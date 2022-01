Egy rossz döntéssel tízezreket bukhatunk a 2. nyugdíjpilléren

A Fico-kormányok idején igyekeztek elbizonytalanítani a második pillérben takarékoskodókat, támogatva a tömeges kilépéseket is. - TASR-felvétel

Szlovákiában jelenleg nagyjából 1,7 milliónyian takarékoskodnak a második nyugdíjpillérben. Hogy a megtakarításaik milyen hozamot értek el az elmúlt időszakban, arról e hónapban tájékoztatják őket. „A kivonatnak sokan semmi figyelmet nem szentelnek, és olyanok is akadnak, akiknél szinte azonnal a kukában végzi. Ez azonban hatalmas hiba, hiszen kellő odafigyeléssel, a takarékoskodás paramétereinek a megváltoztatásával akár több tízezer eurót is nyerhetünk” – mondta el lapunknak František Burda, a FinGO.sk pénzügyi tanácsadó társaság befektetési elemzője.

Alacsony hozam

A második pillérrel kapcsolatban az egyik legnagyobb probléma, hogy a megtakarítások hozama az esetek többségében katasztrofálisan alacsony. Az 1,7 millió takarékoskodónak jelenleg együttesen nagyjából 11,75 milliárd euró van a személyi nyugdíjszámláján, ebből azonban több mint 7 milliárd eurónyi megtakarítást nem sikerül olyan mértékben fialtatni, mint arra egyébként lehetőség lenne. A takarékoskodók több mint 60 százaléka a garantált alapokban tartja a pénzét, amelyek minimális hozamot biztosítanak. Ez utóbbi a jelenleg történelmi csúcsokat döntögető infláció ütemét sem éri el, vagyis az így félretett pénz még veszít is az értékéből.

„Sokan még mindig nem regisztrálták, hogy a második Fico-kormány idején, még 2013-ban minden takarékoskodó pénzét automatikusan a garantált alapokba utalták át, és aki ezzel nem értett egyet, annak külön kellett kérnie a pénz visszahelyezését a nagyobb hozamot biztosító alapokba. Épp ezért nem szabadna egy gyors mozdulattal kukába dobni a most kézhez kapott kivonatot, hiszen minimum azt ellenőriznünk kellene, mennyivel nőttek a megtakarításaink, és hogy milyen alapban takarékoskodunk”

– figyelmeztet Burda.

Előnyben a fiatalok

Mit tehetünk annak érdekében, hogy a nyugdíjas éveinkre félretett pénz a lehető legjobb hozamot biztosítsa? A szakemberek szerint minden attól függ, hány évünk maradt a nyugdíjig. A fiatalabbak, akik még évekig spórolnak majd, jóval nagyobb kockázatot vállalhatnak, míg a nyugdíjas évek közeledtével érdemes konzervatívabb stratégiára váltani.

„A gyakorlatban ezt azt jelenti, hogy ha a nyugdíjig még több mint 15 évünk van hátra, akkor az agresszívebb stratégia az ajánlott, vagyis a nagyobb hozamot biztosító, ám ezzel együtt kockázatosabb, nem garantált alapokban kellene spórolnunk. Ha a pénzünket fiatalon is a garantált alapokra bízzuk, több tízezer eurótól foszthatjuk meg magunkat”

– mondta el Burda. Példaként egy 25 éves alkalmazott említhető, akinek a bruttó havi fizetése 1200 euró. Ha ő végig egy garantált alapban tartja a megtakarítását, a második pillérben 56 ezer eurót halmozhat fel a nyugdíjas éveire. Ugyanakkor, ha a pénzét végig egy nagyobb hozamot biztosító alapban tartaná, a megtakarítás összege elérhetné a 280 ezer eurót, ami látványos különbség. „Mindezek ellenére az emberek egy jelentős részét hidegen hagyja a második nyugdíjpillér, és sokan vannak az olyanok, akik még azt sem tudják, hogy egyáltalán benne vannak-e ebben a pillérben vagy sem, ami hatalmas felelőtlenség” – figyelmeztet a szakember.

Egyszerű váltás

Mit kellene tennünk, ha úgy döntünk, hogy a második pilléren belül átlépünk egy másik alapba? Burda szerint ezt a magánnyugdíjpénztárunknál kérhetjük írásban, egyes társaságoknál azonban akár elektronikus formában is. Az átlépéshez így elég lesz egy aláírás vagy akár egy klikk is.

„Elég, ha bejelentkezünk az interneten a második pillérrel kapcsolatos személyi számlánkra vagy az erre létrehozott alkalmazásba. Az alap megváltoztatása ingyenes, és bármikor sort keríthetünk rá, miközben igénybe vehetjük a pénzügyi tanácsadók szolgáltatásait is”

– tette hozzá Burda. A nem garantált alapok között a részvény-, az indexált és a vegyes alapok közül válogathatunk, amelyek a hozamok szempontjából is különböznek egymástól. Eddig az indexált alapok biztosították a legnagyobb hozamot.

Ki lesz az örökös?

A 2. nyugdíjpillér előnye az is, hogy a megtakarított összeg a takarékoskodó tulajdonában marad, az esetleges halála esetén pedig a hozzátartozói öröklik. A második pillérből származó megtakarítások így nem szállnak át az államra, ahogy az az első pillér megtakarításainál történik. Burda szerint így a most megkapott kivonaton a kedvezményezett személy nevét is érdemes ellenőrizni, és ha még nincs ilyen, megéri feltüntetni a szerződésben. „Ha ugyanis a megtakarítónak nincs az öregségi nyugdíj-előtakarékossági szerződésében meghatározva a kedvezményezett személy, akkor a nyugdíj-megtakarítása automatikusan a hagyatéki eljárásba kerül, ez pedig megnehezítheti és késleltetheti a kifizetést. Kedvezményezett személy bárki lehet, akit a megtakarító kiválaszt, legyen az férj, feleség, de akár szülők, gyerekek vagy más közeli személy, akinek nem kell feltétlenül a családhoz tartoznia” – magyarázza Burda.