Cséfalvay: Nem értem az SNS reakcióját

Pozsony | Cséfalvay Katalin (Híd), a parlament külügyi bizottságának az elnöke nem lát okot a lemondására. Az, hogy az SNS a funkciójából való távozásra szólította fel, meglepetésként érte.

„Az álláspontommal mindig is Szlovákia külpolitikájának az európai és euroatlanti irányultságát támogattam, ami a kormány programnyilatkozatában is rögzítve van. A szerdai ülést is azért hívtuk össze, hogy egy olyan állásfoglalást fogadjunk el, amely igazolja és támogatja ennek a kormánynak a külpolitikáját” – közölte az ügy kapcsán a képviselőnő.

Ezenkívül azt is kijelentette, hogy nem akarja a helyét olyan politikusoknak átadni, akik megkérdőjelezik Szlovákia hivatalos külpolitikájának a prioritásait.

A parlament külügyi bizottsága szerdán elfogadott egy állásfoglalást, amelyben elutasítják a Krím annektálásának és megszállásának a legitimálását azáltal, hogy szlovák köztisztviselők látogatnak oda. A bizottság tagjai arra reagáltak, hogy Peter Marček független képviselő nemrég a félszigetre utazott. A szavazás során egy jelenlévő tartózkodott a szavazástól, a többiek támogatták a javaslatot. Az SNS és a Smer-SD képviselői nem jelentek meg a bizottsági ülésen. A nemzetiek szerint a határozat elfogadásával Cséfalvayová megsértette a koalíciós partnerek együttműködési szabályait. Ez a lépés szerintük kizárja, hogy Cséfalvayová továbbra is a funkciójában maradhasson.

Bugár Béla, a Most-Híd elnöke azt állítja, hogy nem szegték meg a koalíciós szerződést. „Nem szeghettük meg a koalíciós szerződést, mert abban az áll, hogy a koalíciós szerződés megszegése az, amikor az egyik koalíciós partner nem ért egyet egy javaslattal, és azt a másik koalíciós partner az ellenzék segítségével szavazza meg. Ebben az esetben a Most-Hídon kívül a kormánykoalíció egyetlen tagja sem volt jelen, s így nem szeghettük meg a szerződést, hiszen senki sem mondta, hogy problémája van a határozattal” – közölte a pártelnök a TASR-rel.

A Smer-SD arra szólította fel a koalíciós partnereit, hogy tartózkodjanak az olyan lépésektől, amelyek feszültséget kelthetnek közöttük.