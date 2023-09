Bútora: A diákoknak ismerniük kell az új technológiákat és az interakciót

Daniel Bútora oktatási miniszter a konferencia megnyitóján az érzelmi intelligencia fontosságát is hangsúlyozta, továbbá a csapatmunkát, a projektekben való gondolkodást, a gyors változásokhoz való alkalmazkodóképességet a felgyorsult és állandóan változó világban. „Ez részben már elkezdődött, sok iskola már ezek szerint az elvek szerint tanít. Mások még egyelőre hátrafelé tekintgetnek, mintha egy kicsit abban reménykednének, hogy ez az egész elkerül minket. Nem kerül el, és a fenntartóknak, az önkormányzatoknak, az iskolaigazgatóknak nagyon komolyan kell foglalkozniuk azzal a kérdéssel, hogyan készítsék fel a gyerekeket erre” – jelentette ki Bútora.

Példaként említette az új állami kerettantervet, amely nagyobb rugalmasságot biztosít az iskoláknak az órarenddel kapcsolatban is. „A 45 perces tanítási óra már csak az egyik modell, és talán nem is ez lesz a leggyakoribb. Előfordul, hogy kisebb egységekre kell bontani az órát, vagy ellenkezőleg, egész projektnapokat tartani. Van, hogy sokkal kevésbé kell már összpontosítani arra, amit most tartalmi résznek nevezünk, és sokkal fontosabbak a készségek és a teljesítmény” – tette hozzá az oktatási miniszter.