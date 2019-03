Čaputová: Folyamatosan tájékozódni akarok a magyar kisebbség gondjairól

Zuzana Čaputová államfőjelölt a választás előtti utolsó interjújában arról is beszélt, hogy rendszeresen egyeztetni szeretne a magyar kisebbségek képviselőivel, illetve tanácsadói között számol egy magyarral is. Čaputová írásban válaszolt kérdéseinkre.

Hogyan értékeli az államfőválasztás második fordulójának kampányát?

Az államfőválasztás második fordulójában arra törekedtem, hogy ne taktikázzak, továbbra is nyíltan és őszintén válaszoltam a kérdésekre, és igazat mondtam. Az utóbbi napokban erősödtek ellenem a támadások, azzal vádoltak, hogy miután elvégeztem a jogot, gyakornoki éveim alatt csaltam, hamis vádakkal illették a testvéremet és az apámat. Ezekre is világosan, egyértelműen reagáltam és igazat mondtam, nem támadtam az ellenfelemet. Örülök, hogy az elmúlt másfél hétben lefolyt számos vita után vasárnap találkozhattam a polgárokkal is a Szitnya (Sitno) tanösvényre szervezett kiránduláson. Továbbá sikerült találkoznom a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának képviselőivel, és akikkel megállapodtunk, hogy újabb találkozókra kerülhet sor.

Hogyan vélekedik az ön és a családja ellen irányuló ellenkampányról?

Politikai ellenfelem és a Smer képviselői azzal vádolnak, hogy nem tartottam be azokat a szabályokat, melyek az után léptek életbe, miután befejeződött a jogvégzett gyakorlatom, mely egyébként egy évvel és két hónappal tovább tartott, mint a törvény előírja. Ugyan álláspontomat a Szlovák Ügyvédi Kamara és számos jogász is megerősítette, Maroš Šefčovič minden vita során újra és újra ezzel támad. Ezt azért is tartom sajnálatosnak, mert úgy látom, nincs benne igyekezet, hogy meghallgassa tárgyszerű érvelésemet. Örülnék, ha kevesebb energiát fordítanánk a vitákra, és többet a konstruktív párbeszédre.

Ľuboš Blaha, a Smer parlamenti képviselője legutóbb kétségbe vonta a választási kampányát szervező ügynökség hitelét, illetve Arona Shavivával igyekezett összefüggésbe hozni.

Arona Shavivának semmi köze nincs a választási kampányomhoz, nem ismerem őt. A csapatom összetétele nyilvános, nyíltan kommunikáltam arról is, ki segíti a választási kampányomat. Ebben a kérdésben Michal Repa lát el tanácsokkal, aki profi és jó ember, s aki egyébként egyebek mellett a Shaviv ügynökséggel is együttműködött. Sajnálom, hogy Ľuboš Blaha antiszemita hangot ütött meg, ami számomra elfogadhatatlan.

Ellenfele, Maroš Šefčovič kihívta önt egy angol nyelvű vitára külpolitikai témákról. Miért utasította el ezt a felkérést, s milyen az angolnyelv-tudása?

Angolul gond nélkül megértetem magam. Feltételezem, hogy Šefčovič úr jobban bírja az angol nyelvet, hiszen Brüsszelben tevékenykedik, ugyanakkor nem látok okot arra, hogy összehasonlítsuk kettőnk nyelvtudását. Ha Maroš Šefčovič úgy véli, az itt élő emberek elsősorban azt várják az államfőtől, hogy kiváló angolnyelv-tudása legyen, akkor szerintem elvesztette realitásérzékét arról, valójában mi foglalkoztatja az országot.

A napokban találkozott a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának képviselőivel. Megváltoztatta a találkozó a magyarokról alkotott képét és az őket érintő problémákról való elképzelését?

A választási kampány során igyekszem megszólítani az itt élő magyarságot, weboldalunk egy részét lefordítottuk magyar nyelvre, készítettünk magyar szórólapokat, óriásplakátokat és szerveztünk lakossági fórumot Dunaszerdahelyen és Komáromban. Szeretnék minden polgár államfője lenni, szerintem a kisebbségek gazdagítanak bennünket. Találkozóra hívtam a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának képviselőit, ahol kifejtettem, hogy a jövőben rendszeresen szeretnék találkozni velük. Szeretném, ha a tanácsadóim között lenne a magyar kisebbség képviselője, éppen azért, hogy képet kapjak ennek a kisebbségnek a problémáiról és igényeiről.

Ha megnyeri az államfőválasztást, köztársasági elnökként hogyan fog viszonyulni a Progresszív Szlovákia, az SaS és az OĽaNO most deklarált támogatásához?

Nagyra értékelem a pártok támogatását, ugyanakkor hozzátenném, hogy nem én folyamodtam a támogatásukért, ők fejezték ki azt. Ha államfővé választanak, pártatlan elnök leszek, nem leszek sem a koalíció, sem pedig az ellenzék oldalán.