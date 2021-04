Cseh kémügy: Szlovákia lépéseket tervez az oroszok ellen

Ahogy arról beszámoltunk, Csehország 18 diplomáciai fedésben dolgozó orosz kémet utasított ki, mivel a prágai kormány szerint az orosz titkosszolgálat két ügynöke 2014-ben felrobbantott egy dél-morvaországi, vrbeticei lőszerraktárat. A detonáció két emberéletet követelt és tetemes anyagi kárt okozott. Zuzana Čaputová szlovák köztársasági elnök a Twitterén reagált az eseményekre. Az államfő azt írja, Szlovákia közelről követi a külföldről irányított szubverzív, azaz felforgató tevékenységet, ami a vrbeticei robbantást eredményezte. „Csehországgal vagyunk, és támogatjuk a lépéseiket” – közölte Čaputová. Eduard Heger (OĽaNO) miniszterelnök ugyancsak a Twitterén tett közzé egy rövid nyilatkozatot. Ebben azt írja, hogy Csehország Szlovákia legszorosabb szövetségese az Európai Unióban és a NATO-ban. „Mindig kiállunk mellette, amikor erre szükség van” – írja a kormányfő, és támogatásáról biztosította Andrej Babiš (ANO) cseh miniszterelnököt. Heger keddre összehívta a biztonsági tanácsot.

Ivan Korčok (SaS) szlovák külügyminiszter pedig a közösségi oldalon tett bejegyzésében azt írja, mélységesen elítéli a Csehország ellen elkövetett felforgató tevékenységet. „Amely a legközelebbi szomszédunk és szövetségesünk” – tette hozzá azzal, hogy tovább kell erősíteni a védelmünket, hogy garantálni tudják a polgárok biztonságát. A külügyminiszter arról is írt, hogy a csehországi események igazolják a szlovák titkosszolgálatok azon információit, hogy országaink olyan műveletek célkeresztjében vannak, amelyeknek a célja, hogy megbontsák ezen államok stabilitását és biztonságát.

Korčok hétfőn sajtótájékoztatót is tartott, ahol elmondta, azt szeretné, hogy Csehországnak megfelelő tere legyen a szövetségesi rendszerben a válaszlépésekre. Hozzátette, Szlovákia is jelentős lépéseket tesz a robbantásra való válaszként. A külügyminiszter szerint a biztonsági tanács hétfői ülése után már látható lesz, Szlovákia milyen válaszlépéseket tehet. Az elől a kérdés elől azonban kitért, hogy az Oroszországgal való feszült helyzet hatással lesz-e arra, Szlovákiában oltanak-e majd a Szputnyik V orosz vakcinával. Azt azonban elmondta, hogy hétfőn az uniós külügyminiszterek tanácskozásán a tagországok nagy többsége kiállt Csehország mellett. Hozzátette az ő kezdeményezésére a V4-ek nevében külön is készítenek egy nyilatkozatot, amelyben támogatásukról biztosítják Csehországot. A magyar és a lengyel fél is jelezte már, hogy csatlakozik a dokumentumhoz.

A Za ľudí szlovák kormánypárt részéről Juraj Šeliga, a törvényhozás alelnöke kommentálta az eseményeket. Szerinte ez az eset is igazolja, hogy mihamarabb új vezetőt kell állítani a Szlovák Információs Szolgálat (SIS) élére, bízik benne, hogy a kormányfő napokon belül bemutatja, kit jelöl a tisztségre. „Egy hibrid háború idején, amikor egy szomszédos állam határánál hadsereg gyülekezik, amikor Csehországban támadás történik, a geopolitikai játékok idején professzionális hírszerzési apparátusra van szükségünk” – jelentette ki. Az SIS vezetőjét, a Sme rodina által jelölt Vladimír Pčolinskýt ugyanis korrupció vádja miatt letartóztatták.

Közel volt

Grendel Gábor (OĽaNO-NOVA) parlamenti alelnök a csehországi eseményekkel kapcsolatban a Facebook-oldalán azt írja, példa nélküli, hogy 18 „diplomatát” – valójában orosz kémet – utasítanak ki egy uniós országból. „Ez is a helyzet komolyságát igazolja” – mutat rá Grendel, és arra is emlékeztet, hogy Szlovákia tavaly nyáron ugyancsak hazaküldött három diplomáciai fedésben működő orosz ügynököt. A parlamentnek az SIS-t felügyelő bizottságának következő ülésén pedig az orosz ügynökök szlovákiai tevékenységével fognak foglalkozni.

