Covid helyett influenza

Pozsony | A Szlovák Közegészségügyi Hivatal (ÚVZSR) adatai alapján egyre gyorsabban terjed az influenza az országban, egy hét alatt 146 százalékkal nőtt a betegek száma. A járvány miatt országszerte több óvodát és iskolát is be kellett zárni. A járványügyi szakértők szerint az idei influenzaszezon különösen erős lehet, és ebben szerepet játszik a koronavírus is.