Csütörtöktől már a tizenhat éven felüliek is jelentkezhetnek az oltásra

Pozsony | Csütörtöktől már a 16 évnél idősebb lakosok is kérhetik a Covid-19 elleni védőoltást – jelentette be kedden Vladimír Lengvarský egészségügyi miniszter (OĽaNO-jelölt) a Markiza televízió Na telo plus című műsorában.