Brüsszelben Ukrajnáról szólt az orosz invázió ezernapos évfordulója

Oroszország ezer napja, azaz 2022 február 24-én támadta meg több irányból is a hadseregével Ukrajnát, a háború azóta is teljes intenzitással tart. Kijevet maga az Európai Unió is támogatta gazdasági segélycsomagokkal, illetve az orosz szankciókkal, a tagállamok komoly része pedig humanitárius segélyt, katonai felszerelést küldött az országba.

A plenáris ülésen Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is szót kapott. A politikus megköszönte az Uniónak a folyamatos támogatást, amellyel az államszövetség véleménye szerint nem csak megakadályozta, hogy Vlagyimir Putyin elfoglalja Ukrajnát, hanem az uniós államok szabadságának megőrzéséhez is hozzájárult.

Zelenszkij szerint lehetséges „igazságos békét” kikényszeríteni Oroszországból.

Az ukrán elnök ismételten felhívta a figyelmet arra, hogy Moszkva ellen hatékony szankciókra van szükség, beleértve az ország árnyéktankhajó-flottáját, mellyel megkerülik az energiaszolgáltatásra vonatkozó korlátozásokat.

Zelenszkij szerint Putyin a szabályok helyett a pénzt és erőt tartja tiszteletben, a béke helyreállítása pedig akkor lehetséges, ha ezeket megvonják tőle.

Az ukrán elnök szóba hozta a fronton harcoló észak-koreai katonák témáját is. Véleménye szerint elképzelhető, hogy a jelenleg tízezres nagyságrendű kontingens mérete a jövőben tovább nő, és akár százezer külföldi katona is megjelenhet a front orosz oldalán.

Robert Metsola, az EP házelnöke szerint Ukrajna továbbra is bírja a parlament támogatását, amíg csak meg nem születik a valós béke. A máltai képviselő szerint Oroszország „brutális, jogtalan és ki nem provokált támadása” nem csak Ukrajna, hanem a nemzetközi szabályrendszerek ellen is irányult. Metsola egyben bejelentette, hogy az ukrán zászlót felvonják a parlament épületeire. A politikus részletesen taglalta azt is, milyen módon nyújtott korábban segítséget Ukrajnának az Európai Parlament.

Ursula Von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az évforduló alkalmából hangsúlyozta, hogy a kedd a gyász, de az ígéretek napja is – részéről ígéretet tett arra, hogy a testület Ukrajna mellett áll, amíg csak szükséges. Elmondása szerint Ukrajna 2027-ig összesen mintegy ötven milliárd eurónyi segélyre számíthat a nyugati államok részéről.

Von der Leyen kijelentette, hogy az Európában befagyasztott orosz forrásokból finanszírozhatják a rakétatámadások miatt károsodott ukrán energiaszolgáltató rendszer helyreállítását. A politikus ijesztőnek nevezte az ország előtt álló telet, viszont egyben rámutatott, nehéz napokon mutatkoznak meg a barátok, Európa pedig egy igaz barát.

Az Európa Tanács is megszólalt

Az Unió mellett az Európa Tanács is állást foglalt a háború kapcsán. Az emberi jogi szervezet tagállamainak miniszteri bizottságának nyilatkozatában agresszori háborúnak nevezik az orosz beavatkozást Ukrajna ellen, ami a nemzetközi jog durva megsértésével is jár. Az Európa Tanács szerint ezer nap alatt az ukrán nép szenvedett: gyermekek ezreit deportálták, mások meghaltak az invázióban és millióknak kellett elhagyniuk az otthonukat. Az ET továbbra is elkötelezett Ukrajna támogatása mellett a szabadság, a demokrácia, a szuverenitás és a területi egység mellett folytatott küzdelmében – olvasható az állásfoglalásban.