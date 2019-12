Csigalassúságú alagútépítés miatt razziázott a rendőrség

A NAKA emberei Eperjes, Zsolna és Pozsony megyében csaptak le. Az „Alagút” fedőnevű akció a D1-es autópálya építésével, konkrétan a Litvailló (Lietavská Lúčka)–Felsővisnyó (Višňové) szakasszal van összefüggésben – tájékoztatott a rendőrség a közösségi hálón. A nap folyamán rendőrautók jelentek meg a Nemzeti Autópálya-társaság (NDS) központja előtt is.

Az NDS márciusban mondta fel a szerződést a kivitelezővel, a Salini Impregilo–Dúha társasággal az építkezést lassító problémák miatt. A két fél azóta is perben áll egymással. Az NDS időközben új versenypályázatot írt ki. A D1-es autópálya Litvailló–Felsővisnyó–Dubná Skala szakaszát csaknem 14 kilométer hosszúra tervezik. Az építkezés 2014 nyarán kezdődött. A szakasz része lesz Szlovákia leghosszabb autópálya-alagútja, a 7,5 kilométer hosszú felsővisnyói alagút is.

A közlekedési tárca szerint helyes döntés volt leállítani a felsővisnyói alagút építését, amit szerinte a NAKA hétfői razziája is alátámaszt. Karolína Ducká, a közlekedési tárca szóvivője szerint az építkezéssel kezdettől problémák voltak. Hozzátette: a közlekedési minisztérium és a Nemzeti Autópálya-társaság maximális mértékben együttműködik a bűnüldöző szervekkel.

„Ha megsértették a törvényt, a felelősöket meg kell büntetni”

– hangsúlyozta a szóvivő. „Az ellenzék korábban azt akarta elérni, hogy az olasz cég befejezhesse a felsővisnyói alagutat, ám ha nem állítottuk volna le az építkezést, újabb évet veszítettünk volna” – fejtette ki Ducká az olasz Salini Impregilo cégre utalva.

Az NDS folytatja az újabb versenypályázat előkészítését, hogy minél előbb megkezdődhessen az alagút építése, és hogy erre uniós támogatásokat is felhasználhassanak. Érsek Árpád közlekedési miniszter szerint az a fontos, hogy az egyéni vállalkozókat, akiknek az olasz cég tartozott, kifizették. Kiemelte: az egyes építkezések ütemterv szerint haladnak, ezt bizonyítja az is, hogy hétfőn átadták a D1-es autópálya Budamér (Budimír) és Magyarbőd (Bidovce) közötti 14,4 kilométeres szakaszát. Az építkezés három éven át tartott, és határidőre fejezték be. A szakaszon 23 hidat is kellett építeni, továbbá négy kereszteződést. Az útépítés költsége elérte a 197,4 millió eurót áfa nélkül, uniós támogatásokból és költségvetési forrásokból finanszírozták.

A hétfői razziával kapcsolatban megszólalt az érintett Dúha Rt. is. A társaság vezetése teljesen indokolatlannak tartja a NAKA razziáját a központjukban.

„Társaságunk alkalmazottai az indokolatlan megfélemlítés nélkül is hajlandók teljes mértékben együttműködni a nyomozókkal”

– áll az építőipari cég nyilatkozatában. Eszerint az elkövetkező időszakban is mindenben együttműködnek a rendőrséggel. (mi, TASR)