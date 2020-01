Biztosítás nélkül rémálom lehet a sízés

„A síszezon beindulásával párhuzamosan megugrik a kéz- és lábtörésekkel, ficamokkal, bordatörésekkel, agyrázkódásokkal kapcsolatos bejelentések száma. Ezek többségénél két síző ütközik egymással, gyakori balesetnek számít azonban az is, amikor hóágyúval ütköznek vagy egyszerűen csak olyan nagy sebességet vesznek fel, ami hatalmas eséssel végződik” – nyilatkozta Lucia Muthová, az Allianz – Szlovák Biztosító szóvivője.

Az Allianz adatai szerint a síbalesetet bejelentő ügyfeleik 80 százalékát a szlovákiai sípályákon éri a baj, a fennmaradó 20 százalékot pedig külföldön, elsősorban Ausztriában, Olaszországban és Franciaországban.

Egészségbiztosítási kártya

Ha valamely uniós tagországban ér bennünket a baleset, az egészségügyi ellátással kapcsolatos költségeket fedezi az európai egészségbiztosítási kártya. Akik ezt kiváltják, az EU valamennyi tagállamában, továbbá Izlandon, Liechtensteinben, Norvégiában és Svájcban is igénybe vehetik az állami egészségügyi ellátást.

„Fontos hangsúlyozni azonban, hogy miután eltérő az egyes uniós országok egészségügyi rendszere, előfordulhat, hogy bizonyos szolgáltatások, amelyek Szlovákiában ingyenesek, az adott országban csak ellentételezéssel vehetők igénybe. A kártya nem fedezi a sérült szállításával és a hegyi mentéssel kapcsolatos költségeket sem, márpedig épp a síbaleseteknél gyakori a légi mentés is, aminek a költségei akár több tízezer euróra is rúghatnak, ezért mindenképpen ajánlatos megfontolni az utasbiztosítás megkötését”

– mondta Muthová.

Szerinte arról sem szabadna megfeledkezünk, hogy a legtöbb balesetnél az egyik síző ütközik a másikkal, márpedig, ha mi vagyunk a hibásak, a másik fél ezt többnyire nem hagyja szó nélkül, és az ügy akár perrel is végződhet. Muthová ezért azt ajánlja, hogy – különösen a külföldi sítúráinkra – kössünk felelősségbiztosítást is, amely ilyen esetekben hasznos lehet.

Akik valamelyik szlovákiai sípályát választják, azoknak az esetleges balesettel járó egészségügyi beavatkozás költségeit fedezi a hazai egészségbiztosítás.

„Ha azonban a síző olyan helyen szenved balesetet, amely a mentők számára nem hozzáférhető, és a hegyimentők beavatkozására van szükség, akkor már mindenképp jól jön, ha a sízés előtt kötöttünk egy hazai utasbiztosítást”

– nyilatkozta Silvia Vlasková, az Uniqa biztosító kommunikációs részlegének az igazgatója.

Egy ilyen mentés költségei az egyszerűbb esetben is elérhetik a 350 eurót, ha azonban helikoptert is be kell vetniük, az összeg több ezer euróra ugorhat. Ha megfeledkezünk az utasbiztosításról, a kirándulás így nagyon gyorsan rémálommá változhat.

Ne siessük el

Mielőtt azonban megkötnénk az utasbiztosítást, mindenképp érdemes összehasonlítani az egyes társaságok ajánlatát, hogy melyik termékük mire nyújt fedezetet. Az interneten több olyan honlap is található, amely a szlovákiai utasbiztosításokat hasonlítja össze, mindezt így online módon is el lehet végezni. Érdemes ellenőrizni, hogy helikopteres mentés vane az adott módozatban, és annak összege limitált-e. Ugyanez igaz a kórházi költségekre és az ellopott, vagy elvesztett felszerelésre is. Ha valaki pályán kívül akar síelni, akkor megéri extrém sportokra érvényes biztosítást kötni, amely ennek a kockázatát is fedezi.

(mi, TASR)