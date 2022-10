Čaputová: Az emberek a választásokon egyértelműen elutasították az extrémizmust

A szlovákiai megyei és önkormányzati választások eredményei megerősítették a Heger-kormány status quo-ját – jelentette az amerikai AP hírügynökség. A közleményben írták, a választók nem arra használták ki a szavazást, hogy megbüntessék a miniszterelnököt és a tárcavezetőket az emelkedő energiaárak okozta magas inflációért. Mindezt arra alapozták, hogy a nyolc megyeelnök közül hat megvédte a posztját. (ap)

Negyeden Selmeczi Henrietta független jelölt 858 szavazattal megtartotta polgármesteri pozícióját, a szavazatok 61,24 százalékát kapta. Kihívója, Jancsó István, a Szövetség jelöltje 543 szavazatot kapott. A részvételi arány 55,11 százalékos volt a helyhatósági választáson. A képviselő-testület összetétele a következő: Félix Marián (független), Izsák Edit (független), Renáta Ušelová (független), Kürthi Tímea (független), Jana Zajacová (független), Kostanko Tamás (független), Patasi László (Szövetség), Kocsis Gábor (független), Jancsó Dávid (Szövetség), Varga Tamás (Szövetség), Bugár László (független).

A Szövetségnek lesz a legerősebb frakciója a Nyitra megyei közgyűlésben. Az 54 megyei képviselői helyből 18-at szerzett meg a párt. Bővebben...

A megyei választásokon Zsolna megyében regisztrálták a legmagasabb választási részvételt (48,78%), míg Pozsony megyében a legalacsonyabbat (38,6%).

Zsigárdon Baranyay Alajos, aki 1994 óta volt polgármester, nem indult a mostani választáson, de helyét fiának, Baranyay Zsoltnak szánta. Annál nagyobb volt a meglepetés, hogy Jónás Péter független jelölt a szavazatok 48,08 százalékát kapta, így nagy fölénnyel győzte le Baranyay Zsoltot, a Szövetség, Emil Ondrášikot, a nemzeti koalíció jelöltjét, Tóth Gábor független jelöltet és Dalibor Vargát, aki a Smer színében indult. A választók részvételi aránya 61,35 százalék volt. A 9 tagból álló képviselő-testületben 5 független képviselő és 4, a Szövetség színeiben induló jelölt kapott helyet. Zsigárdon három megfigyelő követte végig a választásokat, elmondásuk szerint fontosnak bizonyult a jelenlétük.

Eddig 231 panaszt regisztrált a választások kapcsán a rendőrség. Damián Imre rendőrfőkapitány-helyettes elmondása szerint összesen 60 feljelentést tettek, 25 esetben pedig büntetőeljárás indult.

A választások igazolták, hogy az emberek értik és fontosnak tartják az önkormányzatok szerepét. Javarészt újra bizalmat szavaztak azoknak, akik átvezették őket az elmúlt évek válságain – reagált a közösségi hálón Zuzana Čaputová a választási eredményekre.

A mandátumok 46%-át a független polgármesterjelöltek szerezték meg, míg pártleosztás szempontjából 9%-kal a Hlas bizonyult a legsikeresebbnek.

Szenc-kiegészítés: A 21 tagú városi képviselő-testületbe a Szövetség 10 jelöltje közül, ahogy négy évvel ezelőtt, úgy most is Bárdos Gyula, Galambos Rudolf és Németh Gabriella jutott be. A Szövetség további hét jelölte közül egyik sem tudott a bejutáshoz elegendő szavazatot összegyűjteni.

A megyei választáson a jogosultak 43,74 százaléka, a helyhatóságin pedig a jogosultak 46,19 százaléka vett részt. Részvételi arány szempontjából a megyei választások esetében ez több mint 14 százalékos javulást jelent a legutóbbi választásokhoz képest, az önkormányzati választásoknál viszont 2,5 százalékos visszaesés történt.

Bauer Ildikó a Facebookon köszönte meg a rá adott szavazatokat. Keszegh Béla régi-új polgármester kihívója sajnálja, hogy a komáromiakat nem sikerült kellő számban meggyőznie arról, hogy bizalmat szavazzanak neki. „Köszönöm a Szövetség csapatának, a befektetett munkát, azoknak is, akik a háttérből segítettek. Megtisztelő volt a jeĺöltségre való felkérés, éreztem ennek felelősségét, s minden erőmmel szerettem volna viszonozni ezt a támogatást” – írta.

Szencen Pavol Kvál lett a polgármester. A választáson függetlenként induló jelölt 1847 szavazatot kapott, vagyis a leadott voksok 32,97 százalékát, legyőzve ezzel Dušan Badinský eddigi polgármestert, valamint Andrea Palcová független és Peter Peter Kmeť, a Progresszív Szlovákia jelöltjét. Szencen 36,62 százalékos volt a részvételi arány a helyhatósági választáson.

Tornaljának tizenkét év után lesz új polgármestere. Győrfi Erika az érvényes szavazatok 42,74 százalékát kapta.

Facebookon köszönte meg a választók támogatását Csenger Tibor. „Óriási eredmény, több mint 34 ezer szavazat! Köszönöm a bizalmat. A Lévai járásból 5 mandátum, ez egyszerűen fantasztikus” – írta.

Valószínúleg a legszorosabb győzelem Sárosfán született, ahol az eddigi polgármester, Földváry Terézia 269 szavazattal nyert kihívója, Csiba Soňa (265) ellen, 66,54 százalékos részvételi aránynál. A régi-új polgármester ötödik ciklusát kezdi.

Lúcson szoros volt a küzdelem. Kiss László eddigi polgármester a Szövetség színeiben csupán 23 szavazattal kapott többet, mint ellenfele, Ábrahám Piroska (független). A részvétel 75 százalékos volt, Kiss a negyedik ciklusát kezdi.

Culinka László lesz Alsóhatár polgármestere. A maffiagyilkosságokért elítélt egykori polgármester, id. Dora Ferenc korábbi alpolgármestere a Szövetség jelöltjeként a szavazatok 55,82 százalékát kapta.

Fölényesen nyert az eddigi pozsonyeperjesi polgármester, Ribánszky Jarmila 678 szavazattal, Tánczos Róbert 97 szavazata ellenében. Tánczosnak ez a második veresége, Ribánszkyt negyedszer választották polgármesterré. Képviselők: Rebro Ágota, Rigó Sándor, Mórocz Gyuszi, Černá Jolana, Szitás György, Csiba Ferenc, Nagy Hegedűs Gabriella, Czajlik Ferenc, Tászli Zoltán. A részvétel 55 százalékos volt.

45 százalék körül alakulhat a választások részvételi aránya. A belügyminisztérium népszavazásért és választásokért felelős osztályának vezetője, Eva Chemlová szerint teljesült az összevont helyhatósági és megyei választások célja.

Fölényesen győzött a Szövetség színeiben induló Pataki Dezső Keszegfalván. A jelenlegi polgármester a leadott szavazatok 87,6 százalékát zsebelte be.

Albáron újraválasztották Bereczk Oszkárt. A Gorilla-ügyben is szereplő régi-új polgármester kihívója az OĽaNO parlamenti képviselője, Cseh Péter volt.

Ímelyen Tyukos Ferenc győzött, Martoson Keszeg István volt a befutó. Előbbi a szavazatok 41,6 százalékát, míg utóbbi a voksok 54,3 százalékát szerezte meg.

Megvédte polgármesteri tisztségét Vágsellyén Jozef Belický. A független jelöltként induló városvezető a leadott érvényes szavazatok 63,27 százalékát kapta (5729).

Marcelházán és Hetényen sem talált legyőzőre a régi polgármester. Magyari Ferenc nyerte a polgármester-választást Hetényen, míg Marcelházán Varga Ervin diadalmaskodott – idén egyiküknek sem volt kihívója.

