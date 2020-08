Bizonyítható, hogy az új koronavírus természetes úton került át az emberre

Sorozatunk harmadik részében az új típusú koronavírus eredetének járunk utána, és egy elismert szakértő segítségével próbálunk rámutatni az ezzel kapcsolatos összeesküvés-elméletek gyenge pontjaira.

A koronavírussal kapcsolatban vannak olyan összeesküvés-elméletek, amelyek megcáfolásához nincs szükséelőzg különösebb kutatásra, és egy szakértő pillanatok alatt képes rámutatni a tévedésekre (ilyen volt például az előző témánk is, melyben a koronavírus elleni védőoltásról volt szó, pontosabban arról, hogy a vakcinákba mikrocsipeket akarnak elrejteni, és így lekövetni az embereket).

Vannak azonban olyan teóriák, amelyek kevésbé elrugaszkodottak, és a megdöntésük nem egyszerű feladat. Főleg akkor, ha magas rangú tisztviselők is védelmükbe veszik az adott összeesküvés-elméletet.

Érdekek mentén

Éppen ez a helyzet az új típusú koronavírus eredetével kapcsolatban is. Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke ugyanis a vírus kirobbanása után Kínát kezdte hibáztatni, sőt, az egyik sajtótájékoztatóján azt is kijelentette: már bizonyítékot is látott arra, hogy a betegség egy vuhani laboratóriumból szabadult el. Azt azonban nem árulta el, hogy milyen bizonyíték utal erre.

Később ugyanezt hangoztatta Mike Pompeo amerikai külügyminiszter is, de konkrétumokat ő sem árult el. A kínai diplomácia természetesen tagadta ezeket a vádakat, sőt, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is nyilvánosan felszólalt az amerikai vezetőség kijelentései ellen. Michael Ryan, a szervezet vészhelyzeti igazgatója azt mondta, hogy Trumpék feltételezései nem megalapozottak, hiszen nincsenek bizonyítékokkal alátámasztva, a WHO pedig továbbra is úgy véli, hogy a vírus természetes úton alakult ki.

Donald Trump hónapok óta Kínát hibáztatja a járvány miatt - TASR-felvétel

Még a vitába keveredett felek is elismerik, hogy ilyen jellegű kérdésekből nem szerencsés politikai kérdést csinálni (pár nappal ezelőtt maga Trump nyilatkozta azt, hogy a vírus ne legyen politikai téma), ehhez képest az amerikai elnök az utóbbi hónapokban többször is Kínát emelte ki bűnbakként.

A politikai kommentátorok szerint ennek köze lehet a közelgő elnökválasztáshoz, valamint ahhoz, hogy az amerikai kormány az első hetekben rosszul kezelte a járványhelyzetet, emiatt pedig a vírus sok emberéletet követelt. Ebben az esetben persze a másik fél érveit sem lehet figyelmen kívül hagyni: az amerikai Wall Street Journal napilap helyszíni tudósítói a járvány kirobbanása után például arról számoltak be, hogy Kínában megbüntették az orvost, aki decemberben figyelmeztetni próbált az új típusú koronavírusra.

Állatról emberre

A nemzetközi politikai érdekektől vezérelt vitákban nem feltétlenül érdemes igazságot keresni, főleg akkor, ha a vita alapját egy olyan téma képezi, melyben csakis az adott tudományág szakemberei képesek releváns információkkal szolgálni. A vírus eredetének felkutatására több nemzetközi kutatócsoport alakult, és az elmúlt hónapokban néhány számottevő tanulmány is megjelent arról, hogy a vírus szinte biztosan a természetből került az emberi szervezetbe. Hogy ez hogyan lehetséges, arról megkérdeztük Peter Visolajskýt, a szlovák kormány víruskezelő válságstábjának tagját, aki egyben a Szlovák Orvosszakszervezet (LOZ) elnöke is.

A TÉMÁBAN NYILATKOZIK: Peter Visolajský, a szlovák kormány víruskezelő válságstábjának tagja, aki egyben a Szlovák Orvosszakszervezet (LOZ) elnöke is.

„Sok betegség keletkezett úgy, hogy egy viszonylag gyakran előforduló, állatok testében élő vírus átkerült az emberre. A vírusok egyik fontos tulajdonsága, hogy állandóan fejlődnek, változnak a tulajdonságaik, ellenállóvá válnak a gazdatest immunrendszerével szemben, és ha a feltételek kedvezőek, akkor időről időre képesek megváltoztatni a gazdatestüket is. Így történhet meg, hogy egy vírus, amely a denevéreknek egy szimpla náthát okozott, átterjedt az emberre”

– magyarázta a szakember, hozzátéve, hogy az emberi szervezet nincs felkészülve az ilyen típusú behatásokra, ezért is lehet, hogy bennünk ilyen komoly betegséget vált ki a vírus.

„Ez nem az egyetlen eset. Ahogy a koronavírus nemrégiben átkerült az emberbe, úgy került át az ebola, az AIDS, a madárinfluenza és a sertésinfluenza is”

– mondta Visolajský.

Arra a kérdésre, hogy a vírust létrehozhatták-e mesterséges körülmények között, a LOZ elnöke úgy válaszolt, hogy olyan kutatócsoportokat is létrehoztak, amelyeknek az lett volna a feladata, hogy bizonyítékokat találjanak a vírus mesterséges mivoltára.

„Egyelőre azonban nem találtak semmit, ami alátámasztaná, hogy a vírust emberi kéz alkotta”

– zárta Visolajský.

A denevér a gyanúsított

Ellenben több olyan kutatás is készült, melyek tanulsága szerint a koronavírus valóban állati eredetű. A Telegraph nevű brit lap például már márciusban bemutatta a Nature Medicine tudományos folyóirat tanulmányát, melyben a tudósok arra jutottak, hogy a vírus vagy a tobzoskák, vagy a denevérek sejtjeiben élősködött, amíg át nem került az emberre. Az összeesküvés-elméletek hívőit azonban láthatóan nem győzte meg a tanulmány.

A Glasgow-i Egyetem július végén egy újabb kutatással állt elő, melyben a vírus evolúciós történetét vizsgálták. Kiderült, hogy az új koronavírus genetikai felépítése mintegy 96 százalékban egyezik az úgynevezett RaTG13 víruséval, amely évtizedek óta a patkódenevérek sejtjeiben élősködik. A kutatók szerint a két említett vírusnak közös őse van, de nagyjából 40–70 évvel ezelőtt mutáció következett be, aminek következtében mindkét vírus elindult a saját evolúciós útján.

Az új koronavírus genetikai felépítése mintegy 96 százalékban egyezik az úgynevezett RaTG13 víruséval, amely évtizedek óta a patkódenevérek sejtjeiben élősködik. - TASR-felvétel

Aggasztó tények

A tanulmányból tehát világossá vált, hogy az új típusú koronavírus ősének nincs köze a tobzoskákhoz. David Robertson, a tanulmány egyik szerzője a BBC-nek adott interjújában azonban aggasztó dologra hívta fel a figyelmet: a vadon élő állatok szervezetében más olyan vírusok is lehetnek, amelyek képesek átterjedni az emberre, ha adottak a körülmények.

A jelenleg ismert tanulmányok tehát szinte minden kétséget kizáróan bizonyítják, hogy az új típusú koronavírus a denevérekből került át az emberekbe. Ezzel szemben egyetlen olyan releváns tanulmány sincs, amely a betegség mesterséges mivoltát támasztaná alá.