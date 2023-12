Čaputová: Kívánom, hogy karácsonykor senki ne szenvedjen hiányt békességből, kedvességből és emberségből

„Meggyőződésem, hogy éppen azokra a nem materiális, megfoghatatlan dolgokra, mint a nyugalom, a kedvesség és az emberség van jelenleg a legnagyobb szükségünk Szlovákiában és az egész világon” – mondta.

Az elnök asszony vasárnap a Pozsonyi Egyetemi Kórház egészégügyi dolgozóihoz, a mentősökhöz és a Pozsonyi Közlekedési Vállalat alkalmazottaihoz látogatott. „Gondolatom azonban mindazokkal jár, akik ezen a napon azon dolgoznak, hogy mi, a többiek békés karácsonyt tölthessünk” – üzente.

Čaputová azokra is gondol, akik a szombati hóesés miatt most áram nélkül töltik az ünnepeket. „Azt hiszem, nekik valamivel nehezebb karácsonyuk lesz. Hasonlóképp az összes villanyszerelőnek is, akik jelenleg is a helyzet megoldásán dolgoznak” – tette hozzá.

A karácsony az államfő kedvenc ünnepe. „Igyekszünk egész évben nagyon szoros családi életet élni, ez karácsonykor még hangsúlyosabb lesz” – mondta.