Csallóközaranyoson marad a régi polgármester, Ekelen viszont újat választottak. Nem talált legyőzőre Csallóközaranyoson Varjú Éva, aki a szavazatok 58,98 százalékát gyűjtötte be. Ekelen azonban változás történt: a falu élén 2002 óta álló Fekete Ivett helyett a Szövetség jelöltjét, Csernyánszka Monikát választották polgármesternek, aki az érvényes szavazatok 54,18 százalékát kapta.

Rimaszombatban Jozef Šimko marad a polgármester, aki a szavazatok 45,5 százalékát szerezte meg.

Ismét Banai Tóth Pál (Szövetség) lesz a polgármester Dunamocson. 2010 és 2018 között már irányította a Komáromi járás keleti felében elhelyezkedő falut. Négy éve Tóth Eszternek (független) többen szavaztak bizalmat, aki azonban ezúttal alulmaradt: 73,19%-os részvétel mellett 339 voksot (50%) kapott a jelenleg a Komáromi Járási Hivatalt vezető Banai Tóth. A község harmadik polgármesterjelöltje Szalay Zoltán volt. (vp)

Nemesócsán (Komáromi járás) a települést 2019 óta vezető Válek Iván (független) marad az önkormányzat élén. A községben a szavazásra jogosultak 47,84%-a ment el szavazni. 794-en (85,74%) szavaztak Válekre, aki így két szintén független kihívóját, Rabinová Máriát és Szalay Zoltánt utasította maga mögé. (vp)

Hivatalos információk szerint Nagykapos polgármestere továbbra is Petrikán Péter (független) marad. Nagykapos újraválasztott polgármestere összesen 1868 szavazatot kapott, mely a választásokon leadott 2402 szavazat 77,76 százalékát jelenti. Bár Nagykaposon 7251-en voltak jogosultak a voksolásra, a tegnapi nap során mindössze a lakosság 34,27 százaléka, vagyis 2485 ember ment el szavazni.

Berényi Józsefnek, a Szövetség Nagyszombat megyei elnökjelöltjének nem sikerült megszereznie a megye vezetőjének tisztségét. „Nem sült el a magyar kapanyél, nem győztünk” – jelentette ki a választási éjszakán tarott sajtótájékoztatón. Azonban arról beszélt, a korábbi választáshoz képest sikerült majdnem megdupláznia a megszerzett szavazatok számát. „19 414 szavazatot kaptam öt évvel ezelőtt, most pedig 36 383-at” – emelte ki. Berényi szerint jó eséllyel indíthatja meg az újraválasztott megyeelnökkel, Jozef Viskupičcsal a tárgyalásokat arról, hogy ebben a ciklusban is ő kapja meg tőle a megye alelnöki tisztségét.

Meg nem erősített hírek szerint Peter Kolek több mint 700 szavazattal megverte Peter Paškát, Galánta eddigi polgármesterét, aki két választási ciklus után hagyja el a hivatalát.

A szavazatszámlálás után, éjjeli 2 órakor már láthatóak voltak a pontos eredmények Ekecs hivatalos közösségi oldalán. Polák László, egyedüli polgármesterjelöltként 1089 érvényes szavazattal vezeti tovább Ekecs-Apácaszakállas községeket. A választók részvételi aránya 37,18 százalék volt, összesen 1166 fő élt szavazati jogával.

Hivatalos információk szerint Bodrogköz központi városának polgármestere továbbra is Pataky Károly marad. Míg Pataky négy évvel ezelőtt a Híd támogatásával indult a választásokon, az idei voksokat már a Szövetség égisze alatt gyűjtötte be. Királyhelmec újraválasztott polgármestere összesen 1632 szavazatot kapott, amely a választásokon leadott 2092 szavazat 78 százalékát jelenti. Bár Királyhelmecen közel hatezren voltak jogosultak az urnához járuláshoz, a tegnapi voksolás során mindössze a lakosság 36,42 százaléka ment el szavazni.

Forró Krisztián, a Szövetség elnöke a választási éjszakán tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, pártja felülmúlta az elvárásokat. „Ezt a számok is mutatják. Eddig 42 megyei képviselők volt, holnaptól több mint 50 megyei képviselője lesz a Szövetségnek” – mondta a pártelnök, és megköszönte a választóknak, a jelölteknek, valamint az aktivistáknak az eredményt. Hozzátette, a párt jelöltjei olyan járásokban is mandátumot szereztek, ahol a Szövetségnek korábban nem volt megyei képviselője.

Besztercebányán a 2014-től hivatalban lévő Ján Nosko marad a polgármester. A szavazatok 66,16 százalékát szerezte meg.

Bősön továbbra sincs hivatalos eredmény, jelenleg a jegyzőkönyvekkel dolgozik a bizottság.

Meg nem erősített, egyelőre csak nem hivatalos információink szerint Léván ismét Ján Krtík független polgármestert választották meg. Öt ellenfele volt Krtíknek, aki 2018-tól áll a város élén, korábban Léva alpolgármestere volt. A 24 képviselői helyre 128 jelentkező van.

Meg nem erősített információk szerint Gútán Halász Béla (független) lett a polgármester, megelőzve a várost négy cikluson át irányító Horváth Árpádot (Szövetség), valamint Kárpáty Ernőt (független). Gútán egész este arról szóltak a hírek, hogy nagyon szoros verseny alakult ki Halász és Horváth között. (vp)

Hivatalos információk szerint Kulacs László – 268 érvényes szavazattal – nyerte a választást 59,17 százalék részvételi arány mellett, így továbbra is ő Medve polgármestere az elkövetkező négy évre.

Dunaszerdahelyen, nem hivatalos információk szerint Hájos Zoltán marad a polgármester, a legnagyobb esélyesnek Horváth Zoltánnak és Szelle Erikának nem sikerült elegendő voksot szerezni, hogy leváltsák a regnáló polgármestert.

Csallóköznádasdon marad Bóna Zsuzsanna polgármester, aki 75 százalékos részvételnél 216 szavazattal nyert ellenfele, Pongrácz Tamás 162 szavazatával szemben. Mindketten függetlenek.

Az érsekújvári járásbeli Szímőn ismét Bób János lett a polgármester, aki a Szövetség jelöltje és 1998 óta áll a község élén. A 9 tagú képviselő-testületben ketten a Szövetség jelöltjei, egy a Magyar Fórumé és hatan függetlenek. (száz)

Meg nem erősített információk szerint Soóky Marián Nagymegyer új polgármestere.

Diószegen a nem hivatalos eredmények szerint Krommer Gábor (független) lett a polgármester, aki 873 szavazatot kapott. Két kihívója, Viliam Brunner 656, Peter Horník 344 szavazatot kapott.

Kassa polgármestere a következő négyéves ciklusban a 45 éves Jaroslav Polaček lesz. Polaček pontosan négy hónappal ezelőtt jelentette be újbóli indulását Kassa polgármesteri tisztségéért, „befejezni, amit elkezdtünk” jelszóval. A következő négy év a polgármesteri székben megmutatja, hogy szavai valóra válnak-e. Függetlenként indult a választásokon a KDH, az SaS, a Sme rodina, a Szövetség, a Nova, az SRK, az OĽaNO, a Dobrá voľba és az Umiernení támogatásával. A Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint Jaroslav Polaček 36,8%-ot (17 637 szavazatot) szerzett.

Az érsekújvári járásbeli Pozbán folytathatja a megkezdett munkát a község élén Ivanič Katalin független polgármester, akinek egy ellenfele volt. A testület öttagú, hárman a Szövetség jelöltjei, ketten független képviselők. A polgármesternő ezzel megkezdi 3. választási időszakát. A testület tagjaival ez lesz a második közös választási időszakuk. (szaz)

Nagymegyeren az utolsó két körzet szavazatait számolják éppen. Egy nem hivatalos hír szerint azonban az eddigi eredmények azt mutatják, hogy Holényi Gergő búcsúzik a polgármesteri széktől.

