Folytatódik a káosz a szlovák határokon

A kormány már májusban azt hangoztatta, nem ismétlődhet meg a tavalyi forgatókönyv, elővigyázatosnak kell lenni a külföldi üdülésekkel, mivel csak így kerülhetjük el, hogy ősszel ismét megteljenek a kórházi ágyak fertőzöttekkel. A felkészülési szándék azonban kudarcba fulladt – az utazási szemafort még azelőtt elvetették, hogy igazán beindult volna, a július elejétől hatályos rendelet pedig hatalmas felháborodást váltott ki, olyannyira elégedetlenek voltak az emberek, hogy az utcára vonultak, és a határátkelőhelyeken a forgalmat korlátozva tüntettek a szigorú intézkedések ellen.

Követhetetlen kivételek

Az Alkotmánybíróság végül felfüggesztette a rendelkezést, amire meglepően gyorsan reagált az egyébként nem túl rugalmasnak mondható állami intézmény. Hétfőtől az egy adag oltás már nem mentesít a karantén alól, akik július 9. előtt megkapták az első dózist, és elutaztak külföldre, azok augusztus 2-áig a hazatérés első napján elmehetnek ingyenes PCR-tesztre, és ha negatív az eredmény, nem kell kivárniuk a 14 napos karantént. Az említett határidő után azonban az egy oltással rendelkező személyekre ugyanazok a szabályok fognak vonatkozni, mint az oltatlanokra. Az emberek többsége a szünidő harmadik hetére teljesen összezavarodva tanulmányozta a hivatal legújabb rendeletét. Az átlagnál nehezebb helyzetben találták magukat a többgyermekes szülők, akiknek a gyerekekre vonatkozó kivételek miatt még jobban oda kell figyelniük a hazatérés feltételeire.

12 évnél fiatalabbak

Ha gyerekkel szeretnénk külföldre utazni, elsősorban az a mérvadó szempont, betöltötte-e már a 12 évet. A járványügyi szakértők ugyanis ennél a korcsoportnál húzták meg a határt – ha a kiskorú 12 évnél fiatalabb, nem kell külön regisztrálnia az eHranica-rendszerbe. Ha mindkét szülő be van oltva, akkor a család egyetlen tagjának sem kell karanténba vonulnia. Abban az esetben, ha az egyik szülő nem rendelkezik védőoltással, a gyerek is köteles otthon maradni. A karantént az 5. napon végzett PCR-teszttel lehet lerövidíteni – elég, ha a szülő abszolválja a vizsgálatot. A külföldről hazatért teljesen beoltott személy kivételt élvez a karanténkötelezettség alól: akkor is szabadon mozoghat, ha rajta kívül az egész család be van zárva.



Ha távolabbi úti cél mellett döntöttünk, és repülőgéppel érkezünk vissza Szlovákiába, akkor a közlekedésügyi minisztérium honlapján is ki kell tölteni egy beutazási nyomtatványt – a gyerekeket is beleértve. Az sem mindegy, a világ mely részén üdültünk, a biztonságos országok listája megtalálható a rendelet mellékletében (az EU-tagországok egyelőre zöldnek számítanak). Ha kockázatosnak vélt helyen jártunk, a 12 évnél idősebb személyeknek egy 72 óránál nem régebbi PCR-tesztet kell felmutatniuk, ellenkező esetben rájuk is érvényes a kötelező karantén. A kisgyerekekre kivétel vonatkozik, nekik nincs szükségük saját vírustesztre.

Ingázói státusz esetén szintén érvényes, hogy 12 esztendős korig nem kell külön kitöltetni az eHranica-kérdőívet, valamint negatív PCR-teszt-eredmény felmutatása sem szükséges.