A csehországi történésekre reagált Ondrejcsák Róbert, Szlovákia londoni nagykövete is, aki korábban a szlovák védelmi minisztérium Híd által jelölt államtitkára volt, és aki biztonságpolitikai szakértőként is dolgozott. Ondrejcsák Csehország ellen elkövetett orosz támadásnak nevezi az esetet. „Nevezzük meg nyíltan Oroszországot, legyünk szolidárisak a szövetségeseinkkel” – írja a közösségi oldalán, és hozzáteszi, az orosz szervek megtámadták a cseh intézményeket. Ondrejcsák kiemeli, a felrobbantott lőszerraktár mindössze néhány kilométerre van a szlovák határtól.

Ondrej Dostál (OKS), Anna Zemanová (SaS), Miroslav Kollár (független) és Andrej Stančík (OĽaNO) vasárnap a pozsonyi orosz nagykövetség előtt biztosították támogatásukról Csehországot. „A Csehország ellen elkövetett támadás egyben Szlovákia ellen elkövetett támadás is. Csehország nemcsak a NATO-n és az Európai Unión belüli szövetségesünk, hanem jó szomszédunk, és közeli partnerünk, akivel a közös államban eltöltött évek is összekötnek bennünket” – írta Dostál a Facebook-bejegyzésében. Hozzátette: elvárja, hogy Szlovákia teljes mértékben kiálljon Csehország mellett. A negyedik kormánypárt, a Sme rodina, vagy annak politikusai egyelőre érdemben nem kommentálták a csehországi eseményeket.

Az ellenzéki pártok gyakorlatilag figyelmen kívül hagyták az egész eseménysort, cikkünk megjelenéséig sem a Peter Pellegrini vezette Hlas, sem a Smer nem adott ki érdemi nyilatkozatot. Egyedül a Smer alelnöke, az oroszbarát nézeteiről ismert szélsőséges Ľuboš Blaha beszélt még vasárnap arról, nem bízik azokban az információkban, amelyek szerint a robbantásban az orosz titkosszolgálatok is vétkesek lennének. Szerinte Oroszországgal párbeszédre kell törekedni.

Palira vették Dankot?

Az egész eseménysor egy érdekes epizódja Andrej Dankonak a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) elnökének a történtekben játszott szerepe. Jan Hamáček (Cseh Szociáldemokrata Párt) cseh kormányfőhelyettes, belügyminiszter és megbízott külügyminiszter a múlt héten szerdán jelentette be, hogy április 19-én, hétfőn Moszkvába repül, ahol a Szputnyik V vakcina beszerzéséről fog tárgyalni, az orosz fővárosba pedig Danko fogja őt elkísérni. Az SNS elnöke ugyanis rendkívül oroszbarát politikus, jó kapcsolatot ápol magas rangú orosz politikusokkal. A cseh kormányfőhelyettes aztán szombaton közölte, hogy lemondta moszkvai látogatását, mert részt kell vennie a hétfői kormányülésen. Mindezeket követően jelentette be Babiš és Hamáček közösen, hogy orosz diplomatákat utasítanak ki Csehországból.

Ezt követően Hamáček elmondta, nem is tervezett Moszkvába utazni, az egész csak arra szolgált, hogy az oroszok ne fogjanak gyanút. „Tekintettel a művelet kiterjedt és egyedülálló jellegére, még a NATO és az Európai Unió keretein belül is, szükséges volt annak diszkrét megvalósítása. Ebben az én bejelentett moszkvai utam is szerepet játszott” – számolt be Hamáček az álcázó manőverről. A cseh kormányfőhelyettes kijelentését az SNS nem kívánta kommentálni, mindössze annyit közöltek, történteket Csehország belügyének tekintik.

A magyar pártok

A diplomatáknak álcázott orosz kémek kiutasítására az egyesülni szándékozó magyar pártok közül elsőként a Híd reagált. „Az orosz hírszerzés bizonyítottan aktív tevékenységet folytat az Európai Unió és egy NATO tagország területén. Ha valamikor, akkor most van szükség az Európai Unió közös fellépésére, hogy legközelebbi szövetségesünket és szomszédunkat biztosítsuk támogatásunkról” – írják a rövid közleményükben.

Az MKP szóvivője Králik Róbert kérdésünkre válaszolva rámutatott, Andrej Babiš cseh kormányfő mellett Miloš Zeman államfő is jogosnak tarja az orosz diplomaták kiutasítását Csehországból, és ebből arra lehet következtetni, hogy a vád valóban megalapozott. „Ha így van, az MKP határozottan elítéli, hogy egy idegen ország kormányzati vagy katonai szerve bármilyen műveletet hajtson végre más ország területén” – nyilatkozta a szóvivő.

„Elítélünk minden erőszakos cselekményt. Az eset is mutatja, hogy szükséges az SIS igazgatójának minél hamarabbi kinevezése és a hazai szolgálatok felkészítése az ilyen típusú veszélyek elhárítására” – mondta lapunknak Mózes Szabolcs, az Összefogás elnöke.

(czg, mr)