Csenger Tibor, a Szövetség megyeelnökjelöltje pozitívan értékelte a megyei választás eredményét. Csenger a szavazókörzetek több mint 95%-os feldolgozottságánál 34 ezer szavazatot kapott. Rámutatott, a többi jelölt között nem osztódtak szét túlságosan a szavazatok, ami rontotta a magyar jelölt esélyeit. Hangsúlyozta, a képviselői mandátumok terén nagy sikert értek el a régióban, ami az erős kampány eredményének tudható be. A politikus emlékeztetett, nyár elején 15 képviselő bejutását tűzték ki célul, a részeredmények alapján azonban a Szövetség 18 képviselőt küld a Nyitra megyei testületébe, ami a jelenleginél öttel több.

Ismét Agócs Attilának (Szövetség) szavaztak bizalmat Füleken. A Hlas jelöltjeként induló Palúch Tiborral szemben meggyőző fölénnyel nyert: 1722 szavazatot (79,61%) kapott. A városban viszonylag alacsony volt a részvétel arány, a választásra jogosult polgárok mindössze 27,89%-a járult az urnákhoz. (vp)

Egyelőre hivatalosan még meg nem erősített információink szerint Érsekújvár régi-új polgármestere lehet Klein Otokár, akinek három ellenjelöltje volt. Ez a harmadik választási ciklusa.

Meg nem erősített hírek alapján Zsigárdon Jónás Péter polgármesterjelölt 427 szavazatot kapott, Baranyay Zsolt 333-at, Tóth Gábor 102-t, Varga Dalibor 21-et, Ondrášik Emil kettőt. A helyhatósági választáson 67,3 százalékos volt a részvételi arány. A képviselők névsora még nem ismert.

Hodosban 625 szavazattal elsöprő győzelmet aratott az eddigi polgármester, Balódi László,a Szövetség jelöltjeként, Pohár György (OĽaNO) 110 szavazatával szemben. A részvétel 55 százalékos volt.

Meg nem erősített adatok szerint Bősön, a két másik polgármesterjelölttel, Jakus Zoltánnal és Dömény Nikolasszal szemben újra Fenes Iván győzedelmeskedett. A hivatalos eredményekre még várni kell, annyi azonban biztos, hogy Jakus Zoltán már most gratulált neki közösségi oldalán.

Nem hivatalos információk szerint a helyhatósági választásokon Somorján magasan Orosz Csaba nyerte a polgármesteri funkciót. Eddig három szavazókörzetet számoltak meg, a hivatalos eredmény reggel 4 körül várható.

A választókörzetek több mint 97%-os feldolgozottságánál is Branislav Becík (Hlas, Sme rodina) vezet, aki két évtized után válthatja Milan Belicát Nyitra megye élén. Becík 57 ezer szavazatot szerzett, Belica nagyjából 12 ezerrel maradt el kihívójától. Csenger Tibor (Szövetség) több mint 34 ezer karikát kapott, ami szlovákiai magyar politikusként jó eredmény. A Hlas jelöltje minden jel szerint Udvardon megszerezte a polgármesteri posztot, a két funkciót azonban egyidejűleg nem láthatja el.

Nagymácsédon Lancz Istán, a Szövetség jelöltje 25 szavazattal veszített Dagmar Kosnáčová független polgármesterrel szemben.

Nagyon szoros versenyben nyerte meg a választást Dunaradványon (Komáromi járás) a községet eddig vezető Ľubomír Púchovský (független). 74,13%-os részvétel mellett 224 szavazattal (50,90%) utasította maga mögé kihívóját, a függetlenként induló Markéta Vojtovát. (vp)

Albáron 755 szavazásra jogosult polgárból 474 szavazott az önkormányzati, 412 a megyei választásokon. 334 szavazattal az eddigi polgármester, Bereczk Oszkár nyert, ellenfelének, Cseh Péternek, 129 szavazatával szemben.

A helyhatósági választáson Nagyfödémesen 32,46 százalékos volt a részvételi arány. Gőgh Ferenc egyetlen jelöltként indult polgármesternek a Szövetség és a Starostovia a nezávislý kandidáti közös koalíciójában. A képviselő-testületbe 8 képviselő jutott be a koalíció színeiben: Sercel Krisztián, Lancz Bózsing Katalin, Bicsan Sztraka Rita, Danišová Ildikó, Máriš Zoltán, id. Lencsés Zoltán, Száraz Pál, Borvský Zoltán, valamint Ján Rudolf és Sandra Machová az SaS színeiben, és Lipták Krisztián független képviselő lesz a testület tagja. Lapunkat Metzner Zsuzsanna, a választási bizottság jegyzőkönyvvezetője tájékoztatta.

Nagyfödémesen a választásra jogosult polgárok 32,33 százaléka vett részt a megyei választáson. A Nagyszombat megyei képviselők közül a Szövetség jelöltjei kapták a legtöbb szavazatot: Agócs Gergely, Berényi József, Biró László, Forró Krisztián, Horváth Zoltán, Chomča Ervin, Zupko Tamás. A megyeelnökjelöltek közül Berényi Józsefre szavaztak a legtöbben.

Ismét Labancz Rolandnak (Szövetség) szavaztak bizalmat a Komáromi járás második legnagyobb községében, Bátorkeszin. 50,66%-os részvétel mellett a szavazatok 70,42%-ával (950 voks) nyerte el ismét a polgármesteri posztot a független Bálint Attila előtt. (vp)

Az érsekújvári járásbeli Kamocsán Lukács Imre lesz a polgármester a Szövetség színeiben, a 2018-ban megválasztott polgármesternek nem akadt ellenfele. Kamocsán 42,61 százalékos volt a választási részvétel.

Dunaszerdahelyen már az összes szavazókörben (18) leadták a jegyzőkönyvet, a részvételi arány a megyei választáson 32,95%. A számlálásnál először a megyei választásokon leadott szavazatokat adják össze. Mikor a megyei eredmény jegyzőkönyvét jóváhagyják, akkor kezdik a helyhatósági választásokon leadott szavazatok számát.

A részeredmények alapján a komáromi választókörzetből a Szövetség 7 képviselőt küld Nyitra megye testületébe. A választópolgárok 8-at karikázhattak, a Szövetség jelöltjein kívül egy független képviselő szerzett mandátumot. A szavazókörzetek több mint 90%-os feldolgozottságánál Andruskó Imre, Viola Miklós, Bauer Ildikó, Horváth Árpád, Orosz Örs, Becse Norbert, Gyarmati Tihamér és Jozef Jobbágy van bejutó helyen. A legtöbb voksot Andruskó Imre (Szövetség) kapta.

Ötödik polgármesteri ciklusát kezdheti a karvai (Komáromi járás) önkormányzat élén Duka Gábor (független). 53,92%-os részvétel mellett 189-en (60,38%) szavaztak neki bizalmat. Kihívói a független Horváth Ferenc és a Szövetség által jelölt Tóth Tibor voltak. (vp)

Csallóközkürtön 72 százalékos részvételi arány mellett továbbra is Rabay Anikó marad a polgármester.

Farkasdon a helyhatósági választáson 31,63 százalék volt a részvételi arány. Restár János (Szövetség) marad a polgármesteri székben. A képviselő-testület tagjai a következők: Polgár Norbert (független), Erdélyi Pál (Szövetség), Pál Péter (Szövetség), Molnár Joel (Szövetség), Ondrušek Ferenc (független), Czibula Krisztián (Szövetség), Kürthy Attila (Szövetség), Fabian Ferenc (Szövetség), Pál Vivien (független), Iván Gyula (Szövetség), Iván Ida (Magyar Fórum). Az adatokat Szőcs Júlia, a választási bizottság jegyzőkönyvvezetője közölte.

A Rozsnyói járás négy megyei képviselőjéből három a Szövetség színeiben indulhat: Nagy György, Burdiga Pál, és Beke Beáta. Mellettük Michal Dominik független képviselő is a Kassa Megyei Önkormányzat képviselője lehet.

