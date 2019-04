Büntethető lesz a magyar himnusz éneklése

A törvényt a Híd képviselőcsoportjának nagy része is megszavazta március 27-én – tudósított róla először a Paraméter.

Az SNS törvényjavaslatának értelmében más államok himnuszát csak az adott állam hivatalos delegációjának jelenlétében lehet lejátszani vagy énekelni.

Így a magyar himnusz éneklése egy templomban vagy pl. egy DAC-meccs előtt büntethető lesz.

A módosítás május 15-én lép életbe és a maximális kiszabható bírság 7000 euró lesz.

A törvénymódosítást 108-an támogatták. A hidas frakció nagy része megszavazta a javaslatot, csak Cséfalvay Katalin és Peter Kresák tartózkodott. Bugár és Peter Antal nem voltak jelen az ülésen.

Tartózkodott a szavazástól Simon Zsolt független képviselő is, aki Kiska köztársasági elnökhöz fordul, hogy küldje vissza a törvényt a parlamentbe.

A Híd egy tegnap esti közleményben azt írja, hogy nem fogják engedni, hogy a korlátozás hatályba lépjen, a frakcióban pedig levonják a személyi konzekvenciákat:

"Nekünk fontosak a magyar választóink és az ünnepeink, s az is, hogy ebben az országban mindenki azt a himnuszt is énekelhesse, ami neki kedves. Ezért nem engedjük, hogy ez az értelmetlen korlátozás hatályba lépjen. A témát újratárgyaljuk, erről már a koalíciós partnereinket is tájékoztattuk. A hibát mielőbb orvosoljuk, a frakcióban pedig levonjuk a személyi konzekvenciákat." - írták.