Čaputová: felelősségteljesen járnék el, ha Harabin továbbjutása fenyegetne

Az elnökjelölt értékeli az OĽaNO ellenzéki mozgalom döntését, amelynek képviselői pénteken kijelentették: Čaputovából, Robert Mistríkből és František Mikloškóból is jó elnök válna. Az említett jelöltektől azonban a mozgalom azt kéri, hogy fontolják meg az indulásukat, ha az fog fenyegetni, hogy a második fordulóba olyan jelöltek jutnak tovább, akik nem a demokratikus ellenzék által vallott értékeket képviselik.

„Az OĽaNO mai döntése kellemesen meglepett. Jó jelnek tartom, hogy a végső döntést a párt választóira hagyták” – mondta Čaputová, aki egyben kiemelte, hogy minden oldal választóira számít, tehát a kormánykoalícióhoz tartozó pártok (Smer-SD, SNS, Most-Híd) választóira is. „Az államfőnek olyan tényezőnek kell lennie, amely összeköt, nem pedig elválaszt” – fűzte hozzá.

Čaputová elmondása szerint megérti az OĽaNO azon aggodalmát is, hogy Harabin bejut az elnökválasztás második körébe. „Ismerem Harabint és tudom, mit jelentene ez Szlovákiára nézve, tekintettel az általa vallott nézetekre” – tette hozzá. Čaputová szerint ugyanakkor a legutóbbi közvélemény-kutatások azt mutatják, hogy Harabin támogatottsága mérsékelten csökken, az övé pedig közelít a második legerősebb jelöltéhez, Robert Mistríkéhez. Az elnökjelölt azt ígérte, hogy ha ez a helyzet megváltozna, felelősségteljesen járna el és visszavonná az indulását. Hangsúlyozta: ezt megteheti még közvetlenül a választások előtt is. Hozzátette: nyomon követik a helyzet alakulását, és további felmérések is várhatók.