54,72%-os részvétel mellett Tanyon (Komáromi járás) is újra Bugár Imrének (független) szavaztak bizalmat a választók. 216 szavazatot kapva (65,06%) utasította maga mögé a Magyar Fórum jelöltjét, Vendégh Tamást. (vp)

Pozsony megyében a választókörzetek 89,48 százalékos feldolgozottságánál a Szenci járásából az alábbi jelöltek kerültek be a megyei képviselő-testületbe: Neszméri Tünde – Szövetség (27,20%) Richard Blecha – Polgármesterek és Független Jelöltek (21,79%) Alena Greksa – Hlas (13,79%) Monika Korenčiová – NOVA, OKS, Zmena zdola, DÚ, OĽaNO (10,76%), Peter Beck – Za ľudí, Sme rodina, KDH, Magyar Fórum (9,56%), Peter Valachovič – DS, ODS, SPOLU, ŠANCA (8,76%), Marek Čižmár – Slovenské Hnutie Obrody (5,12), Ondrej Kováč – SRDCE – SNJ – sv (2,98).

HELYREIGAZÍTÁS: A Szlovák Statisztikai Hivatal által üzemeltetett honlapra rosszul kerültek ki a szilasi eredmények. Az adatokat azóta levették. Közben az eddigi polgármester Tóth Péter (Szövetség) is közölte az eredményeket. Ezek szerint 72,08%-os részvétel mellett ő nyert 227 szavazattal (77,21%), míg a korábban nyertesnek tűnő Szukola Istvánra csak 67-en szavaztak. (vp)

Most kaptuk a hírt, hogy a szerencsétlenül elsült járdafelújtási projektjéről nemrégiben híressé vált tőketerebesi járásbeli Ágcsernyőn nagy fölénnyel Szivolics Mária nyerte a helyhatósági választásokat, aki először veheti kézbe a kistelepülés irányítását. A hivatalos eredmények még nem születtek meg, a hírt a helyi választási bizottság tajgaitól kaptuk.

Nádszeg polgármestere, Kacz Éva (Szövetség) 1376 szavazatot kapott a helyhatósági választáson, így megtartotta helyét. Kihívójának 290 szavazatot sikerült begyűjtenie.

A Vágsellyei járásban négy Nyitra megyei képviselőt választhattak a szavazók. Az eredmények 95,61 százalékos feldolgozottsága mellett Róbert Andráši, a jobboldali koalíció jelöltje, valamint a Szövetség három képviselője, Agócs Kőrösi Ildikó, Baranyay Zsolt és Tölgyesi Róbert kapta a legtöbb szavazatot.

A részeredmények szerint Nyitra megyében nagyon jól teljesítettek a Szövetség képviselőjelöltjei. A szavazókörök 90% feletti feldolgozottságánál a párt 18 jelöltje jutott be a megyei testületbe. A részeredmények alapján a Lévai körzetből 5-en, a Komáromiból 7-en, a Párkányiból 3-an kerültek be. Az eredmények még változhatnak.

Vajkán Álló Donát megvédte polgármesteri posztját.

Paton, Szlovákia legdélebbi településén Tóth Rozália (Szövetség) megvédte a polgármesteri posztját. 171 szavazattal (60,21%) nyert a függetlenként induló Pém Csaba és Hornyák Zoltán előtt. A községben 67,40%-os volt a választási részvétel. (vp)

A választókörzetek eredményeinek 85,76 százalékos feldolgozottsága mellett Nagyszombat megye képviselőjelöltjeire a Dunaszerdahelyi járásban a legtöbb szavazatot kapta Hájos Zoltán, Menyhárt József, Fenes Iván, Bacsó László, Nagy József, Orosz Csaba, Balódi László, Polák László a Szövetség színeiben.

Vezekényen (Galántai járás) a Szövetség színeiben induló Zupko Tamás megtartotta polgármesteri székét két kihívójával szemben.

A választókörzetek eredményeinek 85,76 százalékos feldolgozottsága mellett Nagyszombat megye képviselőjelöltjeire a Galántai járásban a legtöbb szavazatot kapta Berényi József, Agócs Gergely, Forró Krisztián, Biró László, Chomča Ervin, Horváth Zoltán, a Szövetség színeiben, Martin Tomčányi független képviselőként.

A Besztercebányai Megyei Önkormányzat új elnöke a független Ondrej Lunter lesz, aki a jegyzőkönyvek 99,34 százalékának az összeszámolását követően 47,39 százalékkal vezet. „Győzött a pozitív kampány és az együttműködés programja” – kommentálta az eredményeket Lunter. A második helyen a szintén független Adrian Polóny végzett 14,98%-kal. A sorban a Nemzeti Koalíció/Független jelöltek színeiben induló Rudolf Huliak (11,43%) és Miroslav Suja (9,50%), a Republika jelöltje következik. Marek Kotleba, az ĽSNS jelöltje 7,13, Michal Albert, a Szlovák Kommunista Párt jelöltje 3,53, az időközben visszalépett Marek Modranský 2,35, Maroš Čupka, a Socialisti.sk jelöltje 2,38, Jozef Sásik, az Andrej Hlinka Szlovák Néppártjának jelöltje pedig 1,27 százalékot szerzett.

Trencsén megyeelnöke a továbbiakban is Jaroslav Baška, a Smer, a Hlas, a Sme rodina és az SNS jelöltje lesz. A szavazókörök 84,49 százalékának feldolgozottságánál Baška a voksok 67,93 százalékát szerezte meg (108 804 szavazat). A jobboldali koalíció által támogatott Peter Máťoš 16,07 százalékot kapott (25 746 szavazat).

Zsolna megyében Erika Jurinová vezet a szavazatok 32,42 százalékával. Őt követi a második helyen Igor Choma 21,75 százalékkal, a harmadikon Igor Janckulík 21,33 százalékkal. A feldolgozottság 84,49 százalékos.

Az eddigi eredmények szerint a Kassa Megyei Önkormányzatot továbbra is Rastislav Trnka fogja vezetni. Az első helyen a jelenlegi eredmények szerint tehát Rastislav Trnka (KDH, Szövetség, Šanca, DS) áll 83 181 szavazattal, a második helyen Viliam Záhorčák (Smer, Sme Rodina, SNS, Život, Strana Moderného Slovenska, NK) áll 25 932 vokssal, a harmadik helyet pedig 10 992 szavazattal Róbert Suja foglalta el a Hlas támogatásával.

Eperjes megyében 85,84 százalékos feldolgozottságnál Milan Majerský vezet 41,16 százalékkal. A második hely Michal Kaliňáké 31,46 százalékkal, őt követi Milan Mazurek 11,34 százalékkal.

Minden bizonnyal megvédte megyeelnöki posztját Juraj Droba, akit az SaS, a Progresszív Szlovákia és a Team Bratislava támogat. A választókörzetek 73,31 százalékos feldolgozottságánál Droba a szavazatok 63,10 százalékát szerezte meg (99 304 szavazat). A második helyezett a Smer jelöltje, Ján Mažgút, akit az SNS is támogat, 13,24 százalékos eredményt ért el (20 842 szavazat).

Nemeskajalon továbbra is Farkas Lívia lesz a polgármester, a képviselők névsora még nem ismert.

A szavazókörök közel 90%-os feldolgozottságánál továbbra is Branislav Becík (Hlas, Sme rodina) vezet, a második helyen 21,68%-kal Milan Belica független jelölt áll. Csenger Tibor, a Szövetség megyeelnökjelöltje 17,38%-kal a harmadik. A részeredmények szerint Belicát – több mint 20 év után – Becík válthatja Nyitra megye élén.

A Komáromi járásban Szilason is leváltották a szavazók az eddigi polgármestert. A függetlenként induló Szukola István 227 szavazattal (77,21%) nyert a községet eddig irányító Tóth Péter (Szövetség) előtt. A részvétel 72,08% volt. (vp)

Alsóhatáron a Szövetség színeiben induló Culinka László a 163 leadott érvényes szavazat 55,82 százalékával polgármester lett.

