Kiszámolták, mennyivel rövidíti meg a háztartásokat a kormány konszolidációja

A negyedik Fico-kormány konszolidációs csomagjának hatásait jövőre a legkisebbekről a legidősebbekig mindenki megérzi majd. A legnehezebb helyzetben azonban a produktív korában lévő, dolgozó lakosok lesznek, akik a megszorítások miatt komoly összegtől esnek el.

Adóemelések és alacsonyabb fizetések formájában fizetik meg a spórolás árát

– mutatott rá Ján Tóth, a Költségvetési Felelősség Tanácsának elnöke.

Mire számíthatnak a családok?

A Költségvetési Felelősség Tanácsa a rendelkezésükre álló adatok alapján igyekezett megbecsülni, milyen mértékben fogják érinti a kormány spórolási törekvései a lakosok egyes csoportjait az elkövetkezendő években. A közgazdászok vizsgálatának eredményéből pedig egyértelműen látszik, hogy egyetlen generáció sem ússza meg, hogy részt vállaljon a költségvetési hiány lefaragásából.

A csomag körülbelül 180 euróval csökkenti minden polgár egyéni jövedelmét. Egy gyermek nélküli pár 12 hónap alatt nagyjából 520 eurótól esik majd el, egy háromtagú, egyetlen gyermeket nevelő család esetében pedig évente csaknem 500 eurós bevételkieséssel érdemes számolni.

A gyermekes családok bevételeire leginkább az adóbónusszal kapcsolatos változások lesznek hatással. A szóban forgó juttatás egy részét a konszolidációs csomag veszi el, érdemes azonban megjegyezni, hogy a folyósított összeget a Matovič-kormány alatt érvénybe lépett automatikus adóbónusz-csökkentés is lefaragja. Az érintett családok jövedelme így a konszolidáció következtében átlagosan 490 euróval lesz alacsonyabb, ha azonban ehhez hozzáadjuk az adóbónusz automatikus csökkenését is, abban az esetben már évi 937 eurós bevételkiesésről beszélünk.

Mennyit vesz el a konszolidáció a nyugdíjasoktól?

A konszolidációs csomag következményei alapjában véve az időseket is negatívan érintik, mivel azonban a kormány jóváhagyta a bőkezű, 606, 30 eurós 13. nyugdíjat, így a 62 év feletti polgárok jövedelme évközi összehasonlításban egyáltalán nem csökken, sőt 55 euróval nő.

Miből indultak ki?

A költségvetési tanács a konszolidáció hatásainak kiszámításkor a kormány által elfogadott konszolidációs csomag tartalma mellett alapul vette az egészségügyi alkalmazottak bérét illető kompromisszumos javaslatot, de a cégek megadóztatását is. A tanács azt sem hagyta figyelmen kívül, hogy az állami spórolás nélkül az ország jóval drágábban jutott volna kölcsönhöz, de drágultak volna a cégeknek nyújtott hitelek is.

Meddig fizetünk?

A tanács elemzőinek becsléséből az is kiderül, hogy az egyének valamilyen formában vélhetően egész életükben kénytelenek lesznek hozzájárulni a konszolidációhoz. Mindössze az általuk „fizetett” összeg változik. Egy napjainkban produktív korban lévő személynek mindez évi 458 eurójába is kerülhet, leginkább a megemelt adóterhek miatt. A legfiatalabbak hozzájárulásának nagysága körülbelül 450 euró. Érdemes megjegyezni, hogy egy 2022-ben elfogadott jogszabálynak köszönhetően az 1970 előtt születettek még a konszolidáció ellenére is fejenként 265 euróval többet kapnak a költségvetésből, mint korábban.

Mi a helyzet a fenntarthatóság terén?

A Ladislav Kamenický (Smer) pénzügyminiszter nevével fémjelzett, 17 megszorító intézkedést tartalmazó csomag körülbelül 2,1 milliárd eurót farag le az államháztartási hiányból. Noha a tanács szerint egyáltalán nem ideális a csomag összetétele, dicséretesként értékelték, hogy a kormány egyáltalán lépéseket tett a deficit csökkentése érdekében. A szakértők egyúttal arra figyelmeztetnek, hogy a megszorítások sora ezzel nem ér véget, a kabinetnek a következő években még legalább 2,8 milliárd euró értékben kell majd kiegészítő intézkedéseket elfogadni.