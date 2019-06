Bőkezű szociális csomag

A parlament a tegnapi ülésen megszavazta a Smer szociális intézkedéseit, melynek eredményeként a kiselsősök szülei októberben 100 eurós iskolakezdő csomagra számíthatnak, valamint a házasságkötéssel járó költségek is csökkennek. A gyermekgondozási segélyt is megemelik.

A parlamenti képviselők a második olvasatban is támogatták a Smer iskolakezdő csomagját, vagyis a szülők már idén októberben is több pénzre számíthatnak. A jelen lévő 147 képviselőből 121 támogatta a javaslatot, és mindössze 1 ellenezte. Az SaS képviselői tartózkodtak a szavazáskor.

A 100 eurós támogatást a családi pótlékhoz csatolják, azonban csak azokat a szülőket érinti, akiknek gyermekei az általános iskola első osztályába mennek. A pluszpénzt senkinek sem kell kérvényeznie, a szociális ügyi hivatalok automatikusan hozzáadják az érintettek családi pótlékjához. A javaslatot beterjesztő képviselők szerint ezzel sokat segíthetnek azokon a családokon, akiknek szeptemberben komoly anyagi megterhelést jelent az iskolakezdéssel járó költekezés. „A törvénymódosítás célja, hogy minden egyes iskolát kezdő diák számára biztosítva legyenek a tanszerek” – olvasható a javaslatban.

Az iskolakezdő támogatás azonban paradox módon csak októberben érkezik, amit az ellenzéki SaS képviselője, Jana Kiššová is bírált. „A támogatást tulajdonképpen csak másfél hónappal az iskolakezdés után kapják kézhez a szülők, vagyis akkor, amikor már megvették a tanszereket a gyerekeknek” – jelentette ki a párt alelnöke.

Barbora Petrová, a munkaügyi minisztérium sajtóosztályának munkatársa elmondta, ennek adminisztratív okai vannak. „Az iskola kötelessége, hogy bejelentse az elsőbe belépő diákokat a szociális hivatalokban. A szülőket ezzel semmiféle adminisztratív teher nem éri” – mondta lapunknak a szóvivő. Az iskolák legkésőbb szeptember 15-én jelenthetik be a diákok listáját.

Az intézkedés a becslések szerint 59 ezer elsős diákot érint, és 6,2 millió euróba kerül az államnak. Ebből 5,9 millió a konkrét kifizetésekre megy el, 300 ezer pedig a szociális ügyi hivatalok adatbázisainak frissítésére. Soňa Gáborčáková, az OĽaNO képviselője úgy véli, hogy a Smer felelőtlenül költi a pénzt, hiszen a kiadásokkal nem számoltak az idei állami költségvetésben, így a későbbiekben ez még problémákhoz vezethet.

Ellenzéki bírálat

A 100 eurós iskolakezdő csomagot az ellenzék élesen bírálta. Az SaS szerint túlságosan későn fizetik ki a támogatásokat, az OĽaNO pedig állítja, a váratlan kiesés komoly gondokat okoz az államkasszának. A Smer intézkedése idén 6,2 millió euróba kerülne, Soňa Gáborčáková (OĽaNO) szerint a kormánypárt felelőtlenül dobálózik a milliókkal. „A Smer szociális politikája nem tesz különbséget, hogy kinek kell valóban a támogatás, és kinek nem. Vannak olyan szegény családok is, akiknek nincs elsős, viszont van több, felsőbb évfolyamokba járó gyereke” – mondta lapunknak a távozó képviselőnő. Az iskolakezdő csomag várhatóan egyre többe kerül majd az államnak, hiszen 2022-re a minisztérium már 60 ezer elsőst jósol.

Olcsóbb a házasságkötés

A parlament továbbá elfogadta Robert Fico (Smer) és Juraj Blanár (Smer) javaslatát, mely eltörölné a házasságkötéssel járó adminisztratív költségeket. Ezek nagysága meghaladhatja az 50 eurót is, hiszen a névváltozás esetén többféle igazolványt is újra kell kérvényezni. Az új személyigazolvány 4,50 euróba kerül, az új útlevél 33 euróba, a jogosítvány kérelmezése 6,50 euró, a gépjármű nyilvántartási igazolólapja pedig 6 euró. „A módosítás ugyan apró, viszont fontos lépés ahhoz, hogy támogassuk a hagyományos házasságokat” – jelentette ki Blanár, a Smer alelnöke.

Emelnék a gyest is

A parlament a napokban a gyermekgondozási segélyről is szavaz. A tervezet szerint a gyes 150 euróval – vagyis 220 euróról 370-re – növekedne azoknak a szülőknek, akik korábban állandó munkaviszonyban álltak. A nem dolgozó szülők viszont csak 50 eurós emelésre számíthatnak. Robert Fico, a Smer elnöke ezt azzal magyarázza, hogy a kormányt gyakran érik támadások, amiért elhibázott szociális politikát folytat. „A célunk az volt, hogy különbséget tegyünk a dolgozó és nem dolgozó anyák között, hiszen gyakorta halljuk a kritikát, hogy azoknak az anyáknak, akik soha nem dolgoztak és sok gyereket szültek, magasabb bevételeik vannak a különféle segélyek miatt, mint azoknak az anyáknak, akik egész életükben dolgoztak” – jelentette ki Fico.

Csak szavazatvásárlás?

Lucia Ďuriš Nicholsonová, az SaS európai parlamenti képviselője úgy véli, hogy pusztán a parlamenti választás előtti szavazatvásárlásról van szó. „Robert Fico most már mindent megtesz azért, hogy megmeneküljön. Az a kérdés, hogy mit csinált az utóbbi 7 év alatt Ján Richter, a Smer munkaügyi minisztere? Ha eddig is volt rá pénz, akkor miért csak most, a választás közeledtével emelték a gyermekgondozási segélyt?” – nyilatkozta lapunknak Nicholsonová.

Az OĽaNO ezúttal is a költségvetési problémákra hívta fel a figyelmet. „Az OĽaNO minden intézkedést támogat, ami elősegíti a gyermeknevelést. A kérdés viszont az, hogy az intézkedés mennyire fogja terhelni az államkasszát” – magyarázta Matúš Bystriansky, a párt szóvivője.