Kamaszból felnőtt

A 12 évnél idősebb kamaszok már igényelhetik az oltást, ezért az augusztus 9-ig tartó átmeneti időszak megszűnése után már úgy tekintenek rájuk, mint a felnőttekre – ha megkapták az oltás mindkét adagját, és ezt követően eltelt legalább 14 nap, akkor egyszer kell kitölteniük az eHranica-regisztrációt, ami 6 hónapig érvényes, és ezen felül semmilyen más korlátozás nem vonatkozik rájuk. Ha Szlovákiában landol a repülőgép, és nem a zöld országok egyikéből utaznak haza, akkor viszont egy 72 óránál nem régebbi PCR-teszttel válthatják ki a kötelező karantént. Oltottnak számít az is, aki a fertőzés legyőzése után 180 napon belül megkapta legalább az első dózist, és ezt követően eltelt 2 hét.

Az ingázásnál szintén a felnőttekhez hasonló szabályok lépnek érvénybe – oltás nélkül 7 napnál nem régebbi PCR-teszttel lehet belépni az országba. Védettség esetén elég felmutatni az oltási igazolást.

Ami az átmeneti időszakot illeti, a fiataloknak augusztus 9-ig egyetlen regisztráció is elég az eHranica weboldalán. A következő három hétben a tizenéveseknél a szülők védettsége lesz a döntő tényező – ha védettek a felnőttek, nem kell az oltatlan fiatalnak sem otthon maradnia.

Oltás helyett

Azok, akik egészségügyi okok miatt nem vehetik fel az oltást, szintén elkerülhetik a kötelező karantént, ehhez azonban szakorvos által kiadott igazolásra, illetve 72 óránál nem régebbi PCR-tesztre van szükség. Azt, hogy valaki már átesett a fertőzésen, orvosi igazolással, valamint annak szkennelt változatával, vagy a GreenPass-alkalmazás segítségével is lehet bizonyítani. A Közegészségügyi Hivatal munkatársai szerint a kezelőorvost az antigénteszt eredményéről is értesítik, így az általa kiadott igazolás is elfogadható. A hatóságok a szlovák, cseh vagy angol nyelvű igazolást ismerik el.

Hasznos példák

Igyekeztünk összegyűjteni a családok számára legfontosabb szabályokat, a kivételekből azonban így is van elég, ezért az egyszerűség kedvéért néhány példán szemléltetjük az aktuális helyzetet.



Egy felvidéki család tegnap átugrott Győrbe moziba. A szülők teljesen be vannak oltva, július elején már jártak külföldön és regisztráltak az eHranica-rendszerbe. Ezúttal elég volt a határon felmutatniuk az oltási igazolást. A 10 éves kislányuknak nem kellett regisztrálni, sem tesztet felmutatni, a szülőkkel együtt mentesült a karantén alól.



A nagyszülők augusztus 10-én úgy döntöttek, Esztergomba viszik kirándulni unokáikat. A nagymama egészségügyi okok miatt nincs beoltva, a 14 éves fiú viszont már védett. A nagymama orvosi igazolást és egy 3 napnál nem régebbi PCR-tesztet mutat fel a határon, a család beoltott tagjai pedig az oltási igazolást. A hétéves kislánynak nincs szüksége tesztre, sem internetes regisztrációra, hogy elkerülje a karantént.

Az apa Pozsonyban lakik, de Bécsben dolgozik. Augusztus közepén a 15 éves lánya is elkísérte a munkahelyére, de egyikük sincs beoltva. Hazafelé a határon a mindkettőjüknek egy hét napnál nem régebbi PCR-tesztet kell felmutatniuk, valamint az apa munkavégzésről szóló igazolását is ellenőrizték a rendőrök.

A család Thaiföldön volt kirándulni és Pozsonyban szállt le a repülőgép. Mivel Thaiföld nem szerepel a biztonságos országok listáján, ezért a beoltott szülőknek is 72 óránál nem régebbi PCR-tesztre volt szükségük. A 8, illetve 11 éves gyerekeknek nem kellett saját teszt. Az eHranica és a közlekedésügyi minisztérium honlapján található kérdőívet is ki kellett tölteniük az érkezés előtt. A család közeli barátai is részt vettek a kiruccanáson, ők azonban nincsenek beoltva. A velük egy háztartásban élők így kötelezően házi karanténba vonultak, és a hazatérés utáni 5. napon abszolválták a PCR-tesztet. A 12 évnél fiatalabb gyerekeknek akkor ért véget a karantén, amikor szüleik megkapták a negatív eredményt.