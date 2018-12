Čižnár szabadon engedte a Greenpeace-aktivistákat

A főügyész, Jaromír Čižnár tegnap a nyitranováki (Nováky) szénbányában tüntető Greenpeace aktivisták szabadon engedésére utasította az illavai börtönt. A főügyész szerint a helyi ügyészség már a környezetvédők őrizetbevételekor jogilag rosszul sorolta be az ügyet.

Čižnár a tegnapi sajtótájékoztatóján elmondta, azért döntött a 12 őrizetben lévő aktivista szabadon engedése mellett, mert szerinte, a privigyei ügyész véleményével ellentétben, nem áll fent a szökés veszélye. Hozzátette, az őrizetbevételükre már az indítvány beadásakor sem volt ok. Čižnár szerint az aktivistákat tegnapig jogellenesen tartották fogva, ezért utasította az illavai börtönt, hogy engedjék szabadon a 12 fogva tartott környezetvédőt. Az aktivisták ellen felhozott vádakról elmondta, az ügyiratban a privigyei hatóságok nem megfelelő jogi besorolást adtak a környezetvédők által elkövetett cselekménynek. Az ügyet átminősítik majd, aminek eredményeképpen akár súlyosabb besorolást is kaphat, de elképzelhető az is, hogy nem bűncselekményként kezelik tovább a hatóságok az esetet. Hogy melyik forgatókönyv valósul meg, azt a további bizonyítási eljárás fogja eldönteni.

Az aktivisták ellen a közhasznú berendezés üzemeltetésének a veszélyeztetése és károsítása ügyében indított eljárás jelenleg még folyamatban van. Ha ebben a bűncselekményben találnák őket bűnösnek, akkor 1-től 5 évig terjedő börtönbüntetésre számíthatnának. Čižnár újságírói kérdésre válaszolva elmondta, hogy az ügyben eljáró privigyei ügyész ellen nem indul fegyelmi eljárás, de az, hogy olyan döntést hozott meg, amelyet a főügyész tévesnek tartott és felülbírált, hatással lesz az illető további pályájára. Čižnár élesen kritizálta az ügyet kommentáló politikusokat. Szerinte az ügyről úgy nyilatkoztak, hogy nem tudtak róla lényegében semmit. A főügyész hangsúlyozta, nem a politikusok nyilatkozatai miatt engedi szabadon az aktivistákat. A Greenpeace Szlovákia igazgatója, Ivana Kohutková kérdésünkre elmondta, eddigi történetük során még nem fordult elő, hogy valamelyik akciójuk után börtönbe kerültek volna az aktivistáik. Kohutková hozzátette, a környező országokra sem jellemző, hogy vizsgálati fogságba veszik a környezetvédőket, inkább szabálysértési ügyként kezelik a hatóságok az ilyesmit. A Greenpeace aktivistái múlt hét szerdán másztak fel a Felső-nyitrai Szénbányák aknatornyára, hogy tiltakozzanak a bányák működése ellen, ami után 15 tagjukat őrizetbe vették. A rendőrség három személyt rövid időn belül szabadon engedett, a Privigyei Járási Bíróság azonban vasárnap a többi 12 Greenpeace-aktivista előzetes letartóztatása mellett döntött. A bírósági döntés ellen minden vádlott fellebbezett. A jogi képviselőik elfogultság miatt kifogást emeltek, illetve azt kérték, hogy az esetet egy az érintett régión kívüli bíróság kapja meg.