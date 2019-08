Drámai mértékben terjed a sertéspestis

„Újabb biztonsági intézkedésekre lesz szükség, mivel már nemcsak 4 házi sertésnél, hanem egy vaddisznónál is kimutatták a fertőzést” – közölte Matečná. A minisztérium hétfőn erősítette meg, hogy a vadászok a bodrogközi Szentes közelében kilőttek egy vaddisznót, és kiderült, hogy vírushordozó volt.

A mezőgazdasági tárca az Állami Állatorvosi és Élelmiszer-biztonsági Felügyelettel (ŠVPS) közösen 5 kilométeres körzetet alakít ki a gócpont körül. Ezt követően megpróbálják a vaddisznókat a karanténon belül tartani, hogy megelőzzék a vírus továbbterjedését. Csicsai Gábor (Híd) földművelési államtitkár lapunknak elmondta: a cél az, hogy a körzetben lévő állatok a betegség következtében pusztuljanak el, így nem kell kilőni őket. „A tömeges levadászás itt kockázatos lenne, hiszen ha a lövések zajára a vaddisznók megindulnának, nehéz lenne megállítani a menekülő példányokat, így széthordanák a fertőzést” – jelentette ki az államtitkár. Az 5 kilométeres körzeten kívül viszont kilövik a vaddisznókat.

A mezőgazdasági minisztérium tegnap közzétette, hogy a gazdák mekkora pénzösszegre számíthatnak az elpusztult házi sertések után.

„A kártérítés azoknak szól, akik bejelentették a malacaikat. A 40 kilogramm alatti sertések esetében minden egyes kilóért 3 eurót fizetünk, a 40 kiló feletti állatoknál pedig 1,4 eurót. Az árakat a világpiaci adatokhoz igazítva állítottuk be”

– közölte Gabriela Matečná (SNS) mezőgazdasági miniszter.

Csicsai Gábor (Híd), a tárca államtitkára Matečná véleménye ellenére is kitart álláspontja mellett, miszerint azoknak a gazdáknak a kárát is meg kell téríteni, akiknek a malacai nem voltak bejelentve. „Jelenleg nincs időnk azokkal a gazdákkal háborúzni, akik nem teljesítették törvényből adódó kötelességüket. Továbbra is úgy gondolom, hogy nem lehet illegálisan malacot tartani, de ezek a gazdák mindössze elmulasztották kötelezettségüket. A helyzet súlyosságát figyelembe véve inkább arra kellene összpontosítanunk, hogy mihamarabb megfékezzük a vírust” – jelentette ki Csicsai.

Úgy véli, ha a tárca mégis a gazdákkal fog harcolni, annak komolyabb gazdasági következményei is lehetnek.

„Kaptunk visszajelzéseket, hogy a sertéspestis kirobbanása után rengeteg disznóvágás történt az érintett régióban, mert a gazdák nem akarnak gazdasági veszteségeket elszenvedni. Ezzel azonban nem oldódik meg a probléma, hiszen a vírus ellenálló, és ha elővesszük ezt a húst 7-8 hónap múlva, akkor is fertőzött lesz. A sertéspestist csakis úgy állíthatjuk meg, ha minden gazdával jó kapcsolatot fogunk ápolni, már csak ezért is szükség van a kártérítésre”

– magyarázta az államtitkár. Elmondása szerint még mindig bízik benne, hogy képes lesz erről a minisztert is meggyőzni. (nar, webnoviny)