Bejelentették, ki lesz a PS-Együtt koalíció listavezetője

Pozsony | Michal Truban fogja vezetni a Progresszív Szlovákia (Progresívne Slovensko - PS) - Együtt (Spolu) koalíció közös jelöltlistáját a 2020-as parlamenti választásokon. Miroslav Beblavý lesz a programvezető. Ezt pénteki sajtótájékoztatójukon jelentették be Pozsonyban.

Beblavý rámutatott: bár különböző pártokról van szó, mégis együtt tudnak működni. Hiszi, hogy a PS-Együtt koalíció és Szlovákia jövője szempontjából is a közös megállapodás a legjobb döntés. Megjegyezte, hogy az aktuális egyezség nem egy verseny eredménye, így nincsen győztese és vesztese sem.

Az Együtt elnöke lesz a közös jelöltlista programvezetője, egyben a koalíció jelöltje a reformokért felelős miniszterelnök-helyettesi, valamint a pénzügyminiszteri posztra. Truban listavezetőként a koalíció miniszterelnök-jelöltje.

„Hiszem, hogy előre tudjuk mozdítani az országot. Nehéz időszak vár ránk” – jelentette ki a listavezető, hozzátéve: rövidesen hozzálátnak a jelöltlista összeállításához és a közös program elkészítéséhez. Az egyezség foglalkozik egy árnyékkormány eshetőségével is.

Az Andrej Kiska pártjával való együttműködést firtató kérdésre Truban azt válaszolta, hogy legutóbb csütörtökön (július 11.) beszéltek a volt államfővel. Hozzátette: az új párt alakuló ülése ősszel lesz, ezután dől el, együtt fognak-e működni, vagy sem.

A Progresszív Szlovákia és az Együtt koalícióban indultak a májusi európai parlamenti választásokon is, amelyet meg is nyertek. Más ellenzéki pártokkal is együtt terveznek működni. Pár nappal ezelőtt megegyeztek a KDH-val, hogy a választási kampány alatt nem fogják támadni egymást.