban. Kiemelte, 1968 eseményei még egyszer nem ismétlődhetnek meg.

A képviselők reakciója

Az ukrán elnök beszédét – amely nagyjából 15 percig tartott – nagy ováció kísérte. A jelen lévő képviselők állva tapsoltak, még a kormánytagok is ott voltak a plénumban. Az ellenzéki képviselők egy része kivonult a teremből. Közéjük tartozott például Robert Fico, a Smer elnöke is, aki már hétfőn jelezte, nem szeretné meghallgatni a felszólalást. Az egykori miniszterelnök azt mondta, „nem akarja egy olyan ember beszédét hallgatni, aki naponta hazudik”. Fico állítja, az ukrán államfő kijelentései sértik Szlovákia érdekeit, hiszen az orosz gáz és olaj beszállításának leállítása komoly problémákat okozhat az országnak. Ficóhoz hasonlóan a szélsőjobboldali Republika és az ĽSNS képviselői is elhagyták a termet.

A szélsőjobboldali pártok képviselői az ukrán elnök beszéde közben vonultak ki a teremből. Robert Fico, a Smer elnöke néhány párttársával együtt meg sem jelent a plénumban. - TASR-felvétel

Ú jabb fegyveres segítség

Eduard Heger Zelenszkij beszéde után úgy nyilatkozott, továbbra is mindent megtesznek azért, hogy Ukrajna győztesen kerüljön ki ebből a háborúból.

Jaroslav Naď (OĽaNO) védelmi miniszter kijelentette, Szlovákia továbbra is tárgyal az esetleges katonai segítségről az ukrán hadsereg számára. Ahogy arról lapunk is beszámolt, az S–300-as légvédelmi rakétarendszer átadása után most az is felmerült, hogy a szlovák hadsereg tankokat küldene a keleti szomszédunknak, ha sikerül helyette megfelelő harckocsikat beszerezni. Az ukrán államfő a beszédében utalt arra, hogy a hadserege számára jól jönne a légi segítség is, de Naď szerint egyelőre nem jöhet szóba a MiG–17-es vadászrepülők átadása.

Ivan Korčok (SaS) külügyminiszter is megerősítette, hogy zajlanak a tárgyalások a katonai segítségről, de bővebb információkat egyelőre nem árult el. A szlovák diplomácia vezetője bírálta azokat a képviselőket, akik a beszéd alatt kivonultak a teremből.

„Ez rendkívüli gyávaság volt”

– vélekedett Korčok, majd megjegyezte, becsüli azoknak a smeres és hlasos képviselőknek a hozzáállását, akik meghallgatták az ukrán elnököt. A külügyminiszter külön kiemelte Ficó távozását, aki szerinte szégyelli magát azokért a kijelentésekért, amelyeket a háborúval kapcsolatban tett.

Lapunknak eljuttatott közleményében az OĽaNO sajtóosztálya arra hívta fel a figyelmet, hogy a párt beterjesztett egy javaslatot a parlament elé, amelyben elítélik Oroszország háborús bűneit. Kristián Čekovský, a parlament kulturális és médiabizottságának elnöke szerint éppen itt az ideje, hogy nyilvánosan is kiálljanak a nyugati értékrend mellett, amely egyben Szlovákia értékrendje is. A képviselő hozzátette, aki nem szavazza meg ezt a javaslatot, az egyértelműen Putyin agressziójának a pártfogója.

Ellenzéki szemszögből

Peter Pellegrini, a Hlas elnöke azt mondta, pártja képviselői megszavazzák az OĽaNO említett javaslatát.

„Mást nem is tehetünk ebben a helyzetben”

– fogalmazott az egykori miniszterelnök. Ugyanakkor felszólította Hegert, hogy fejezze be az olyan kijelentéseket, miszerint Szlovákiának azonnal el kell szakadnia az orosz olajtól és a gáztól. Rámutatott Zelenszkij mondatára, amelyben arra utalt, hogy az országnak jelenleg nagyon nehéz lenne más alternatívát találnia. Pellegrini szerint Szlovákiának az az érdeke, hogy minél hosszabb átállási időszakot vívjon ki magának az Európai Unióval folytatott tárgyalások során. Továbbá megjegyezte, támogatják azt, hogy Ukrajna az EU tagállamává válhasson, viszont nekik is át kell esniük a felvételi folyamaton, amely sokáig elhúzódhat.

A Smer frakciójából a képviselők egy része elhagyta a termet, de nem mindenki. A plénumban maradt például Vladimír Baláž, aki azt mondta, nem ért egyet Zelenszkij minden egyes kijelentésével, de végeredményben örül, hogy végighallgatta a beszédet. Kiemelte, pozitívan értékeli, hogy az ukrán államfő megköszönte a Szlovákia által nyújtott segítséget. Azon párttársai döntését, akik elhagyták a termet, nem kívánta kommentálni.