Nagyszombat megyét minden valószínűség szerint Jozef Viskupič vezetheti tovább. A szavazókörök 79,12 százalékos feldolgozottságánál a megyét jelenleg is vezető Viskupič a voksok 39,17 százalékát szerezte meg (50 822 szavazat), míg Berényi 18,09 százalékkal a második helyezett (23 483 szavazat). Viskupič mögött egy széles szlovák jobboldali koalíció áll, amelyhez a Magyar Fórum is csatlakozott, Berényi pedig a Szövetség jelöltje.

Az érsekújvári járásbeli Kürtön ismét megválasztották Téglás Jánost, az eddigi polgármestert. A Szövetség jelöltje 499 szavazatot kapott. Ellenfele Peter Bužek 86, Alexander Berta 117 szavazatot kapott. (száz)

Megvan az első olyan község a Komáromi járásban, ahol a szavazók leváltották az eddigi polgármestert. A járás legkisebb magyar többségű, mindössze 191 fő által lakott településén, Bogyaréten a független Zora Kočišová nyerte a választást 48 szavazattal (37,50%). Ezzel a községet eddig irányító, a Szövetség színeiben induló Aradi Mónikát győzte le, valamint az ugyancsak függetlenként induló Monduk Kittit. A választási részvétel 81,76% volt. (vp)

Nádszegen Berényi József megyeelnökjelöltre a szavazásra jogosult 1688 választópolgárból 1292 szavazott.

Eperjes megyében Milan Majerský (KDH, Sme rodina, SaS, Za ľudí) vezet a szavazatok 40,59 százalékával. Őt követi a Szövetség által is támogatott Michal Kaliňák 31,93 százalékkal. A harmadik helyen a Republika politikusa, Milan Mazurek áll 11,34 százalékkal.

Érkeznek a kisebb falvak eredményei is a Komáromi járásból – ám elsősorban azokról a településekről, ahol az eddigi polgármesterek egymaguk indultak, így mindenki 100%-os eredményt ért el. Emiatt talán leginkább a részvétel mértéke a legérdekesebb adat. Ez Vágfüzesen 39,29% volt, ami azt jelenti, hogy a független Ilčík Péter 166 szavazatot kapott. Virten a szavazásra jogosultak 46,01%-a járult az urnákhoz, a független Lengyel Lászlónak 118-an szavaztak bizalmat. Gelléren 44,23%-os volt a részvétel arány, a Szövetség jelöltje, Kürthy György 151 voksot kapott. Végül Füssön csak 20,23%-osnak bizonyult a részvételi arány, Farkas Károly a Szövetség jelöltjeként 106 szavazattal lehet újabb négy évig polgármester. (vp)

A megyeelnök-választás részeredményei szerint Pozsony megyében a szavazókörök 63,27 százalékának feldolgozottságánál Juraj Droba, a megye jelenlegi vezetője a szavazatok 62,66 százalékát tudhatja magáénak, ami 82 225 voksot jelent. Ján Mažgút 13,54 százalékkal (17 771 szavazat) a második helyezett.

Szencen meg nem erősített adatok szerint a megyei és a helyhatósági választáson is 40 százalék körüli a részvételi arány. A Szenci járásbeli Réte polgármestere ismét Metzner Zoltán lett, aki a Szövetség színeiben indult, és mindkét kihívóját legyőzte. Egyházfa polgármestere Silló Igor, Vők településé Fejes Boldizsár.

A Besztercebányai Megyei Önkormányzat elnöki tisztségére pályázó független jelölt, Adrian Polóny a TASR hírügynökségnek nyilatkozva elismerte vereségét a választásokon, miután a szavazókörök több mint 88%-át összeszámolták. Eszerint a szintén független Ondrej Lunter 46,33 százalékkal vezet, míg a második helyen levő Polónynak csak 14,88%-a van.

Zsolna megyében Erika Jurinová vezet a szavazatok 32,79 százalékával. Igor Choma 21,61 százalékkal, a harmadik helyen áll Igor Janckulík 21,42 százalékkal. A feldolgozottság 75,41 százalékos.

Kassán továbbra is Rastislav Trnka vezet 51,54 százalékkal. A második helyen Viliam Zahorčák áll, a szavazatok 16,25 százalékával, őt követi Juraj Sinay 5,64 százalékkal. A feldolgozottság jelenleg 58,76 százalékon áll.

A megyeelnök-választás részeredményei szerint Nagyszombat megyében Jozef Viskupič előnye egyre növekszik Berényi Józseffel szemben. A szavazókörök 58,06 százalékának feldolgozása után az első helyen álló Viskupičra 31 483 szavazatot, míg a második helyezett Berényire 17 624 szavazatot számoltak össze.

A Vágsellyei járásban lévő Vághosszúfalun Mészáros Bálint független jelölt lett a polgármester, aki Tóth Pál helyét veszi át a polgármesteri székben.

A megyei választáson országosan a szavazásra jogosultak 42,97 százaléka vett részt. Pozsony megyében 39,23 százalékos, Nagyszombat megyében 40,62 százalékos, Trencsén megyében 44,11 százalékos, Nyitra megyében 40,47 százalékos, Zsolna megyében 47,77 százalékos, Besztercebánya megyében 44,63 százalékos, Eperjes megyében 47,30 százalékos, Kassa megyében 38,47 százalékos volt a részvétel a megyei választáson.

A meggyelnöki posztért folyó harcban Besztercebánya megyében a jegyzőkönyvek 88 százalékának a feldolgozottságánál továbbra is a független Ondrej Lunter vezet 46,33 százalékkal, akit a szintén független Adrian Polóny (14,88%), továbbá a Nemzeti Koalíció/Független jelöltek színeiben induló Rudolf Huliak (11,51%) és Miroslav Suja (10%), a Republika jelöltje követ.

Nyitra megyében 70%-hoz közelít a feldolgozottság, Csenger Tibor (Szövetség) és Branislav Becík között már több mint 10%-os a különbség. Becík 27,82%-kal vezet, Milan Belica 22,19%-kal csak a második.

A meggyelnöki posztért folyó harcban Besztercebánya megyében a szavazókörök 75 százalékának összeszámolását követően a független Ondrej Lunter vezet 46,22 százalékkal, akit a szintén független Adrian Polóny (14,81%), továbbá a Nemzeti Koalíció/Független jelöltek színeiben induló Rudolf Huliak (11,01%) és Miroslav Suja (9,92%), a Republika jelöltje követ.

Megérkezett a Komáromi járás első eredménye, annak legkisebb falujából. A mindössze 125 fő által lakott Újpusztán (Mudroňovo) a községet eddig is vezető, s ezúttal is függetlenként induló Ľubomír Maťko a szavazatok 82,45%-ával (47 voks) nyerte meg a választást a Hlas színeiben induló Katarína Petrášovával szemben. A választási részvétel 54,20% volt.

A megyeelnök-választás részeredményei szerint Pozsony megyében Juraj Droba vezet akit az SaS, a Progresszív Szlovákia és a Team Bratislava támogat. Eddig 45 515 Drobára leadott szavazatot számoltak össze. 10 244 szavazattal a második helyen Ján Mažgút áll, aki a Smer jelöltje, de az SNS is támogatja őt. Pozsony megyében eddig a szavazókörök 37, 58 százalékát számolták össze.

Kassa megyében jelenleg Rastislav Trnka vezet. Trnka (KDH, Szövetség, Starostovia a nezávislí kandidáti, Šanca, DS) eddig 22 224 szavazatot kapott, ami a szavazatok 51,37 százalékának felel meg. A második helyen Viliam Zahorčák áll (Smer, Sme rodina, SNS, Život, Strana moderného Slovenska (SMS), NK/NEKA) a szavazatok 16,52 százalékával. Őt követi Róbert Suja (Hlas) 6,48 százalékkal. A szavazatok feldolgozottsága 31,82 százalékon áll.

