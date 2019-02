Bugár: Fico igazolta jogászi gyakorlatát

Ha Sárközy Irén nem szavazza meg az alkotmányjogi bizottság határozatát, akkor Fico nem kerül az alkotmányníró-jelöltek közé.

Nézze, ha valaki azt állítja, a Híd vagy Sárközy Irén tette lehetővé azt, hogy a bizottság elfogadja Robert Fico jelöltségét, akkor az hazugság. Az a dokumentum, amelyet két hétig tartott neki beszerezni, amelyben Libor Vozár rektor igazolja, hogy hány évig és mit tanított, az a dokumentum tette lehetővé a megszavazását. A bizottságnak nincs más lehetősége, csak megvizsgálni azt, hogy a jelölt teljesíti-e a feltételeket. Ficónál egy feltétellel volt probléma, mégpedig azzal, hogy hiányzott neki több mint egy év jogászi gyakorlat. Ezt a rektor azonban igazolta. Ezek után a bizottságnak már csak egy kérdést kellett megválaszolnia, mégpedig, hogy elfogadja-e ezt a Vozártól származó dokumentumot. Hogy a rektor miért igazolta, az az ő dolga, ehhez a bizottságnak semmi köze. Így Sárközy Irén a törvénynek megfelelően szavazott.

Mi a helyzet a katonaság alatt végzett jogi gyakorlatot igazoló dokumentumokkal? Ondrej Dostál ezt a kétéves gyakorlatot is megtámadta.

Én arról nem tehetek, hogy a média nagy része nem használja a józan eszét. Addig senki sem kérdőjelezte meg Ficónak a sorkatonai szolgálat alatt szerzett gyakorlatát, amíg ki nem derült, hogy Vozár rektor úr igazolja az ezen felül hiányzó éveket. Csak ezt követően kérdőjelezte meg Ondrej Dostál (SaS) azt a másik dokumentumot, amely a katonai szolgálat idején letöltött jogi gyakorlatról szól. Ez nem normális. Ha azért akarunk ellehetetleníteni valakit, mert utáljuk, és ennek érdekében a törvényt is ferdítjük, az eleve probléma. Mi mindig törvényesen járunk el, és úgy is fogunk. Három bizottsági ülésről beszélünk. Az első kettőn a katonaság alatti jogi gyakorlatot igazoló dokumentumot elfogadta az összes ellenzéki képviselő, mert akkor még ezen kívül is több mint egy év gyakorlata hiányzott Ficónak. Amikor sikerült igazolnia a rektor úr segítségével, hogy tanított, és ez jogi végzettséghez kötött tevékenység volt, akkor Dostál hirtelen elkezdte a másik dokumentumot megkérdőjelezni.

Ezek szerint az önök, pontosabban Sárközy Irén véleménye szerint Robert Ficónak a katonaság idején eltöltött jogi gyakorlata beszámítható az alkotmánybírói kinevezéshez szükséges jogi gyakorlatba?

Persze, amennyiben ezt végezte, igen. Ezt eddig nem kérdőjelezte meg senki. Dostál is csak azután, hogy a másik időszakot a rektor úr igazolta.

Dostál azonban azt állítja, hogy az akkori törvények alapján a katonai szolgálat alatt letöltött gyakorlat nem számítható be.

Engem nem érdekel Dostál képviselő úr véleménye. A 13 képviselő közül csak egyedül ő kérdőjelezte meg ezt.

Tehát önök azt kifogásolják, hogy Dostál csak azután kérdőjelezte meg a katonai szolgálat alatt letöltött jogi gyakorlatot, miután Fico az egyetemi időszakot igazolta?

Nem ezt kifogásoljuk, hanem azt, hogy a sajtó és az önök lapja is úgy állítja be, mintha Sárközy Irén olyan dolgot tett volna, ami nem törvényes. A képviselőnő a törvény értelmében járt el.