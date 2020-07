Dúl a harc az MKP pártelnöki posztjáért

Információink szerint a párt szenci járási szervezete Bárdos Gyulát, a Csemadok elnökét jelölte pártelnöknek, aki az idei parlamenti választás során az MKÖ listáját vezette. A párt dunaszerdahelyi járási konferenciája úgy döntött, az MKP élén Őry Pétert látná szívesen, aki jelenleg a párt Országos Tanácsát (OT) vezeti. Ez utóbbi testület élére pedig Berényi Józsefet, Nagyszombat megye alelnökét javasolták. A nagymihályi járási MKP-sok pedig úgy határoztak, az elnöki tisztségre nem állítanak jelöltet, de az OT élére Furik Csaba Kassa megyei képviselőt, Kisgéres polgármesterét jelölik, aki az MKP ügyvivő elnökségének is a tagja. A Kassa-vidéki járási MKP szintén nem állít elnökjelöltet, de az OT élén ugyancsak Furikot látná szívesen. A lévai járási konferencia az elnöki posztra Berényit, az OT élére pedig Köpöncei Pétert, a nyitrai adóhivatal tanácsadóját javasolták. A Rozsnyói járás MKP-sai az elnöki tisztségre Cziprusz Zoltán Besztercebánya megyei képviselőt, az MKP ügyvivő testületének tagját nominálja. Ezen közép-szlovákiai járási pártszervezet az OT élére ugyancsak Furikot jelöli. A nagyrőcei járási konferencia is Czipruszt jelölte elnöknek. Sajtóinformációk szerint a galántai járási MKP az elnöki poszton a nagymácsédi Forró Krisztián Nagyszombat megyei képviselőt látná szívesen, a testület lapzártánkkal egy időben ülésezett. A párt komáromi és az érsekújvári szervezeteinek konferenciáira csak június 9-én, illetve 10-én kerül sor. Papp Sándor, a losonci járásbéli Kalonda község korábbi polgármestere pedig két hete a Facebook-oldalán jelentette be, hogy szintén pártelnök szeretne lenni.

Vállalják? Nem vállalják?

Berényi a jelölésével kapcsolatban annyit mondott, nem változott az erre vonatkozó korábbi álláspontja. Lapunknak júniusban ugyanis úgy nyilatkozott, egyértelműen kizárja, hogy újra a párt élére álljon. Korábban évekig ő vezette az MKP-t. Az Új Szónak adott korábbi nyilatkozatában egyben a párt jelenlegi vezetését is bírálta. Őry lapunknak megerősítette, hogy elfogadta a jelölést. „A kongresszuson majd előállok egy koncepcióval. Ennek a lényege, hogy teljes magyar egységben tudok gondolkodni” – mondta. Arra a kérdésre, hogy milyen szoros versenyre számít az elnökválasztás során, azzal válaszolt, a közgyűlésig hátralévő két hétben még sok minden változhat. „Bár én nem csinálom, tudom, hogy a háttérben zajlik a lobbizás” – tette hozzá.

Belső forrongás

Úgy tudjuk, hogy az MKP közgyűlésén két nagyobb csoportosulás feszülhet egymásnak. Az egyik Őry elnökségét támogatja, míg a másik Berényi személyéhez köthető még annak ellenére is, hogy az utóbbi nem ülne újra a pártelnöki székbe. Helyette a már említett Forró Krisztián szállhat ringbe Őryivel szemben. Információink szerint a kelet-szlovákiai járások képviselői, mint például Furik inkább Berényi körét támogatják. A nyugati országrészen Farkas Iván, Nyitra megyei képviselő igyekszik pozíciót szerezni. Információink szerint azért cserébe, ha az általa jelölt naszvadi Becse Norbert kerülne az OT élére, akkor az egész kerület Berényi elnökjelöltjét támogatná. A sajtóban megjelent információk szerint ugyanakkor a Komáromi járás inkább Őryt támogatná.

A választási rendszer

Az MKP országos kongresszusára 200 küldött kap meghívót, a testületben azonban az egyes járási pártszervezetek nem azonos súllyal képviseltetik magukat. Egyes járások több, mások kevesebb küldöttet adnak, attól függően, hogy mekkora az adott régió párttagsága, a magyarok lélekszáma stb. Így például a Komáromi 27, az Érsekújvári 21, a Lévai járás pedig 14 küldöttet állít, míg a Dunaszerdahelyi 37, a Rimaszombati 15, a Galántai járás pedig 13 küldöttel rendelkezik. Ebből is látszik, hogy a testületben a legerősebb képviselete Nyitra megyének van, míg a kelet-szlovákiai régiók rendre kevesebb küldöttet adnak. A pártelnökválasztás legfeljebb kétfordulós: az a két jelölt jut tovább a második körbe, akik az első fordulóban a két legtöbb szavazatot kapták. Így elvben a második fordulóban végül az nyeri az elnökválasztást, aki legalább 101 küldött voksát elnyeri. Ha egy jelölt már az első körben megszerezné a szavazatok több mint felét, akkor nem kerül sor a második fordulóra.