Nyitra megyében jelenleg a jegyzőkönyvek több mint felét dolgozták fel – a sorrend egyelőre nem változott: Branislav Becík (27,3%), Milan Belica (22,2%), Csenger Tibor (18,69%).

Branislav Becík (Hlas, Sme rodina) növelte előnyét az ellenjelöltekkel szemben – több mint 15 ezer vokssal, és a leadott szavazatok 27,17%-val továbbra is vezet. Milan Belica, a jelenlegi megyeelnök 21,89%-kal a második helyen áll. Csenger Tibor, a Szövetség jelöltje 20,3%-kal a harmadik legtöbb szavazatot kapta.

Vajkán Berényi József a megyei választások győztese.

Csallóköz legkisebb falujában, Keszölcésen megvan a nem hivatalos eredmény. Polgármesteri posztját megvédte Orosz Ágoston Erika 88 szavazattal, 47 szavazatot kapott Paskó Michal és 7-et Szelle Július.

A megyeelnök-választás első részeredményei szerint Nagyszombat megyében Jozef Viskupič vezet, akire eddig 13042 leadott szavazatot számoltak össze. Viskupič mögött egy széles koalíció áll, amelyben az OĽaNO, az SaS, a KDH, a SPOLU, a ŠANCA, az ODS, a Za ľudí, a Sme rodina, az OKS, a DS, valamint a Magyar Fórum is benne van. A második helyezett Berényi József a Szövetség jelöltje, akire eddig 9384 voksot számoltak össze. 5671 szavazattal a harmadik Martin Červenka független jelölt. Eddig a szavazókörök 30,74 százalékát dolgozták fel.

A részeredmények beérkezésével a harmadik helyre csúszott vissza Csenger Tibor (Szövetség). Nyitra megyében a jegyzőkönyvek 40,63%-os feldolgozottságánál Branislav Becík (Hlas, Sme rodina) vezet 27,17%-kal, a második helyen Milan Belica (független) szerepel 21,89%-kal. A magyar jelölt jelenleg a voksok 20,30%-ával rendelkezik.

Besztercebánya megyében – 44 százalékos feldolgozottság mellett – Ondrej Lunter vezet 44,37 százalékkal.

A Statisztikai Hivatal részeredményei szerint Nyitra megyében átvette a vezetést Branislav Becík (Hlas, Sme rodina), aki a leadott szavazatok 28,65%-át kapta. Csenger Tibor, a Szövetség jelöltje a második helyre csúszott 22,45%-kal. Milan Belica, a jelenlegi megyefőnök 20,12%-on áll.

A megyeelnök-választás első részeredményei szerint Eperjes megyében Michal Kaliňák vezet, akit a Hlas, a Smer, az SNS, és a Szövetség is támogat. Az eddig megszámolt szavazólapok szerint Kaliňákra 6989-en voksoltak. 5345 szavazattal második helyezett Milan Majerský (KDH, Sme rodina, SaS, Za ľudí). Eddig a jegyzőkönyvek 20,73 százalékát dolgozták fel.

Az adatok kilenc százalékos feldolgozottságnál továbbra is Csenger Tibor, a Szövetség jelöltje vezet Nyitra megyében – a szavazatok 27,5%-át kapta a magyar politikus. A második helyen Branislav Becík (Hlas, Sme rodina) áll 26,72%-kal. A részvételi arány jelenleg 40,27%.

Ismert az első öt megválasztott polgármester: Veres (Červeňany) község polgármestere Radoslav Palášthy (Smer, Hlas) lett. A Korponai járás Kecskevarbók (Kozí Vrbovok) települése Peter Čižmárt (Hlas) választotta polgármesteréül. Janka Mičudová nyerte az önkormányzati választásokat a Rimaszombati járás Lipóc (Lipovec) községében. A felsővízközi (Svidník) járásbeli Meredélyen (Príkra) Miroslav Goldir (Hlas) maradt a polgármester. A szintén rimaszombati járásbeli Kopárhegy (Krokava) polgármestere Lukáš Remper lett. (Denník N)

Kassa megyében eddig a beérkezett szavazatok 2,5 százalékát dolgozták fel, ennek alapján Rastislav Trnka (KDH, Szövetség, Šanca, DS) több mint 57 százalékkal vezeti a választásokat Kassa megyében. Őt követi Viliam Záhorčák (Smer, Sme Rodina, SNS, Život, Strana Moderného Slovenska, független) 13,47 százalékkal, a harmadik helyen pedig Erik Ňarjaš (OĽaNO, Nova, KÚ, Zmena Zdola, Za ľudí, Kresťanská únia) szerepel 4,89 százalékkal.

Zsigárdon a szavazásra jogosult lakosok 61,5 százaléka, Pereden 27,12 százaléka vett részt a megyei választásokon.

A Statisztikai Hivatal elsődleges adatai szerint Nyitra megyében Csenger Tibor (Szövetség) vezet 512 szavazattal. Branislav Becík, aki mögé a Hlas és a Sme rodina állt be, jelenleg 453 vokssal a második helyen áll, Milan Belica (független) a jelenlegi megyefőnök pedig a harmadik helyre zárkózik fel.

Pozsony hivatalban lévő főpolgármestere, Matúš Vallo a szavazóhelyiségek bezárása utáni sajtótájékoztatóján megköszönte a választóknak, hogy az urnákhoz járultak. „Sajnálom, hogy az embereknek a sorokban kellett várakozniuk” – mondta, de hozzátette, szerinte a választás rendben lezajlott. Bízik benne, hogy a választási részvétel elérte az előző voksoláskor tapasztalt arányt. Ugyanakkor úgy látja, a mai szavazás igazolta, nem szerencsés a választást az őszi szünetre időzíteni. „Több megyeszékhely polgármesterével is kommunikáltam, ezen városokban is az emberek őszi szünetre szerettek volna menni” – mondta.

Nagyszombat megye elnökjelöltjei közül Vezekényen 478-an szavaztak Berényi Józsefre, 36-an Jozef Viskupičra, a többi jelöltre összesen tízen voksoltak.

A Vágsellyei járás településein meg nem erősített adatok alapján a következőképpen alakult a részvételi arány a megyei választáson: Zsigárd közel 70 százalék, Negyed 50–60, Deáki 30–35, Pered 27–33 százalék.

A Kassához közeli Szepsiben nem módosították a voksolás befejezésének az idejét, az urnákat már nyolc óra után lezárták. A helyiek elmondása szerint a városban nagy volt a mozgás, de a részvételi arány vélhetően alacsonyabb lesz, mint négy évvel ezelőtt (40 százaléktól is kevesebb). Az alacsony részvét ellenére nagyon sok roma nemzetiségű ment el szavazni. A kelet-szlovákiai kisvárosban a mai nap folyamán két polgármesterjelölt egyikére tehették le voksukat a lakosok. Az egyik jelölt Szepsi jelenlegi polgármestere, az idei választásokon is függetlenként indult Slavomír Borovský, a másik Csala János, aki az Szövetség színeiben küzdött meg a polgármesteri székért.

20:45-kor Pozsony megyében is véget ért a kampánycsend.

A megyei választások nem hivatalos eredményei szerint a Galántai járásban fekvő Vezekényen a részvételi arány 64 százalékos volt, Nádszegen 52, Taksonyfalván közel 50, Nemeskajalon a választásra jogosult 1265 személyből 575-en voltak szavazni, ami 45 százalékot tesz ki, Királyrévben pedig 44 százalékos volt a részvétel.

A megyei választásra leadott voksok számlálását követően kezdődik meg az önkormányzati jelöltekre beérkezett szavazólapok számolása a szavazókörzetekben.

„Nyitrán a nap folyamán hosszú sorok alakultak ki a szavazóhelyiségek előtt, helyenként egy órát is kellett várni, ennek ellenére a részvételi arány valószínűleg nem lesz rekordméretű” – mondta el Tomáš Holúbek, a város szóvivője az egyes szavazóhelyiségekből származó információk alapján. „Kora este a részvételi arány 30–35 százalék körül mozgott, ennél biztosan magasabbak voltak a várakozásaink” – mondta a szóvivő.

