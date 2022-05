Čaputovával is találkozik szlovákiai látogatása során Jill Biden, az amerikai first lady

Szlovákiai látogatása során Zuzana Čaputová köztársasági elnökkel is találkozik Jill Biden, az amerikai elnök felesége - tájékoztatott péntek este közzétett közleményében az amerikai first lady irodája. A TASR hírügynökség a CNN tájékoztatása alapján közli az információt.

Szlovákiai látogatása során Zuzana Čaputová köztársasági elnökkel is találkozik Jill Biden, az amerikai elnök felesége - tájékoztatott péntek este közzétett közleményében az amerikai first lady irodája. A TASR hírügynökség a CNN tájékoztatása alapján közli az információt.

Jill Biden helyi idő szerint csütörtökön (közép-európai idő szerint pénteken) Romániába, majd Szlovákiába indul - olvasható a közleményben. A Čaputovával való találkozó pontos időpontja egyelőre nem ismert.

A first lady a tervek szerint szombat este érkezik Pozsonyba, ahol találkozik az amerikai nagykövetség munkatársaival. Pozsonyból várhatóan vasárnap indul Kassára és Felsőnémetibe. Kassán a first lady részt vesz az anyák napja (május 8.) alkalmából szervezett rendezvényeken, valamint ellátogat egy ukrajnai menekültek számára fenntartott központba és két iskolába. Olyan családokkal is találkozik, akik menekülteket fogadtak be – áll a közleményben.

Mielőtt május 9-én visszatérne az Egyesült Államokba, a tervek szerint Jill Biden találkozik a szlovák kormány tagjaival.

A tokiói olimpia óta ez lesz Jill Biden második külföldi útja a férje nélkül, valamint az amerikai first lady Ukrajna iránti szolidaritásának ismételt kifejezése – írja az AP. Joe Biden elnök márciusi lengyelországi látogatása során ukrán menekültekkel találkozott.