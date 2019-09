A szlovákiai magyarság azonban egyre kevésbé hajlik erre az ötletre, épp ellenkezőleg, a lelke mélyén már eldöntötte, hogy útilaput köt Bugár talpa alá.

Hogy mára idáig jutottunk, az javarészt a legutóbbi parlamenti választás utáni viselkedésére vezethető vissza. Korábbi ígéretei ellenére rossz társaságba keveredett, a gyors siker reményében olyan nehézfiúkkal állt össze, akikkel aztán gyorsan gurult lefelé a lejtőn,

és már akkor sem tudott, vagy nem akart hátat fordítani az országot hatalmába kerítő fehérgalléros gazembereknek, amikor már a hozzá közel állók is erre biztatták.

Hogy közben elért valamit? Talán igen, de milyen áron? A szlovákiai magyarság eddig sem túl nagy bizalma végleg elveszett, amit a Híd népszerűségi mutatóin lehet lemérni a legjobban. Bugár ennek ellenére most mégis abban bízik, hogy jövőre megerősítjük a „házassági fogadalmunkat”, és kitartunk mellette. Persze, már ő is látja, hogy ez nem lesz könnyű, ezért azonban még mindig nem magát okolja. Az elmúlt időszakban többször is hangoztatta, hogy mi nem értékeljük eléggé, ezért még többet kell beszélnie a sikereiről.

Magyarul:

ő a lelkét tette ki értünk, de mi hálátlan dögök vagyunk.

Ha a szlovákiai magyarság elkapná Bugár kezét és elrángatná őt egy párkapcsolati tanácsadóhoz, valószínűleg nagyon gyorsan kiderülne, hogy itt bizony már érzelmi zsarolásról van szó, annak is egy különösen idegesítő formájáról. A mártír érzelmi zsaroló stratégiája – legalábbis a rendelkezésre álló szakirodalom szerint – az, hogy el akarja hitetni velünk: ő cipeli a vállán a világ terheit. Ahelyett, hogy elismerné a hibáit, sajnálatot kelt bennünk, és ha szembe akarnánk menni azzal, amit ő szeretne, még mi vagyunk a hibásak, mert belegázoltunk ennek a földre szállt angyalnak a lelkébe.

Mit tehetünk ilyen helyzetben? Szakértők szerint kicsi az esélye, hogy észérvekkel meg lehet győzni egy érzelmi zsarolót arról, hogy amit tesz, helytelen. Bugárról az elmúlt időszakban ráadásul többször kiderült, hogy rendkívül nehéz lebeszélni őt még az olyan lépésekről is, amelyekről a lelke mélyén tudja, hogy neki is súlyosan ártanak. Mit tegyünk, ha esély sincs a változásra? A pszichológusok szerint ilyen esetekben a legjobb megoldás – hacsak nem vagyunk mazochisták – a kapcsolat teljes lezárása az érzelmi zsarolóval, ellenkező esetben ugyanis tovább fogja szívni a vérünket, azt a hamis érzetet keltve bennünk, hogy ő tökéletes, csak mi vagyunk hálátlan dögök, akik a vesztét kívánjuk.

Hát kiderül, mazochista-e a szlovákiai magyarság.