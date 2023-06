Egyelőre sok a kérdőjel Kollár leváltása körül

Megfigyelés

A nőverési ügynek egyébként már nemcsak magánéleti, hanem politikai vetülete is van. Richterová ugyanis azt állítja, hogy Kollár megfigyeltette őt. A Sme rodina elnöke tagadja a vádakat. Hamran István országos rendőrfőkapitány azonban nemrégiben elmondta, már a Nemzeti Bűnüldöző Ügynökség (NAKA) is vizsgálódik, mind a testi sértés, mind az esetleges megfigyelés ügyében. Hozzátette, valóban vannak arra utaló jelek, hogy három gépkocsi követhette Richterovát, amelyek akár állami tulajdonban is lehetnek. A sajtóban már megindultak a találgatások, hogy vajon Kollár a Szlovák Információs Szolgálatot (SIS) használhatta-e fel a nő követésére, amelynek vezetőjét, Michal Aláčot éppen a házelnök jelölte. Ódor Lajos miniszterelnök azt mondta, ha a nyomozás során bebizonyosodik, hogy az SIS-nek köze lehetett a megfigyeléshez, azonnal visszahívja Aláčot a pozíciójából.