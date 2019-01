Búcsú a régi kreditrendszertől

Az oktatási tárca jelenlegi formájában megszüntetné a kreditrendszert, a pedagóguskamara szerint ez azzal is járna, hogy a pedagógusok egy része elesne az eddig megszerzett kreditpontokért járó juttatástól. A szakszervezet még lát esélyt arra, hogy módosuljon a tervezet.

Pozsony | Az oktatási tárca jelenlegi formájában megszüntetné a kreditrendszert, a pedagóguskamara szerint ez azzal is járna, hogy a pedagógusok egy része elesne az eddig megszerzett kreditpontokért járó juttatástól. A szakszervezet még lát esélyt arra, hogy módosuljon a tervezet.

A Martina Lubyová (SNS-jelölt) vezette oktatási minisztérium eltörölné a jelenlegi kreditrendszert, mely 6, illetve 12%-os béremelést jelent a továbbképzéséken részt vevő pedagógusoknak. A kreditrendszer úgy működik, hogy a pedagógusok különböző képzéseken való részvétel után kreditpontokat kapnak. Harminc összegyűjtött kreditért tarifabérük 6%-nak megfelelő juttatást kaptak. Hatvan összegyűjtött kreditpontért pedig tarifabérük 12%-ának megfelelő pluszpénz jár. A tárca javaslata alapján a jelenlegi rendszert a pedagógusok szakmai továbbképzése váltaná fel, a kettő között négyéves átmeneti időszakot javasol.

A Szlovák Pedagóguskamara (SKU) élesen bírálja a tárcát, amiért a jelentősebb módosító javaslatokról a tárcaközi egyeztetés lezárását követően döntött. „Ahelyett, hogy egyszerűbbé, elérhetőbbé és vonzóbbá tennék a pedagógusok továbbképzését, a módosítással a tárca arra kötelezi a gyakorlott tanárokat, hogy 100 órás speciális képzéseken vegyenek részt, nevetséges 3%-os juttatás fejében” – közölte Vladimír Crmoman, az SKU elnöke. Crmoman arra is figyelmeztet, hogy a tárca javaslata alapján a pedagógusok elveszítik a korábbi képzéseken megszerzett pluszpénzüket.

Pavel Ondek, az Oktatási és Tudományos Dolgozók Szakszervezetének (OZPŠaV) elnöke hétéves átmeneti időszakot szeretne kiharcolni, melynek időtartama alatt a pedagógusoknak járna a korábban megszerzett 6, illetve 12%-os juttatás. Szerinte a tárca javaslata olyan egyenlőtlen helyzetet teremthet, melyen ugyanazon végzettségért egyes tanároknak 12%-os, másoknak viszont 3, vagy 6%-os juttatás járna. Ondek szerint az átmeneti időszak alatt a pedagógusok már az új rendszerben képezhetnék magukat úgy, hogy anyagilag nem veszítenének semmit. „Az új képzési rendszerben minden pedagógusnak saját portfóliója lesz, s az ebbe illeszkedő képzéseken vehet részt. Az atesztációs vizsgát nem a kreditek számához kötnék, hanem a portfólióhoz kapcsolódó szakmai képzéshez” – magyarázza Ondek, azzal, hogy a portfólió részletei még nem ismertek. (Ezt a tárca végrehajtási rendeletben pontosítja.) Ezzel a kreditek sokat bírált rendszertelen hajhászásának vetnének véget. Ugyanakkor ez magával vonja a Pedagógiai Módszertani Központ (MPC) által kínált képzések reformját is, melynek részleteiről szintén hallgat a tárca. Martina Lubyová csak annyit közölt, hogy a módosítástól az oktatói-nevelői munka színvonalának javulását várja.

A tárca javaslata alapján minden tanárnak speciális továbbképzésen kell részt vennie, ha osztályfőnök akar lenni. „Szerintünk a 20-25 éve pályán levő pedagógusokat, akik ráadásul már 3-4 alkalommal osztályfőnökök voltak, nem kötelezhetik ilyesmire. A javaslat azért is kontraproduktív, mert a pedagógiát végzőknek az egyetemen kell megtanulni mindazt, ami a pedagóguspályához elengedhetetlen, s ebbe az osztályfőnöki teendők is beletartoznak, nem pedig egy 100 órás továbbképzésen” – mondta Ondek, aki megjegyezte, hogy az előzetes egyeztetések alapján ezt a javaslatot törlik. A szakszervezet 11 alapvető észrevételt nyújtott be a tárca módosító javaslatához, köztük a nyelviskola elvégzéséért járó juttatás mértékével (12%), az innovációs és az aktualizációs továbbképzések óraszámával kapcsolatban. Ondek állítása szerint az egyeztetések még nem zárultak le.

A tárca elképzelése szerint minden pedagógus munkaviszonya megszűnik abban a tanévben, melyben betölti a 65. életévét. A pedagóguskamara kifogásolja viszont, hogy a plénum elé terjesztett változatból törölték azt a javaslatot, mely szerint a pedagógusok értékelhették volna az iskola igazgatóját.

A pedagógusokról szóló törvénymódosító javaslatról már januárban tárgyal a plénum, ha a képviselők is rábólintanak, szeptembertől léphet hatályba.