Beindult a kollégiumok felújítása

A kormány februárban 50 millió eurót különített el a kollégiumok felújítására, a pénzt a Szlovák Rektori Konferencia 18 felsőoktatási intézmény között osztotta el. Idén 20 millió eurót fordítanak a felújításokra. Martina Lubyová (SNSjelölt) oktatási miniszter szerint négy egyetemnek máris sikerült lehívnia a nekik szánt teljes támogatási összeget. Az anyagiak merítése elsősorban attól függ, hogyan sikerül az egyetemeknek beszerezniük a munkálatokhoz szükséges engedélyeket, a tervdokumentációkat, és hogyan boldogulnak a közbeszerzési eljárásokkal. „November közepéig a 20 millió euró mintegy 20%-át hívták le. Jövőre további 30 millió euróval számolhatnak” – emlékeztetett az oktatási miniszter.



Saját forrásból



A pozsonyi Műszaki Egyetem (STU) az elmúlt nyolc év alatt saját forrásaiból 2,4 millió eurót fordított a Récsei úton levő Mladá Garda kollégium felújítására. Ebből az összegből az épületek külső felújítását, hőszigetelését, a tető és az összes nyílászáró valamint az elektromos vezetékek cseréjét végezték el. „Jelenleg mintegy 2 millió euró értékű felújítási munkálat van folyamatban a kollégiumokbelső tereinek komplex felújítása érdekében, ez a teljes infrastruktúra és a berendezés cseréjét is magába foglalja” – magyarázta az STU rektora, Robert Redhammer. Rávilágított, hogy az egyetem évente 30 szobát rekonstruált, miközben évente legalább 300 felújítását kellene megoldaniuk, hiszen 3000 szoba van rossz állapotban.

Az STU a kormány csomagjából 8,6 millió eurót kap, ebből négyet már átutaltak a számlájukra, kétmilliót pedig már fel is használtak. „Azok az egyetemek, melyek folyamatosan dolgoztak a kollégiumok felújításán jól állnak, több párhuzamosan zajló projektnek köszönhetően mi is elégedettek vagyunk a munka menetével. A szobákat a kollégium működése alatt újítjuk fel úgy, hogy kapacitásunk 10%-án dolgozunk egyszerre” – mondta a rektor. Ilyen ütemben legkorábban, három év múlva fejezhetik be a munkálatokat.

Ki merített 100%-ot? Alexander Dubček Egyetem (Trencsén) Állatorvosi Egyetem (Kassa) Cyril és Metód Egyetem (Nagyszombat) Művészeti Akadémia (Besztercebánya)

Sok az adminisztráció



Juhász György, a komáromi Selye János Egyetem rektora lapunknak elmondta, hogy idén 50 ezer eurót kaptak az úgynevezett energetikai audit kidolgozására. „Ez alapján dől el, hogy a megítélt 500 ezer eurót konkrétan mire fordíthatjuk. A Sirály 1-es kollégiumhőszigetelésére, homlokzatának felújítására, nyílászáróinak cseréjére lenne szükség” – mondta Juhász György, aki arról is beszélt, hogy jelentős adminisztrációs munka hárul az egyetemekre a felújítás kapcsán. „A közbeszerzési eljárások kimenetele és időtartama – főleg, ha ilyen komoly összegről van szó – megjósolhatatlan” – zárta a Selye János Egyetem rektora.



A pénzt folyósítják



Peter Kažimír (Smer) pénzügyminiszter megerősítette, hogy az újabb 30 millió eurós pénzcsomag folyósításának nem feltétele az első csomag kimerítése. „Ha a rektorok jelzik, hogy a nekik szánt támogatást már felhasználták, átutaljuk az újabb csomagot, nem kell egymásra várniuk” – mondta a három hónap múlva távozó pénzügyminiszter. Kažimír megjegyezte, hogy a kormány által elkülönített 50 millió eurón túl, az egyetemek újabb forrásokra pályázhatnak a hatékony energiafelhasználást támogató projekteken keresztül.

Főiskolai Hallgatói Tanács (ŠRVŠ) szerint az ötvenmillió euró csak az alapmunkálatokra elegendő, s az összeget meg kellene emelni. Ugyanakkor Peter Kažimír kijelentette, hogy ha a tanács a felújítási munkálatokra fog szakosodni, akkor tárgyalni fognak velük, addig azonban nem kíván reagálni az érzéseikre és benyomásaikra. Robert Redhammer szerint valóban komoly tartozással kell szembenézni a kollégiumok állapotát illetően, ugyanakkor hangsúlyozta azt is, hogy az egyetemek nem várhatnak csak a kormány segítségére, a kollégiumok felújítását folyamatosan menedzselni kell. Úgy fogalmazott, hogy egyelőre nagyobb pénzcsomagot a munkálatokkal járó kötelezettségek és szabályok miatt egyébként sem tudnának felhasználni.