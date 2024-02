Csütörtökön döntenek a Btk. módosításáról a parlamenti képviselők

A Btk. módosításáról szóló vita január 31-én kezdődött, a javaslatot második olvasatba utalták. A kormánykoalíció tagjai még a legelején megszavazták, hogy a vita 62 órán át fog tartani. Több ellenzéki képviselő felszólalt, és több tucat módosító javaslatot nyújtottak be. Az igazságügyi miniszter és több koalíciós képviselő is felszólalt a vitában.

A vita végén Tibor Gašpar (Smer) koalíciós képviselő újabb módosító javaslatot nyújtott be, több pontosítást is indítványoz. Javasolta például, hogy a kötelező védelmet terjesszék ki azokra a bűncselekményekre is, amelyekért a törvény értelmében tíz év maximális szabadságvesztés szabható ki. Pontosítaná továbbá a bírók ellen a törvénnyel való visszaélés miatt indítható büntetőeljárás feltételeit. A javaslat a szexuális bűncselekmények elkövetőinek speciális fegyintézeti elhelyezését is tárgyalja.