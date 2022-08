Csalóka energiaszámlák

Nem elég, hogy egyre drágábbak, de gyakran még olyan pluszösszegeket is felszámolnak az ügyfeleiknek, amelyekre nem jogosultak – az Árszabályozási Hivatal (ÚRSO) legfrissebb jelentése szerint az energiaszolgáltatók ügyfeleinek megéri nagyobb figyelmet fordítani az energiaszámlákra.

Szlovákiában 22 éve nem nőttek olyan gyorsan az árak, mint az elmúlt hónapokban, és a drágulási hullám végét egyelőre a gazdasági elemzők sem képesek megjósolni. A történelmi csúcsokat döntögető inflációhoz a legnagyobb mértékben az elszálló energiaárak járultak hozzá, amelyek az összes többi termék árába is beépültek. Jövőre ráadásul az energiaárak további növekedésére számíthatunk, ami még nagyobb terhet ró majd a szlovákiai családokra. Az energiaszolgáltatók egy része azonban ezzel sem éri be. Az Árszabályozási Hivatal legfrissebb adatai szerint egyre több büntetést kénytelen kiosztani azon energiaszolgáltatóknak, amelyek az indokoltnál nagyobb összeget számláznak ki az ügyfeleiknek.

Az Árszabályozási Hivatal most kiadott jelentése szerint tavaly 69 olyan energiaszolgáltatót ellenőrzött, amelyek államilag szabályozott áron kínálják a szolgáltatásaikat. Az eredmény: 184 bírság, ami az érintett cégeknek 243 ezer eurójába került. Az ÚRSO ezen felül tíz társaságot arra kötelezett, hogy több mint 128 ezer eurót fizessenek vissza azon ügyfeleiknek, akiktől az indokoltnál nagyobb díjat szedték be. Hogy az energiaszolgáltatók ügyfeleinek érdemes alaposan ellenőrizniük a számláikat, azt a kirótt büntetések száma is alátámasztja. A tavalyi 184-gyel szemben 2020-ban még csupán 58 bírságot szabtak ki, és a világjárvány kitörése előtti évben, 2019-ben is kevesebb büntetést regisztráltak a tavalyinál, miközben az ellenőrzések száma alig változott. „2021-ben 43 olyan társaságot ellen- őriztünk, amelyek a villamosenergia-ágazatban működnek. Közülük 16-nál együttesen 83 törvénysértést állapítottak meg az ellenőreink” – áll a hivatal éves jelentésében. A gázágazatban a hatóság nyolc társaságnál végzett ellenőrzést, amelyek közül négynél 13 törvénysértést állapított meg. A hőszolgáltatásban vállalkozó cégek közül 16-nál állapítottak meg jogsértést. A villamosenergia- és gázágazatban a villamosenergia- és gázszolgáltatás jóváhagyott kereskedelmi feltételeinek a be nem tartása és a túlszámlázás tartozik a leggyakoribb jogsértések közé. A hőszolgáltatásban a leggyakoribb jogsértés, hogy a hőszolgáltató nem számol el a fogyasztókra hárított indokolatlan költségekkel, visszatartva a fogyasztóknak visszajáró pénzt. (mi, TASR)