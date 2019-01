Bugár nem javasolja Ficót

A Denník N szervezésében valósult meg Zuzana Čaputová, Robert Mistrík, Bugár Béla és František Mikloško államfőjelöltek első olyan vitája, melyre már a kampányidőszakban került sor. Maroš Šefčovič azért nem volt jelen, mert a márciusi választáson való indulását később jelentette be.

Bár Zuzana Čaputová és Robert Mistrík megállapodtak abban, hogy mindketten visszalépnek a kettőjük közül esélyesebb jelölt javára, ugyanakkor abban már tegnap sem értettek egyet, hogy erre mikor kerülhet sor. Míg Mistrík a vasárnapra várható közvélemény-kutatás eredményét tartja mérvadónak, addig Čaputová szerint a kampány még csak most indul be igazán, ezért ő későbbi időpontban gondolkodik, február végén döntene ebben a kérdésben. František Mikloško viszont továbbra is felháborítónak tartja, hogy bármilyen felmérésre alapozva visszalépjen. Bugár Béla Andrej Danko plágiumbotrányára reagálva kijelentette, hogy másképpen cselekedne. Nem titkosította volna a munkát, és nem használna a kisdoktori címet. Bugár szerint azonban egyedül az SNS szavazói dönthetnek relevánsan ebben a kérdésben. A többi jelölt számára a plágium elfogadhatatlan.

A Híd elnöke elmondta, tudomásul veszi Andrej Kiska döntését, mely szerint nem hajlandó kinevezni Robert Ficót alkotmánybíróvá. Arról, hogy az államfő már döntött ez ügyben, a Denník N lap tájékoztatott, az államfői iroda ezeket az információkat később cáfolta.

„Feltételezem, hogy ezen döntés után Ficónak nem kellene pályáznia a bírói posztra, vissza kellene lépnie. Elválik, hogyan dönt” – közölte Bugár, aki elmondta azt is, hogy a Híd parlamenti képviselői a frakcióülésen döntik el, mely bírójelölteket támogatják majd. Monika Jankovská és Robert Fico támogatását saját elmondása szerint nem javasolja majd a hidas képviselőknek. Ficóval kapcsolatban közölte: „feltételezem, hogy erről a névről már nem kell döntenünk. Ez már passzé.” A Híd elnöke leszögezte, az alkotmánybírók megválasztásánál a titkos szavazást preferálja. Ezzel pedig gyakorlatilag eldőlt a kérdés, hiszen a Smer is a titkos szavazást szorgalmazza, az SNSnek pedig nyilván nem lesz ellenvetése. Bugár azzal érvelt, a jövőre nézve nem lenne szerencsés, ha a megválasztott alkotmánybírók pontosan tudnák, mely képviselő hogyan szavazott. Bugár szerint várhatóan néhány képviselő hibázik a szavazás közben.

A jogász végzettségű Zuzana Čaputová ellenben meg van győződve arról, hogy az alkotmánybírókat nyilvános szavazás során kellene megválasztani. „Az embereknek, akiknek köszönhetően a képviselők mandátumot kaptak, jogukban áll tudni, hogy kire voksolnak” – közölte Čaputová. Elmondta azt is, hogy nem zárná ki kategorikusan a politikusokat az alkotmánybírói posztért való indulásból. Robert Ficót a nevéhez kötődő botrányok miatt azonban kategorikusan elutasítja.