Bugár: A Hídból nem menekül senki!

A közgyűlés legnagyobb meglepetése, hogy egy helyett két alelnököt cserélt le a párt. Sólymos László környezetvédelmi miniszteren kívül ugyanis Peter Antal is lemondott posztjáról. Mindketten az elnökség tagjai maradnak, s nagy valószínűséggel a párt választási listáján is szerepelnek majd.

Sólymos helyét Fülek polgármestere Agócs Attila veszi át, Antalt pedig Peter Krajňák, a párt oktatási államtitkára fogja helyettesíteni.

A héten Martin Fedor jelentette be, hogy távozik a Híd parlamenti frakciójából, hétfőn pedig Cséfalvay Katalin ugyancsak bejelenti, kilép a Hídból. Nem hivatalos információk szerint Tomáš Drucker, a Smer volt egészségügyi miniszterének újonnan alakuló mozgalmában fogja folytatni a munkát.

„Némelyik média érdeke azt írni, hogy a Hídból menekülnek az emberek, de ez nem igaz. Most volt tízéves évfordulónk, a kongresszuson most szavaztunk a változásokról. Egyetlen egy ember távozik, a neve Nagy József. Fedor soha nem lépett be a pártba, s nyíltan vállalta, hogy politikai jövője nem kötődik a Hídhoz. Azt is várjuk, hogy Cséfalvay Katalin távozik, jövő héten. Ez az ő döntése”