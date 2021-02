Čaputová a kamerák előtt töltötte ki a népszámlálási ívet

Az államfő a ív kitöltése után az Új Szó kérdésére válaszolva elmondta, eljutott hozzá a nemzetiségre vonatkozó két kérdés körül kialakult vita. Ez arról szólt, hogy népszámlálás kezdete előtti utolsó pillanatban törölni kell-e a nemzetiségre vonatkozó második kérdést az ívből vagy sem. Végül a második kérdés is az ív része maradt. Arra a kérdésünkre, hogy szerinte az így begyűjtött anyagokat miként kell értelmezni, Čaputová azt mondta, szerinte világos, hogy az első és a második kérdésre adott válaszokat összeadva kell megállapítani a kisebbségek létszámát.



A mai naptól kezdve érhető el a népszámlálási kérdőív a www.scitanie.sk oldalon, amelyet egyelőre csak interneten keresztül lehet kitölteni.

Az országban élő kisebbségek számára a legfontosabbak a nemzetiségre és az anyanyelvre vonatkozó pontok. Az elmúlt évtizedektől eltérően a mostani népszámlálás során két kérdésnél is megadhatjuk a nemzetiségi hovatartozásunkat. A kérdőívben először a „Mi az ön nemzetisége?”, majd az „Egyéb nemzetiséghez tartozónak is vallja magát?” kérdés következik. A válaszadóknak ez után az anyanyelvre vonatkozó kérdést kell kitöltenie. A jelenlegi jogszabályok szerint a kisebbségek hivatalos nyelvhasználathoz való joga függ közvetlenül a népszámlálás során felmért nemzetiségi arányoktól, de közvetetten a Kisebbségi Kulturális Alap támogatásainak elosztásánál is figyelembe veszik azokat.