A kampánycsendet Kassa megyében is meghosszabbítják, mivel Zsigra (Žehra, Iglói járás) községben meg kellett hosszabbítani a szavazásra rendelkezésre álló időt. 20 órakor még sokan várakoztak arra, hogy leadják a voksukat. A helyi jegyzőkönyvvezető szerint hozzávetőlegesen 22 órakor tuják zárni a szavazóhelyiséget. Így a megyében a kampánycsend is előreláthatóan 22 órakor érhet véget.

A Denník N exit pollja szerint Matúš Vallo elsöprő fölénnyel marad Pozsony főpolgármestere. A felmérés szerint Vallo 65 százalékot, kihívója, Rudolf Kusý 27 százalékot szerezhetett. A többi jelölt lényegesen lemaradt.

Az eredmények feldolgozását a Statisztikai Hivatal 850 munkatársa végzi 94 helyen, 164 összesítő egység munkáját lefedve.

Nagyszombat megyében másfél órával, Pozsony megyében 45 perccel tart tovább a kampánycsend. Ez azonban csak a megyei választásra vonatkozik, a megyeelnökjelöltekre és a megyei képviselőjelöltekre leadott szavazatok számát nem lehet a meghosszabbított moratórium lejártáig publikálni. Az érintett megyékben azonban ennek ellenére közölni lehet az önkormányzati választás eredményeit, így a községi és városi képviselőjelöltekre és a polgármester-jelöltekre leadott szavazatok számát.

Mi történik most? Először a megyei választás beérkező eredményeit hozzák nyilvánosságra. A megyei választásra leadott voksok számlálását követően kezdődik meg az önkormányzati jelöltekre beérkezett szavazólapok számolása a szavazókörzetekben. A helyhatósági eredményeket az egész településre, városra vagy városrészre vonatkozóan egyszerre teszik közzé.

A bősi 3-as számú választóhelyiség előtt a szavazás utolsó órájában 40-45 percet is vártak az érkezők. Aki még időben, 8 óra előtt érkezett, probléma nélkül szavazhatott.

Az ország legnagyobb részében most zárul a megyei és önkormányzati választás, de aki 20 óráig megérkezett a szavazóhelyiségbe, még leadhatta a voksát. A részeredmények közlésére már rendelkezésre áll a Szlovák Statisztikai Hivatal erre a célra létrehozott honlapja: www.volbysr.sk. Pozsony és Nagyszombat megyében azonban tovább tart a kampánycsend, egyes településeken a szavazóhelyiségek is tovább maradnak nyitva. Ez Fél (Szenci járás), Macháza és Pódatejed (Dunaszerdahely járás) településeket érinti.

Hodos: Este 19,00 órakor 760 polgár választott az 1526 választásra jogosult hodosi lakos közül. Első alkalommal alakítottak ki két választó körzetet a faluban, remélve, hogy ezzel is gyorsítani tudják az összeszámlálást és a végeredmény kihirdetését. Mint mindenhol, itt is először a megyei választások eredményeit összesítik, csak ezek jóváhagyása után kezdődhet a helyhatósági szavazatok összeszámlálása. Mindez természetesen abban az ideális esetben, hogy nem omlik össze a rendszer. Nem felejtendő akadályként még az is felmerül, hogy ha hajnali 02,00 óráig nem sikerül összeszámlálni minden szavazatot, akkor a téli időszámításra való átállás miatt 1 órát kell várni a mindennemű adatfeldolgozással. (somogyi)

Somorján felgyorsultak az események, jelenleg 40% feletti a részvételi arány, urnazárásig úgy néz ki elérik az 50%-ot. Déltól háromig lelankadt a szavazati kedv, most újra élénk és beindult a szavazati kedv. Fél órával a választások befejezése előtt hosszú sorok vannak folyamatosan, talán most jöttek rá az emberek, hogy 20 óraig vannak csak nyitva a szavazóhelységek, tudtuk meg Szerda Tamástól, aki a városi választási bizottság jegyzőkönyvvezetője. Most jelentek meg a megfigyelők is, úgyhogy a bizottságnak sok a dolga. Abban az esetben maradhat kicsit tovább nyitva a szavazóhelység, ha a komisszió elnöke úgy ítéli meg. Megnézi mekkora lesz a sor, aki sorban áll, ő még leadhatja a szavazatát akár 20.10-kor is, de aki később érkezett, annak már nincs lehetősége.

Muzsla: Zavartalanul folyik a szavazás. Este hétig a szavazásra jogosultak kb 35 százaléka adta le a voksát. A jelenlegi polgármesternek nem akadt kihívója.

Vágsellye: Most, fél órával a választások befejezése előtt alakultak ki több választókörzetben is hosszabb sorok Vágsellyén, tájékoztatta lapunkat Koller Erika a városi hivatal szóvivője. Lehetséges, hogy néhány szavazónak csak most jutott eszébe, hogy hamarosan bezárnak a szavazóhelyiségek, mert az előző választási időszakban 22 óráig adhatták le voksukat. (száz)

Kassa belvárosában, konkrétan az Óvároshoz tartozó Jakoby utcai iskola épületében kialakított szavazóhelyiségek előtt még este hétkor is sorokban kígyóztak a szavazni érkezők. Voltak akik feladták a várakozást, ugyanis ottlétünkkor 35-50 percbe is tellett, mire egy-egy ember az urnához jutott.

Naszvad 3-s választókörzetében 19 óra után is sor alakult ki a választóhelyiség bejárata előtt. A bizottság elnöke elmondta, reggel 9 órától folyamatosan érkeznek az érdeklődők, a várakozási idő nagyjából 15 perc. Úgy véli, a részvételi arány jóval meghaladja a legutóbbi választás eredményeit, 16 óráig több mint 400-an járultak a szavazóurnákhoz. (ba)

Nagymagyar község harmadik választókörzetében, a településnek a romák által lakott részében a bizottság elnöke nem tájékoztatott minket arról, hogy 18 órakor mekkora volt a választási részvétel. Arra hivatkozott, ezt csak urnazárás után hajlandó megtenni. Annyit mondott, folyamatosan érkeznek a választók. A szavazóhelyiségnél valóban nagy volt a forgalom. Érdeklődtünk, hogy a mozgóurnát szállító bizottsági tagokhoz csatlakozhatunk-e, de ezt is visszautasították. (czg)

Gúta 7-es számú választókörzetében sem unatkoztak a választóbizottság tagjai. Bővebben...

Vágsellyén jelenleg, két órával a választási helyiségek bezárása előtt 30-35 százalékos a választási arány. (száz)

A jelenlegi polgármester az egyetlen induló polgármesterjelölt Medvén és az 5 megválasztható képviselőre is ugyancsak 5 jelölt jut. A választások zökkenőmentesen zajlanak a kultúrház előcsarnokában egészen este 8 óráig.

Zsigárdon eddig a szavazásra jogosult lakosoknak az 50-60 százaléka adta le szavazatát, de ahogy a választási bizottság elnöke fogalmazott, egész nap kígyózik a sor a szavazóhelyiség előtt. A bizottság tagjai azzal számolnak, hogy 20 óra után is lesznek választópolgárok a település egyetlen választókörzetében.

A galántai választási bizottság elnöke, Varsányi Ilona lapunkat arról tájékoztatta, hogy 14 és 17 óra között körbejárták mind a 18 választókörzetet, sehol sem tapasztaltak semmiféle incidenst, vagy kellemetlenséget, minden a szabályoknak megfelelően zajlott. Az egyes szavazókörzetekben 10 és 30 közötti a részvételi arány, de sorok állnak a szavazóhelyiségek előtt, így várhatóan átlagosan magasabb lesz az egész városban a részvételi arány 30 százaléknál. Amennyiben urnazárás után még lesznek várakozó választók, mindegyiknek megengedik, hogy leadja voksát.

