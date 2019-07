Čaputová megvétózna egy olyan törvényt, amely megnyirbálja a kisebbségek jogait

„Igyekszem nagyon odafigyelni arra, hogy a nemzetiségi kisebbségek helyzetét és jogait szem előtt tartják-e. Ha olyan törvényjavaslat kerülne az asztalomra, amely korlátozná a jogaikat, élnék vétójogommal. Ezt fontosnak tartom a hatáskörök gyakorlása szempontjából, de azt is, hogy szószólója legyek mindazoknak a kisebbségeknek, amelyek hangát kevésbé hallani” – mondta.

Az elnök asszony említést tett az ország A alkotmányának preambulumáról, annak esetleges módosításához is, amely a „Mi, a szlovák nemzet ..." szavakkal kezdődik. „Ha egyáltalán hozzányúlunk, úgy kell gondolkodni, hogy nem lehet gyakran változni. Ez az egyik legfontosabb dolog számomra. Ugyanakkor elismertem és tiszteletben tartom a tényt, hogy az alkotmánynak mindenekelőtt polgári alapelveket kell tartalmaznia, de az alkotmány változtatása nem politikai, hanem mindenekelőtt szakmai kérdés.

Szerinte minden országnak nagyon oda kell figyelnie a kisebbségekre, mert megtörténhet, hogy a többségi nemzet figyelmen kívül hagyja jogos igényeiket. „Éppen ezért vagyok itt, és ezért tagjai a tanácsadói testületemnek az egyes kisebbségek képviselői.

Zuzana Čaputová az első államfő, aki ellátogatott a gombaszögi fesztiválra, amely a héten zajlik a Gombaszögi-barlang mellett, Szalócon, a Rozsnyói járásban. Végigjárta a völgyet, és kihasználta a lehetőséget, hogy eredeti, 19. századi technikával készíttethet fényképet magáról. „Boldogan jöttem ide, mert nagy hagyománya és különleges légköre van ennek a fesztiválnak. A Pohodán is jártam, Východnán is, ide is mindenképpen el akartam jönni, hogy találkozhassak a nemzetiségi kisebbségek képviselőivel“ – mondta.