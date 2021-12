Čaputová aláírta a kórházreformot

A kórházakat öt kategóriába fogják sorolni. Az egészségügyi tárca fogja megszabni, hogy melyik kategóriában milyen szintű és jellegű ellátást kell nyújtani, és azt is, hogy mi tartozik a kötelező, a kiegészítő és a nem kötelező kezelések közé. Ugyancsak kidolgozzák az ellátás minőségére vonatkozó mutatókat és az időbeni hozzáférést – ez utóbbi nem vonatkozik majd a halaszthatatlan kezelésekre.

A kórházhálózat kialakításánál figyelembe fogják venni a földrajzi megközelíthetőséget, a kórház körzetében élő biztosítottak számát és a kórházi ágyak minimális számát is.

A törvény szankciókat is tartalmaz arra az esetre, ha egy kórház nem teljesíti a feltételeket, vagy nem számolja fel időben a hiányosságokat. Megszabja az egészségbiztosítók kötelezettségeit is.

A jogszabály értelmében 2022. január 1-je és 2030. december 31-e között a kórházi ágyak minimális száma évente nem változhat több mint ezerrel. „A kórházi ágyak számának módosítását össze kell hangolni az ambuláns betegellátás hozzáférhetőségével, és a kórház körzetében elérhető ellátási lehetőségekkel” - áll az elfogadott dokumentumban. A kórházak átalakítása így nem érintené az akut betegellátást, amíg nem növelik az ambuláns betegellátás kapacitásait.

Az egészségügyi minisztérium többször is hangsúlyozta, hogy egyetlen kórházat sem zárnak be. A világjárvány előtt kihasználatlanul álló ágyakat elemzések és adatok alapján úgy fogják átcsoportosítani, hogy más típusú ellátásra legyenek alkalmasak. A minisztérium tájékoztatása szerint az orvosok, ápolók és más egészségügyi dolgozók új berendezésekkel, nagyobb csapatokban fognak dolgozni, így a reformnak köszönhetően a betegek is jobb kezelést kaphatnak majd.

A kórházhálózat optimalizálása egy nagyobb reformcsomag része, a további változtatásokat később vezetik be. Minden idők legnagyobb, egymilliárd eurós beruházásáról van szó.