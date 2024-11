Belenyúlhat a kormány a nyugdíjkasszába? Készül a második konszolidációs csomag

Habár korábban kizártnak nevezete Erik Tomáš (Hlas) szociális ügyi miniszter, hogy a megszorítások a nyugdíjrendszert is elérik, a Sme napilap értesülései szerint a minisztérium most mégis vizsgálja a nyugdíjrendszert. Ladislav Kamenický pénzügyminiszter már korábban sem tartotta „érinthetetlennek” a második nyugdíjpillért, és nem kizárt, hogy a 2025-ös, második konszolidációs csomag összeállításánál ebből is megpróbál pénzt szerezni a kabinet.