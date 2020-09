Čaputová: Szlovákia kiáll Ukrajna területi egysége mellett

Čaputová hangsúlyozta, a kelet-európai ország uniós integrációjában Szlovákia Ukrajna szövetségese.

„Azt az elvet képviseljük, mi szerint minden országnak magának kell eldöntenie, hova tartozik és azt, milyen lesz a jövője” – mondta ezzel kapcsolatban a szlovák elnök. Hozzátette, Ukrajna uniós csatlakozásához az országban reformokat kell végrehajtani. Ebben, így például az igazságszolgáltatás reformjában Szlovákia konzultációs segítséget tud nyújtani.



A két államfő a világjárványon kívül a közúti és vasúti infrastruktúra fejlesztéséről, a kultúra, valamint a sport területén való együttműködésről, de a két ország közös határán történő csempészetről is egyeztetett. „Természetesen beszéltünk a megszállt ukrán területekről is” – emelte ki Čaputová. A szlovák elnök elismerően nyilatkozott arról, hogy Donbasz régióban már hosszabb ideje tartó fegyverszünet van, illetve arról, hogy sikerült felújítani a normandiai négyek, azaz Ukrajna, Oroszország, Németország és Franciaország tárgyalásait, de az orosz-ukrán fogolycserét is pozitívan értékelte. A szlovák elnök kiállt a megszállás miatt kiszabott orosz szankciók jogossága mellett.



Újságírói kérdésre válaszolva Čaputová elmondta, az ukrán-szlovák határon a világjárvány miatt életbe lépett korlátozások szigorítása, vagy feloldása szakmai kérdés. Hangsúlyozta, hogy az intézkedéseknek a nyilvánosság számára is áttekinthetőnek kell lenniük. Fehéroroszországgal kapcsolatban pedig kijelentette, Szlovákia nem ismeri el az ottani elnökválasztásnak és az eredményének a legitimitását.



Zelenszkij megerősítette, Kelet-Ukrajnában két hónapja tart a fegyverszünet, amely a legrosszabb békés időszak a háború kirobbanása óta. Hozzátette azonban, hogy a béke még nem stabilizálódott. Az ukrán államfő megköszönte, hogy Szlovákia nem ismerte el a Krím-félsziget Oroszország általi annexióját. Zelenszkij arról is beszélt, jelenleg a két ország közösen dolgozik a nyugatról keleti irányba tartó földgázszállítás megvalósításán. Hozzátette azonban, az Ukrajnát elkerülő Északi Áramlat nevű orosz földgázvezetéket fenyegetésnek értékeli. Zelenszkij a fehérorosz helyzettel kapcsolatban arról beszélt, nemzetellenes folyamatok zajlanak, az ottani kormánynak meg kell azokat állítania és dialógusba kell kezdenie. „Mi ezzel kapcsolatban az európai víziót és az európai partnereinket támogatjuk” – mondta az ukrán elnök.

Két államfő két egyezményt is aláírt. Az egyik értelmében Ukrajna az ungvári repülőtér működtetése során használhatja a szlovákiai légteret, a másik dokumentum pedig arról szól, hogy a két ország szélesíti a határátkelőkkel és az áruszállítással kapcsolatos együttműködést.