Nagymagyar első választási körzetében hozzávetőlegesen 15 perces sor alakult ki a választóhelyiség előtt.

A választásokon a részvétel Párkányban este negyed hatkor kb. 15 százalékos, az állomási részen 30 százalék. Nyolcig még várják az embereket az urnákhoz - értesült lapunk a városházáról. - buch-

Felsőszeliben 16 óra körül 30 százalékos volt a részvételi arány. A két választási körzetben nyugodtan, minden probléma nélkül halad a szavazás. A választási bizottságok tagjai úgy vélik, urnazárásig elérhetik a 40 százalékos részvételt. Délelőtt volt nagyobb tömeg, amikor az emberek a bevásárlást intézik, sokan előtte tértek be leadni a szavazatokat.

A főváros Pozsonypüspöki városrészének 5. választókörzetében 17 órakor valamivel 30 százalék felett volt a választási részvétel.

Ismeretlenek magyar nyelven telefonhívásokkal és SMS-ben is buzdítják a szavazókat, hogy vegyenek részt a választáson. Az egyik olvasónk a mai nap folyamán kapott egy hívást, amelyben arra kérték, menjen el szavazni. Kollégánk tegnap, a már érvényben lévő kampánycsend idején kapott egy hasonló hívást. Ma délután pedig egy SMS érkezett a privát telefonszámára a következő, magyar nyelvű szöveggel: „Ma 20 óráig választhatunk. Kérjük, menjen el szavazni! Köszönjük!” Az üzenet feladóját nem lehet beazonosítani, a telefon üzenetküldő applikációja a feladó helyén annyit ír „FONTOS”. Az üzenetek nem konkrét jelölt támogatására szólítottak fel. (czg)

Az Érsekújvári járásban 57 koronavírus-fertőzött lakos kérte a speciális választási bizottságot, hogy otthoni környezetben szavazhasson.

Léva: alig húsz százalékos a választási részvételi arány a járási székhelyen, a képviselőjelöltek abban reménykednek, hogy a késő délutáni órákban még érkezik egy újabb hullám. (szaz)

A főváros Pozsonypüspöki városrészében plakátrongálásra is felfigyeltünk. Ožvald Erzsébet egy óriásplakátját fröcskölték le fehér festékkel. Ožvald korábban a Híd színeiben indult, de most a Polgármesterek és Független Jelöltek nevű tömörülés tagjaként méretteti meg magát a megyei és az önkormányzati választáson is. (czg)

Vágsellye: A városi hivatal munkatársai arról tájékoztatták lapunkat, hogy valamivel 15 óra után 30 százalékos volt a választási részvételi arány a járási székhelyen. (szaz)

Több választási korrupciós esetben is nyomoz a Nemzeti Bűnüldöző Ügynökség (NAKA) – tájékoztatott Denisa Bárdyová, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője. Részletesebb tájékoztatást későbbre ígért.

A gyanú szerint Hontnádason (Hontianske Trsťany – Lévai járás) egy olyan szavazólapot függesztettek ki példanyomtatványként, amelyen az egyik polgármesterjelölt neve bekarikázva szerepel. A rendőrség nyomozást indított az ügyben.

Macházán 21:30-ig adhatják le a szavazataikat a helyiek.

Dunaszerdahelyen zökkenőmentesen zajlik a szavazás. A várakozási idő körülbelül három perc.

A Felsővízközi járásban, Meredély (Príkra) községben mindössze tizenegy választásra jogosult él. A választóbizottságban tízen vannak.

Zuzana Čaputová államfő egy bazini óvodában adta le a szavazatát.

A Losonci járásban szombat reggel gond nélkül megkezdődtek az összevont helyhatósági választások. A járás mind az 57 településén nyitva voltak a szavazóhelyiségek. A Losonci járásban 98 szavazóhelyiség van.

Boris Kollár (Sme rodina) házelnök a pozsonyi Milan Hodža Alapiskolában adta le szavazatát.

Rudolf Schuster volt szlovák államfő – eleget téve a Közegészségügyi Hivatal ajánlásának – szájmaszkban adta le a szavazatát Kassán.

Kassa és a Kassa-vidéki járás sem jelentett problémákat a szavazóhelyiségek megnyitása során. „Egyetlen szavazókör vagy helyi választási bizottság sem jelentette nekünk, hogy a szavazóhelyiségek nem lettek volna nyitva” – mondta a TASR-nek Štefánia Olšavská, a kassai járási választási bizottság elnöke. A Kassa-vidéki járásban sem regisztráltak semmilyen bejelentést. „Mindenhol kinyitottak, a szavazás megkezdődött” – mondta Marcela Havašiová, a járási választási bizottság elnöke.

A Rimaszombati és Nagyrőcei járásban a rimaszombati járási választási bizottság felelős az egyesített választásokért. Karina Rosiarová, a bizottság elnöke a TASR-nek elmondta, hogy a szavazóhelyiségek mindkét járásban időben és gond nélkül megnyíltak. A Rimaszombati járásban 151 szavazóhelyiség van a járás 104 községében és három városában. A Nagyrőcei járás 39 településén 66 szavazóhelyiség várja a szavazni kívánókat.

A szavazóhelyiségek a Rozsnyói járás mind a 60 településén időben kinyitottak. „87 szavazóhelyiségünk és öt különleges választási bizottságunk van” – mondta el Jozef Pisarčík, a rozsnyói járási választási bizottság elnöke.

A rendőrséghez eddig nem érkezett jelentés közrendzavarásról, incidens nélkül zajlik a szavazás.

De sokan vannak! – sóhajtanak fel a választók Nagymegyeren, akik nagyjából 30–45 perces várakozás után jutnak el a szavazófülkékig. Vannak olyanok is, akik a hosszú sorokat látva visszafordulnak, mondván, hogy majd később újra próbálkoznak. Egyes családosok úgy próbálkoznak, hogy amíg egyikük várakozik, addig a többiek kint levegőznek. Nagymegyer 5-ös számú választóhelyiségében például csupán két teremben szavazhatnak, termenként két-két fülkében. A többoldalas szavazólapok végigolvasása és értelmezése sem gyors folyamat, így komoly torlódások alakultak ki a termek előtt.

Szliácson (Sliač) is tartanak népszavazást az összevont választásokkal egyidejűleg. Itt a helyiek arról dönthetnek, támogatják-e egy amerikai katonai bázis létrehozását a repülőtér területén és környékén.

Választási korrupció gyanúja esetén forduljunk a rendőrséghez – javasolja Eva Chmelová, a belügyminisztérium választásokért és népszavazásért felelős osztályának vezetője. Hozzátette, hasonlóan járjunk el a kampánycsend esetleges megzavarásának esetén is.

„Ez egy nagyon fontos nap, amikor élhetünk a szavazati jogunkkal” – buzdít szavazásra Zuzana Čaputová államfő.

Koronavírus-fertőzés miatt a Dunaszerdahelyi járásban 32-en, a Galántai járásban heten, a Pöstyéni járásban pedig 31-en igényeltek speciális mozgóurnát.

Kilenc órakor újraindult a szavazás Macházán. A helyiek este 21 óráig voksolhatnak.

Egy község kivételével rendben megkezdődtek a választások az ország 6010 választókörzetében – tájékoztatott Eva Chmelová, a belügyminisztérium választásokért és népszavazásért felelős osztályának vezetője.

Pozsony megyében – egy helység kivételével – zavartalanul zajlik a szavazás. Félben (Tomášov – Szenci járás) technikai problémák miatt nem nyitottak ki a szavazóhelyiségek, a fennakadások elhárításán dolgoznak.

Összesen 2926 településen tartanak választást, de ebből öt helyen csak megyei választást, mivel egyetlen jelölt sem akadt a polgármesteri, illetve a helyi képviselői posztokra. Az összesen 6010 választókörzetben 4,41 millió szavazásra jogosult állampolgár adhatja le a voksát.

