Danko: Az SNS nem mondja fel a koalíciós szerződést, nem árulja el a Smert

Danko ismét bírálta Zuzana Dolinková (Hlas) egészségügyi minisztert. Szerinte nem maradhat a posztján, nem képes ellátni a feladatát. „Az csiripelik a verebek, hogy bajok vannak vele” – jegyezte meg az SNS elnöke, és hozzátette, a párt semmiképpen sem fogja támogatni a parlamentben a leváltását. Danko szerint csak Robert Fico miniszterelnök (Smer) kérheti Dolinková visszahívását.

Dolinková mellett Erik Tomáš (Hlas) munkaügyi minisztert is bírálta az SNS elnöke. Szerinte Tomáš azt hazudja, hogy ő ellenzi a szülői nyugdíjakat. „Én amellett vagyok, hogy megmaradjon a szülői nyugdíj. Persze szó van arról, hogy a konszolidáció során másképp számolják ki a szülői nyugdíj összegét, de mint az SNS elnöke, és mint magánszemély, nem értek egyet ezzel” – jelentette ki Danko. Véleménye szerint ha a nyugdíjak összege csökken, az Tomáš felelőssége. Többször is emlékeztette Tomášt, hogy ő már nem a Smer szóvivője, hanem a Hlas munkaügyi minisztere.

Danko biztosította afelől Ladislav Kamenický (Smer) pénzügyminisztert, hogy az államháztartás konszolidálása során élvezi az SNS támogatását. „Ebben egységesek vagyunk” – jegyezte meg.

Az SNS elnöke kijelentette, hogy a házelnöki poszt kérdését a párt lezártnak tekinti. Közölte, még ha fel is ajánlanák neki a posztot, már nem vállalná. A parlament jelenleg elnök nélkül is működőképes, Peter Žiga (Hlas) alelnöknek teljes jogkörei vannak. Danko szerint Fico volt az első, aki azt mondta, kiegyensúlyozott lenne a helyzet, ha ő töltené be a házelnöki posztot. „A Smer és Fico támogatása nélkül nem tudnám megvalósítani ezt az ambíciót, mert tisztában vagyok azzal, mekkora az SNS ereje a kormányban. A Hlasban ezt nem értették meg” – mondta Danko.

Tomáš hétfőn felszólította a miniszterelnököt, nyugtassa meg a helyzetet a koalícióban, mert már nemcsak a Hlas és az SNS között van vita, hanem az egész kormányban. A Hlas csak a kormányprogram (PVV) és a koalíciós szerződés egyértelmű betartásához ragaszkodik, amely szerint a parlament elnöki posztja a Hlast illeti meg. A kormányprogram része az átlagnyugdíjjal megegyező összegű 13. nyugdíj, és az új, az átlagbér 60 százalékát meghaladó minimálbér megállapítása.