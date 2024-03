Čaputová: Nincs más alternatívája a védelemnek, mint a NATO

„Nincs más alternatíva, amely ma úgy védene minket, ahogyan a szövetség teszi, ahol valóban egy mindenkiért, mindenki egyért van” – jelentette ki Čaputová, egyúttal köszönetet mondott mindazoknak, akik hozzájárultak Szlovákia NATO-tagságához, és akik egész szakmai életüket az ország védelmének szentelték.

Az államfő szerint Szlovákia kül- és biztonságpolitikájában a pártokon átívelő konszenzus kezd elveszni. Mint mondta, Ukrajna lerohanása visszahozta Európába a nagy háborút, miután az orosz politikai vezetés úgy döntött, valóra váltja álmát, és kontinensünket befolyási övezetekre osztja újra. „És ebben, az 1993-as megalakulásunk óta legsúlyosabb biztonsági helyzetben, Szlovákiában nincs konszenzus arról, hogy valójában hová is tartozunk” – mondta. Ennek okát a félretájékoztatásban, a propagandában, valamint a politikusok NATO-ról szóló kommunikációjában is látja. Szerinte nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a politikai pártok egy része belpolitikai csatározásokra használja a NATO-t.

„A szövetségesek valós vagy vélt hibáit nem úgy mutatják be, mint olyasmit, amit a jövőben el kell kerülni, vagy amiből tanulni kell, hanem ellenfeleink tetteinek igazolására használják. Nemcsak a politikai szélsőségesek, hanem a mai kormányban ülő politikusok retorikája is lassan nagyobb ellenséggé teszi legfontosabb szövetségesünket, az Amerikai Egyesült Államokat, mint egy olyan országot, amely megszállta a szomszédunkat, és amely maga is felírt minket az ellenségeinek listájára” – jegyezte meg.

A köztársasági elnök hangsúlyozta, erőfeszítéseket kell tenni a NATO-tagság támogatásának erősítésére. „1999-ben, amikor a csatlakozási folyamatok újraindultak, a lakosság 28 százaléka támogatta a szövetséghez való csatlakozást. Ez az arány 2004 májusában már elérte az 52 százalékot, ami az összes politikai párt együttműködésének köszönhető, amelyeknek valóban fontos volt Szlovákia" – mondta Čaputová, és hozzátette, ezek az erőfeszítések akkor egyesítették a bal- és jobboldali politikusokat is.